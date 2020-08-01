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Ротор
 
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Стадион:
Зенит

Предыдущие игры

Ротор Последние 20 матчей: +12 =7 -1
ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Dynamo Stavropol Ротор 2:0 Машук-КМВ
Ротор 3:0 Легион-Динамо Ротор 0:0 Сокол Ротор 2:1 Волгарь Шинник 0:1 Ротор Ротор 1:1 Нефтехимик Ротор 2:0 Мордовия Ротор 6:0 Родина Москва Ротор 1:2 Енисей Россия (до 20 лет) 2:2 Ротор Ротор 2:2 КамАЗ Ротор 2:0 Томь Ротор 0:0 Краснодар-2 Химки 0:2 Ротор Ротор 1:1 Чертаново Ротор 2:1 Енисей Текстильщик 0:1 Ротор
Зенит Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки Ростов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Спартак Москва
Зенит 4:1 Оренбург Ахмат 1:1 Зенит Зенит 2:1 Сочи Краснодар 2:4 Зенит Тамбов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Крылья Советов ЦСКА Москва 0:4 Зенит Зенит 0:4 Красково Зенит 7:1 Урал Зенит 0:0 Уфа Ахмат 1:2 Зенит Зенит 0:0 Локомотив Москва Зенит 1:1 Динамо Минск Зенит 1:1 Ислочь Кайрат 1:3 Зенит Зенит 4:2 Алания
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Ростов Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Локомотив Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Рубин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ротор Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Урал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Динамо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Арсенал Тула Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ахмат Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Краснодар Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Уфа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Тамбов Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Химки Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 августа 2020, осталось 2 дня 8 часов 43 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 91
    Ротор 1.1% (1)
    X 7.7% (7)
    Зенит 91.2% (83)
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    Новости

    Прогнозы на матч Ротор - Зенит

    Исход игры
    Ротор
    1.1% (1)
    Ничья
    7.7% (7)
    Зенит
    91.2% (83)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.7% (38)
    Меньше
    57.3% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    34.83% (31)
    Нет
    65.17% (58)
    Популярный счёт
    0:2 Зенит
    38.5% (35)
    1:2 Зенит
    20.9% (19)
    0:1 Зенит
    9.9% (9)
    1:3 Зенит
    8.8% (8)
    0:3 Зенит
    8.8% (8)
    0:0 Ничья
    3.3% (3)
    1:1 Ничья
    3.3% (3)
    0:5 Зенит
    2.2% (2)
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