Ротор
Позже
Стадион: Волгоград Арена
Зенит
Предыдущие игры
Ротор Последние 20 матчей: +12 =7 -1ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Dynamo Stavropol Ротор 2:0 Машук-КМВ
Ротор 3:0 Легион-Динамо Ротор 0:0 Сокол Ротор 2:1 Волгарь Шинник 0:1 Ротор Ротор 1:1 Нефтехимик Ротор 2:0 Мордовия Ротор 6:0 Родина Москва Ротор 1:2 Енисей Россия (до 20 лет) 2:2 Ротор Ротор 2:2 КамАЗ Ротор 2:0 Томь Ротор 0:0 Краснодар-2 Химки 0:2 Ротор Ротор 1:1 Чертаново Ротор 2:1 Енисей Текстильщик 0:1 Ротор
Зенит Последние 20 матчей: +14 =5 -1Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки Ростов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Спартак Москва
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Ростов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Рубин
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ротор
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Зенит
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Урал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Сочи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ахмат
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Краснодар
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Уфа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Тамбов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Прогнозы на матч Ротор - Зенит
Исход игры
Ротор
1.1% (1)
Ничья
7.7% (7)
Зенит
91.2% (83)
Тотал 2.5
Больше
42.7% (38)
Меньше
57.3% (51)
Обе команды забьют
Да
34.83% (31)
Нет
65.17% (58)
Популярный счёт
0:2 Зенит
38.5% (35)
1:2 Зенит
20.9% (19)
0:1 Зенит
9.9% (9)
1:3 Зенит
8.8% (8)
0:3 Зенит
8.8% (8)
0:0 Ничья
3.3% (3)
1:1 Ничья
3.3% (3)
0:5 Зенит
2.2% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!