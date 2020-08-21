Заглембе Любин
2:1
Конец матча
Стадион: Заглебье Любин
Лех
35' Желтая карточкаШатка Любомир
0:1
45' ГолИсхак Микаэль
1:1
82' ГолГулдан Любомир
2:1
87' ГолБалич Саша
89' Желтая карточкаСирк Рок
89' Желтая карточкаЦрномаркович Джордже
39
Бохар
Дамьян
11
Мраз
Самуэл
25
Тиба
Педру
15
Модер
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мраз СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шиш ПатрикПолузащитник
-
9 Сирк РокНападающий
-
-
20 Jakub Sypek
-
Главный тренер: Martin Sevela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Шимчак ФилипНападающий
-
Главный тренер: Dariusz Zuraw
Ход матча
35'
45'
0:1
69'
82'
1:1
87'
2:1
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гулдан Любомир
|1
|1
|2.
|Балич Саша
|1
|1
|3.
|Бохар Дамьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Исхак Микаэль
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сирк Рок
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шатка Любомир
|1
|0
|2.
|Црномаркович Джордже
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Заглембе Любин
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
|Лех
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Заглембе Любин Последние 20 матчей: + = -Свит Новы-Двор 1:3 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Висла Краков
Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Ракув 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Корона Кельце Арка Гдыня 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:0 ЛКС Лодзь Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:3 Лех Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:1 Висла Краков Пяст 2:0 Заглембе Любин Динамо Москва 5:1 Заглембе Любин
Лех Последние 20 матчей: + = -Одра Ополе 1:3 Лех Лех 1:1 Оффенбах Лех 4:0 Ягеллония Краковия 1:2 Лех
Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск Лех 2:1 Легия Шлёнск 2:2 Лех Лех 0:0 Погонь Щецин Пяст 0:2 Лех Корона Кельце 0:3 Лех Лех 4:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:3 Лех Лех 0:1 Легия Сталь Мелец 1:3 Лех Висла Краков 1:1 Лех Лех 4:1 Гурник Забже Ягеллония 1:1 Лех Лех 2:0 Лехия Гданьск Краковия 2:1 Лех
Последние игры между собой
Заглембе Любин: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Лех: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Заглембе Любин 2:1 Лех Экстракласса Заглембе Любин 0:1 Лех Экстракласса Заглембе Любин 0:0 Лех Экстракласса Лех 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:3 Лех Экстракласса Лех 0:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 3:0 Лех Экстракласса Лех 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Лех 1:0 Заглембе Любин Кубок Заглембе Любин 0:1 Лех Кубок Заглембе Любин 2:1 Лех Экстракласса Лех 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:0 Лех Экстракласса Лех 3:1 Заглембе Любин Экстракласса Лех 2:0 Заглембе Любин Товарищеские матчи Лех 3:2 Заглембе Любин Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заглембе Любин
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Висла Краков
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Подбескидзе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Гурник Забже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Варта Познань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сталь Мелец
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Легия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Пяст
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Шлёнск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Погонь Щецин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Краковия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Лех
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0