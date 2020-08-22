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Шлёнск
1:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Пяст
0'
1:0
2' Гол
Fabian Piasecki
21'
1
Путноцки
Матуш
3
Целебан
Пётр
5
Пуэрто
Исраэль
14
Голла
Войцех
17
Павелец
Мариуш
28
Собота
Вальдемар
21
Лабойко
Якуб
7
Пих
Роберт
8
Прашелик
Матеуш
18
Мусонда
Лубамба
11
Fabian
Piasecki
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
4
Червински
Якуб
5
Гук
Томаш
2
Киркесков
Миккель
18
Соколовски
Патрик
3
Йодловец
Томаш
16
Стечик
Доминик
10
Вида
Кристофер
19
Милевски
Себастиан
9
Пажишек
Пётр
Шлёнск
4-2-3-1
Пяст
4-2-3-1

Ход матча

2'
Fabian Piasecki
(Прашелик Матеуш)
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Шлёнск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Fabian Piasecki 1 1
2. Прашелик Матеуш 0 0
Пяст
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Предыдущие игры

Шлёнск Последние 20 матчей: + = -
Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Шлёнск Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Пяст 1:0 Шлёнск
Шлёнск 2:2 Лех Шлёнск 3:2 Краковия Легия 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Арка Гдыня 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ракув Ягеллония 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Гурник Забже Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Уфа 0:1 Шлёнск Краковия 2:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лех
Пяст Последние 20 матчей: + = -
Ресовя 0:4 Пяст Пяст 2:1 Пуща Неполомице Пяст 1:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Пяст
Пяст 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Шлёнск Легия 1:1 Пяст Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 0:2 Лех Ягеллония 0:2 Пяст Пяст 0:0 Гурник Забже Корона Кельце 1:2 Пяст Пяст 4:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Пяст Легия 1:2 Пяст Пяст 1:0 Арка Гдыня Ракув 2:0 Пяст Пяст 1:0 Краковия Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 2:0 Заглембе Любин

Последние игры между собой

Шлёнск: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Пяст: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Пяст 1:0 Шлёнск Экстракласса Пяст 0:3 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Шлёнск Экстракласса
Шлёнск 4:1 Пяст Экстракласса Шлёнск 3:1 Пяст Экстракласса Шлёнск 2:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Шлёнск Экстракласса Пяст 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:4 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Шлёнск Экстракласса Пяст 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:2 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:0 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Шлёнск Экстракласса Пяст 3:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:3 Пяст Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Краковия 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Заглембе Любин 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Висла Краков 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Подбескидзе 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Варта Познань 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Сталь Мелец 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Легия 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Пяст 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Погонь Щецин 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Лех 1 0 0 1 1 - 2 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Fabian Piasecki бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Шлёнск
Ничья
Пяст
2.80
4.00
5.80
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Основное времяПервый таймВторой тайм
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1.32 3.20
Букмекер Да Нет
2.20 1.62
Букмекер Да Нет
3.45 1.29
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