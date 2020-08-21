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Заглембе Любин
0:1
Второй тайм: 74'

Стадион:
Лех
0'
35' Желтая карточка
Шатка Любомир
0:1
45' Гол
Исхак Микаэль
74'
30
Хладун
Доминик
26
Ходына
Кацпер
27
Йончи
Доминик
33
Гулдан
Любомир
3
Балич
Саша
14
Зубровски
Якуб
4
Башкиров
Евгений
39
Бохар
Дамьян
18
Стажиньски
Филип
7
Живец
Саша
11
Мраз
Самуэл
35
Беднарек
Филип
44
Червински
Алан
37
Шатка
Любомир
5
Црномаркович
Джордже
27
Пухач
Тымотеуш
25
Тиба
Педру
15
Модер
Якуб
38
Каминьски
Якуб
14
Рамирес
Даниэль
7
Юзвяк
Камиль
9
Исхак
Микаэль
Заглембе Любин
4-2-3-1
Лех
4-2-3-1

Ход матча

35'
 
Шатка Любомир
45'
0:1
Исхак Микаэль
67'
 
Скурась Михал
Юзвяк Камиль
68'
Сирк Рок
Мраз Самуэл
 
68'
Пореба Лукаш
Зубровски Якуб
 

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Лех
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исхак Микаэль 1 1

Карточки

Заглембе Любин
# Игрок      
Лех
# Игрок      
1. Шатка Любомир 1 0

Предыдущие игры

Заглембе Любин Последние 20 матчей: + = -
Свит Новы-Двор 1:3 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Висла Краков
Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Ракув 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Корона Кельце Арка Гдыня 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:0 ЛКС Лодзь Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:3 Лех Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:1 Висла Краков Пяст 2:0 Заглембе Любин Динамо Москва 5:1 Заглембе Любин
Лех Последние 20 матчей: + = -
Одра Ополе 1:3 Лех Лех 1:1 Оффенбах Лех 4:0 Ягеллония Краковия 1:2 Лех
Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск Лех 2:1 Легия Шлёнск 2:2 Лех Лех 0:0 Погонь Щецин Пяст 0:2 Лех Корона Кельце 0:3 Лех Лех 4:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:3 Лех Лех 0:1 Легия Сталь Мелец 1:3 Лех Висла Краков 1:1 Лех Лех 4:1 Гурник Забже Ягеллония 1:1 Лех Лех 2:0 Лехия Гданьск Краковия 2:1 Лех

Последние игры между собой

Заглембе Любин: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Лех: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Заглембе Любин 3:3 Лех Экстракласса Лех 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Лех 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Лех 1:2 Заглембе Любин Экстракласса
Заглембе Любин 2:1 Лех Экстракласса Заглембе Любин 0:1 Лех Экстракласса Заглембе Любин 0:0 Лех Экстракласса Лех 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:3 Лех Экстракласса Лех 0:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 3:0 Лех Экстракласса Лех 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Лех 1:0 Заглембе Любин Кубок Заглембе Любин 0:1 Лех Кубок Заглембе Любин 2:1 Лех Экстракласса Лех 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:0 Лех Экстракласса Лех 3:1 Заглембе Любин Экстракласса Лех 2:0 Заглембе Любин Товарищеские матчи Лех 3:2 Заглембе Любин Экстракласса
Команда И В Н П Г О
1. Лех 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Висла Краков 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Подбескидзе 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Варта Познань 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сталь Мелец 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Легия 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Пяст 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Шлёнск 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Погонь Щецин 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Краковия 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Заглембе Любин 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Исхак Микаэль бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Шатка Любомир получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zaglebie. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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14.00 4.90 1.25
3.95 3.50 1.95
12.00 5.30 1.28

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.72
Букмекер Да Нет
3.80 1.25
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
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