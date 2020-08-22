Шлёнск
1:0
Первый тайм: 21'
Стадион: Городской стадион Вроцлава
Пяст
1:0
2' ГолFabian Piasecki
14
Голла
Войцех
21
Лабойко
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Тамаш МаркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Борун БартошПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vitezslav Lavicka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Алвеш ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Javier Hyjek
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
Ход матча
2'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Fabian Piasecki
|1
|1
|2.
|Прашелик Матеуш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Предыдущие игры
Шлёнск Последние 20 матчей: + = -Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Шлёнск Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Пяст 1:0 Шлёнск
Шлёнск 2:2 Лех Шлёнск 3:2 Краковия Легия 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Арка Гдыня 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ракув Ягеллония 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Гурник Забже Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Уфа 0:1 Шлёнск Краковия 2:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лех
Пяст Последние 20 матчей: + = -Ресовя 0:4 Пяст Пяст 2:1 Пуща Неполомице Пяст 1:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Пяст
Пяст 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Шлёнск Легия 1:1 Пяст Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 0:2 Лех Ягеллония 0:2 Пяст Пяст 0:0 Гурник Забже Корона Кельце 1:2 Пяст Пяст 4:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Пяст Легия 1:2 Пяст Пяст 1:0 Арка Гдыня Ракув 2:0 Пяст Пяст 1:0 Краковия Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 2:0 Заглембе Любин
Последние игры между собой
Шлёнск: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Пяст: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Шлёнск 4:1 Пяст Экстракласса Шлёнск 3:1 Пяст Экстракласса Шлёнск 2:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Шлёнск Экстракласса Пяст 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:4 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Шлёнск Экстракласса Пяст 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:2 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:0 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Шлёнск Экстракласса Пяст 3:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:3 Пяст Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Краковия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Заглембе Любин
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Висла Краков
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Подбескидзе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Гурник Забже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Варта Познань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Сталь Мелец
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Легия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Пяст
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Погонь Щецин
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Лех
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0