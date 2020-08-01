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Химки
 
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Стадион:
ЦСКА Москва

Предыдущие игры

Химки Последние 20 матчей: + = -
Химки 2:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Химки Урал 1:3 Химки Химки 4:0 Локомотив-Казанка
Химки 3:0 Спартак-2 Химки 3:0 Сатурн Нефтехимик 2:2 Химки Химки 3:0 Томь Химки 5:1 Торпедо Москва Химки 7:0 Тамбов КамАЗ 0:1 Химки Химки 1:1 Факел Урал-2 0:0 Химки Химки 2:1 Родина Москва Краснодар-2 2:2 Химки Химки 3:1 Чертаново Химки 0:2 Ротор Енисей 1:0 Химки Химки 2:1 Текстильщик Оренбург 1:2 Химки
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: + = -
ЦСКА Москва 0:0 Ротор ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Рубин
Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Ахмат 0:4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:4 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Уфа Ростов 3:2 ЦСКА Москва Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Урал ЦСКА Москва 3:0 Уфа ЦСКА Москва 3:0 Рапперсвиль-Йона Картахена 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Сириус Зенит 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Одд ЦСКА Москва 2:0 Нордшелланн

Последние игры между собой

Химки: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
ЦСКА Москва: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
ЦСКА Москва 4:1 Химки Товарищеские матчи ЦСКА Москва 1:2 Химки Товарищеские матчи ЦСКА Москва 2:1 Химки Премьер-лига Химки 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига
Химки 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 4:3 Химки Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Локомотив Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Рубин 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ротор 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Зенит 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Урал 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Динамо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Спартак Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Сочи 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Арсенал Тула 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ахмат 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Краснодар 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Уфа 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ростов 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Тамбов 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Химки 0 0 0 0 0 - 0 0
16. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Химки - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 августа 2020, осталось 2 дня 6 часов 49 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 77
    Химки 5.2% (4)
    X 10.4% (8)
    ЦСКА Москва 84.4% (65)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Химки - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Химки
    5.2% (4)
    Ничья
    10.4% (8)
    ЦСКА Москва
    84.4% (65)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.67% (38)
    Меньше
    49.33% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    52% (39)
    Нет
    48% (36)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    32.5% (25)
    0:2 ЦСКА Москва
    22.1% (17)
    0:1 ЦСКА Москва
    15.6% (12)
    1:1 Ничья
    7.8% (6)
    1:3 ЦСКА Москва
    5.2% (4)
    0:3 ЦСКА Москва
    5.2% (4)
    1:0 Химки
    2.6% (2)
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