Химки
Позже
Стадион: Арена Химки
ЦСКА Москва
17
Корян
Аршак
62
Карпов
Вадим
98
Обляков
Иван
10
Дзагоев
Алан
78
Дивеев
Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Корян АршакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Вратарь
- Вратарь
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Алиев КамранПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Юран Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
62 Карпов ВадимПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Обляков ИванПолузащитник
-
10 Дзагоев АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
78 Дивеев ИгорьНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Котин НикитаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Бийол ЯкаПолузащитник
-
99 Шкурин ИльяНападающий
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
Предыдущие игры
Химки Последние 20 матчей: + = -Химки 2:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Химки Урал 1:3 Химки Химки 4:0 Локомотив-Казанка
Химки 3:0 Спартак-2 Химки 3:0 Сатурн Нефтехимик 2:2 Химки Химки 3:0 Томь Химки 5:1 Торпедо Москва Химки 7:0 Тамбов КамАЗ 0:1 Химки Химки 1:1 Факел Урал-2 0:0 Химки Химки 2:1 Родина Москва Краснодар-2 2:2 Химки Химки 3:1 Чертаново Химки 0:2 Ротор Енисей 1:0 Химки Химки 2:1 Текстильщик Оренбург 1:2 Химки
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: + = -ЦСКА Москва 0:0 Ротор ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Рубин
Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Ахмат 0:4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:4 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Уфа Ростов 3:2 ЦСКА Москва Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Урал ЦСКА Москва 3:0 Уфа ЦСКА Москва 3:0 Рапперсвиль-Йона Картахена 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Сириус Зенит 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Одд ЦСКА Москва 2:0 Нордшелланн
Последние игры между собой
Химки: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
ЦСКА Москва: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Ротор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Зенит
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Динамо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Спартак Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Арсенал Тула
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ростов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Тамбов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Химки
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Прогнозы на матч Химки - ЦСКА Москва
Исход игры
Химки
3.9% (6)
Ничья
9.2% (14)
ЦСКА Москва
86.9% (133)
Тотал 2.5
Больше
49.01% (74)
Меньше
50.99% (77)
Обе команды забьют
Да
48.34% (73)
Нет
51.66% (78)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
32.7% (50)
0:2 ЦСКА Москва
25.5% (39)
0:1 ЦСКА Москва
15.7% (24)
1:1 Ничья
5.9% (9)
0:3 ЦСКА Москва
5.2% (8)
1:3 ЦСКА Москва
3.9% (6)
0:0 Ничья
2% (3)
1:4 ЦСКА Москва
2% (3)
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