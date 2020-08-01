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Тамбов
 
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Ростов

Предыдущие игры

Тамбов Последние 20 матчей: + = -
ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Тамбов 3:0 Сочи Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат
Спартак Москва 2:3 Тамбов Тамбов 1:2 Зенит Урал 2:1 Тамбов Уфа 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:0 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Тамбов 3:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:0 Тамбов Тамбов 0:0 Рубин Химки 7:0 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник Тамбов 4:1 Крылья Советов Тамбов 1:1 Чертаново Томь 2:2 Тамбов Тамбов 0:0 Городея Тамбов 0:3 Словацко
Ростов Последние 20 матчей: + = -
Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа
Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Ростов Мольде 1:0 Ростов АИК 1:1 Ростов Ростов 3:3 Локомотив Москва Партизан 1:3 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Ростов 0:0 Урал Динамо Москва 2:1 Ростов

Последние игры между собой

Тамбов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Ростов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Ростов 1:2 Тамбов Премьер-лига Тамбов 2:1 Ростов Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Локомотив Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Рубин 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ротор 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Зенит 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Урал 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Динамо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Спартак Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Сочи 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Арсенал Тула 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ахмат 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Краснодар 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Уфа 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ростов 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Тамбов 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Химки 0 0 0 0 0 - 0 0
16. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 августа 2020, осталось 2 дня 9 часов 18 минут.


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    • Прогнозы 73
    Тамбов 4.1% (3)
    X 19.2% (14)
    Ростов 76.7% (56)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Тамбов - Ростов

    Исход игры
    Тамбов
    4.1% (3)
    Ничья
    19.2% (14)
    Ростов
    76.7% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.17% (39)
    Меньше
    45.83% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    72.22% (52)
    Нет
    27.78% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Ростов
    45.2% (33)
    0:1 Ростов
    19.2% (14)
    1:1 Ничья
    17.8% (13)
    0:2 Ростов
    5.5% (4)
    1:3 Ростов
    4.1% (3)
    2:1 Тамбов
    2.7% (2)
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