Химки
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Стадион: Арена Химки
ЦСКА Москва
Предыдущие игры
Химки Последние 20 матчей: + = -Химки 2:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Химки Урал 1:3 Химки Химки 4:0 Локомотив-Казанка
Химки 3:0 Спартак-2 Химки 3:0 Сатурн Нефтехимик 2:2 Химки Химки 3:0 Томь Химки 5:1 Торпедо Москва Химки 7:0 Тамбов КамАЗ 0:1 Химки Химки 1:1 Факел Урал-2 0:0 Химки Химки 2:1 Родина Москва Краснодар-2 2:2 Химки Химки 3:1 Чертаново Химки 0:2 Ротор Енисей 1:0 Химки Химки 2:1 Текстильщик Оренбург 1:2 Химки
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: + = -ЦСКА Москва 0:0 Ротор ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Рубин
Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Ахмат 0:4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:4 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Уфа Ростов 3:2 ЦСКА Москва Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Урал ЦСКА Москва 3:0 Уфа ЦСКА Москва 3:0 Рапперсвиль-Йона Картахена 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Сириус Зенит 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Одд ЦСКА Москва 2:0 Нордшелланн
Последние игры между собой
Химки: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
ЦСКА Москва: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Ротор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Динамо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Спартак Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Арсенал Тула
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Тамбов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|ЦСКА Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Прогнозы на матч Химки - ЦСКА Москва
Исход игры
Химки
5.2% (4)
Ничья
10.4% (8)
ЦСКА Москва
84.4% (65)
Тотал 2.5
Больше
50.67% (38)
Меньше
49.33% (37)
Обе команды забьют
Да
52% (39)
Нет
48% (36)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
32.5% (25)
0:2 ЦСКА Москва
22.1% (17)
0:1 ЦСКА Москва
15.6% (12)
1:1 Ничья
7.8% (6)
1:3 ЦСКА Москва
5.2% (4)
0:3 ЦСКА Москва
5.2% (4)
1:0 Химки
2.6% (2)
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