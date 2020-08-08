Тамбов
Позже
Стадион: Spartak Stadion, Tambov
Ростов
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Первушин Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Мамаев ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
Предыдущие игры
Тамбов Последние 20 матчей: + = -ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Тамбов 3:0 Сочи Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат
Спартак Москва 2:3 Тамбов Тамбов 1:2 Зенит Урал 2:1 Тамбов Уфа 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:0 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Тамбов 3:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:0 Тамбов Тамбов 0:0 Рубин Химки 7:0 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник Тамбов 4:1 Крылья Советов Тамбов 1:1 Чертаново Томь 2:2 Тамбов Тамбов 0:0 Городея Тамбов 0:3 Словацко
Ростов Последние 20 матчей: + = -Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа
Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Ростов Мольде 1:0 Ростов АИК 1:1 Ростов Ростов 3:3 Локомотив Москва Партизан 1:3 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Ростов 0:0 Урал Динамо Москва 2:1 Ростов
Последние игры между собой
Тамбов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Ростов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Ротор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Зенит
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Динамо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Спартак Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Арсенал Тула
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ростов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Тамбов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Прогнозы на матч Тамбов - Ростов
Исход игры
Тамбов
3.4% (5)
Ничья
21.2% (31)
Ростов
75.3% (110)
Тотал 2.5
Больше
48.97% (71)
Меньше
51.03% (74)
Обе команды забьют
Да
67.59% (98)
Нет
32.41% (47)
Популярный счёт
1:2 Ростов
41.8% (61)
0:1 Ростов
21.9% (32)
1:1 Ничья
18.5% (27)
0:2 Ростов
5.5% (8)
1:3 Ростов
4.8% (7)
0:0 Ничья
2.7% (4)
1:0 Тамбов
1.4% (2)
2:1 Тамбов
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!