  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Химки
 
Позже

Стадион:
ЦСКА Москва
22
Лантратов
Илья
6
Тихий
Дмитрий
15
Данилкин
Егор
9
Мартусевич
Максим
17
Корян
Аршак
5
Трошечкин
Александр
87
Боженов
Кирилл
14
Полярус
Артём
88
Дядюн
Владимир
35
Акинфеев
Игорь
2
Фернандес
Марио
22
Марадишвили
Константин
14
Набабкин
Кирилл
62
Карпов
Вадим
42
Щенников
Георгий
98
Обляков
Иван
10
Дзагоев
Алан
20
Кучаев
Константин
9
Чалов
Фёдор
78
Дивеев
Игорь
Химки
3-4-2-1
ЦСКА Москва
3-3-2-2

Предыдущие игры

Химки Последние 20 матчей: + = -
Химки 2:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Химки Урал 1:3 Химки Химки 4:0 Локомотив-Казанка
Химки 3:0 Спартак-2 Химки 3:0 Сатурн Нефтехимик 2:2 Химки Химки 3:0 Томь Химки 5:1 Торпедо Москва Химки 7:0 Тамбов КамАЗ 0:1 Химки Химки 1:1 Факел Урал-2 0:0 Химки Химки 2:1 Родина Москва Краснодар-2 2:2 Химки Химки 3:1 Чертаново Химки 0:2 Ротор Енисей 1:0 Химки Химки 2:1 Текстильщик Оренбург 1:2 Химки
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: + = -
ЦСКА Москва 0:0 Ротор ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Рубин
Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Ахмат 0:4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:4 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Уфа Ростов 3:2 ЦСКА Москва Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Урал ЦСКА Москва 3:0 Уфа ЦСКА Москва 3:0 Рапперсвиль-Йона Картахена 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Сириус Зенит 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Одд ЦСКА Москва 2:0 Нордшелланн

Последние игры между собой

Химки: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
ЦСКА Москва: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
ЦСКА Москва 4:1 Химки Товарищеские матчи ЦСКА Москва 1:2 Химки Товарищеские матчи ЦСКА Москва 2:1 Химки Премьер-лига Химки 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига
Химки 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 4:3 Химки Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Рубин 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ротор 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Урал 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Динамо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Спартак Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Сочи 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Арсенал Тула 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ахмат 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Краснодар 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Уфа 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ростов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Тамбов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Химки Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. ЦСКА Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Химки - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 августа 2020, осталось 23 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 152
    Химки 3.9% (6)
    X 9.2% (14)
    ЦСКА Москва 86.8% (132)
    Все прогнозы
    1.61 Прогноз на матч от Liveresult
    Новости

    Прогнозы на матч Химки - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Химки
    3.9% (6)
    Ничья
    9.2% (14)
    ЦСКА Москва
    86.9% (133)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.01% (74)
    Меньше
    50.99% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    48.34% (73)
    Нет
    51.66% (78)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    32.7% (50)
    0:2 ЦСКА Москва
    25.5% (39)
    0:1 ЦСКА Москва
    15.7% (24)
    1:1 Ничья
    5.9% (9)
    0:3 ЦСКА Москва
    5.2% (8)
    1:3 ЦСКА Москва
    3.9% (6)
    0:0 Ничья
    2% (3)
    1:4 ЦСКА Москва
    2% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Химки - ЦСКА Москва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

    Бонусы букмекеров
    КЭШБЭК 12,5% на все ставки


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный