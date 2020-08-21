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Заглембе Любин
2:1
Конец матча

Стадион:
Лех
0'
35' Желтая карточка
Шатка Любомир
0:1
45' Гол
Исхак Микаэль
1:1
82' Гол
Гулдан Любомир
2:1
87' Гол
Балич Саша
89' Желтая карточка
Сирк Рок
89' Желтая карточка
Црномаркович Джордже
90'+9
30
Хладун
Доминик
26
Ходына
Кацпер
27
Йончи
Доминик
33
Гулдан
Любомир
3
Балич
Саша
14
Зубровски
Якуб
4
Башкиров
Евгений
39
Бохар
Дамьян
18
Стажиньски
Филип
7
Живец
Саша
11
Мраз
Самуэл
35
Беднарек
Филип
44
Червински
Алан
37
Шатка
Любомир
5
Црномаркович
Джордже
27
Пухач
Тымотеуш
25
Тиба
Педру
15
Модер
Якуб
38
Каминьски
Якуб
14
Рамирес
Даниэль
7
Юзвяк
Камиль
9
Исхак
Микаэль
Заглембе Любин
4-2-3-1
Лех
4-2-3-1

Ход матча

35'
 
Шатка Любомир
45'
0:1
Исхак Микаэль
69'
 
Скурась Михал
Юзвяк Камиль
69'
Пореба Лукаш
Зубровски Якуб
 
69'
Сирк Рок
Мраз Самуэл
 
73'
 
Мархвиньски Филип
Рамирес Даниэль
79'
Шиш Патрик
Стажиньски Филип
 
82'
Гулдан Любомир
(Бохар Дамьян)
1:1
87'
Балич Саша
(Бохар Дамьян)
2:1
89'
Сирк Рок
 
89'
 
Црномаркович Джордже
90'
 
Шимчак Филип
Каминьски Якуб
90'
Шимич Лоренцо
Бохар Дамьян
 

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гулдан Любомир 1 1
2. Балич Саша 1 1
3. Бохар Дамьян 0 0
Лех
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исхак Микаэль 1 1

Карточки

Заглембе Любин
# Игрок      
1. Сирк Рок 1 0
Лех
# Игрок      
1. Шатка Любомир 1 0
2. Црномаркович Джордже 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Заглембе Любин 0 0 0 0 0 100% (2)
 Лех 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Заглембе Любин Последние 20 матчей: + = -
Свит Новы-Двор 1:3 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Висла Краков
Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Ракув 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Корона Кельце Арка Гдыня 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:0 ЛКС Лодзь Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:3 Лех Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:1 Висла Краков Пяст 2:0 Заглембе Любин Динамо Москва 5:1 Заглембе Любин
Лех Последние 20 матчей: + = -
Одра Ополе 1:3 Лех Лех 1:1 Оффенбах Лех 4:0 Ягеллония Краковия 1:2 Лех
Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск Лех 2:1 Легия Шлёнск 2:2 Лех Лех 0:0 Погонь Щецин Пяст 0:2 Лех Корона Кельце 0:3 Лех Лех 4:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:3 Лех Лех 0:1 Легия Сталь Мелец 1:3 Лех Висла Краков 1:1 Лех Лех 4:1 Гурник Забже Ягеллония 1:1 Лех Лех 2:0 Лехия Гданьск Краковия 2:1 Лех

Последние игры между собой

Заглембе Любин: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Лех: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Заглембе Любин 3:3 Лех Экстракласса Лех 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Лех 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Лех 1:2 Заглембе Любин Экстракласса
Заглембе Любин 2:1 Лех Экстракласса Заглембе Любин 0:1 Лех Экстракласса Заглембе Любин 0:0 Лех Экстракласса Лех 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:3 Лех Экстракласса Лех 0:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 3:0 Лех Экстракласса Лех 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Лех 1:0 Заглембе Любин Кубок Заглембе Любин 0:1 Лех Кубок Заглембе Любин 2:1 Лех Экстракласса Лех 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:0 Лех Экстракласса Лех 3:1 Заглембе Любин Экстракласса Лех 2:0 Заглембе Любин Товарищеские матчи Лех 3:2 Заглембе Любин Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заглембе Любин 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Висла Краков 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Подбескидзе 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Варта Познань 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сталь Мелец 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Легия 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Пяст 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Шлёнск 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Погонь Щецин 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Краковия 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Лех 1 0 0 1 1 - 2 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Исхак Микаэль бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Шатка Любомир получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zaglebie. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

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14.00 4.90 1.25
11.50 5.20 1.30
6.70 1.50 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.72
Букмекер Да Нет
3.80 1.25
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
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