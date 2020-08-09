Мяч до сих пор держится в центре поля, никуда не могут продвинуться ни одни, ни другие. Много потерь, очень плотная игра.

Заброс мяча от Соболева вперед был неудачным. Сочинская команда сразу же включается в отбор.

Глушенков вывел Соболева к воротам "Сочи", но форвард с левой ноги отправил мяч на трибуны.

Интересно, что обе команды делают акцент на навесы в штрафную. "Спартак", чтобы как можно быстрее доставить мяч в штрафную, а "Сочи", чтобы миновать оборону хозяев.

Владимир Федотов активно подсказывает на бровке своим нападающим, не нравится тренеру, как его подопечные открываются в свободные зоны.

20' Какой-то сумбур воцарился на поле. Больше двух передач команды сделать точно не могут, сразу мяч теряют. И все это - в центре поля.

19' "Спартак" сейчас с мячом даже центр поля не может перейти, ничего в атаке больше не получается у москвичей.

18' Недовольным гулом болельщики встречают перепасовки гостей в центре поля.

17' Хорошая атака гостей через правый фланг, Полоз в касание замыкал навес, но мимо цели летит мяч.

16' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Полоз!!!

Полоз точен, мяч летит в правую "девятку", а Максименко прыгнул в нижний угол.

15' Маслов нарушает правила в собственной штрафной, судья мгновенно ставит на 11 метров.

14' Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Василия Казарцева , фиксирует он первое нарушение правил в матче. Сфолил Бакаев в центральном круге.

13' Теперь "Спартак" более расслабленно может возить мяч, заставляя игроков "Сочи" много и бессмысленно бегать.

12' В первые 10 минут хозяева пытались до предела загрузить центр вражеской обороны. Разрезающие передачи шли одна за другой. И вот он результат, 2:0.

11' Джанаев лежит на газоне, не может он подняться. Врачи уже на поле, колдуют вовсю.

10' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Ларссон!!!

Провал у гостей в центре обороны приводит к выходу один на один. Ларссон легко решил такую задачу. Счёт становится уже 2:0.

9' Кстати, Соболев получил жёлтую карточку за снятую футболку.

8' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Соболев!!!

Розыгрыш углового завершается взятием ворот, Соболев с линии вратарской головой переправил мяч в сетку ворот Джанаева.

8' Айртон пробил метров с 25 мяч попал в перекладину, но в атаке вторым темпом москвичи заработали угловой.

7' Позиционная борьба вряд ли закончится быстро. Пока остается наслаждаться тактической борьбой.

6' "Спартак" отвечает неточным забросом в штрафную. Форварды не сделали рывок в нужную зону.

5' Быстрый ответ гостей завершается навесом в центр штрафной, где Заика пытался переправить мяч в ворота Максименко, но не получилось.

4' Долго возит "Спартак" мяч, отыскивая свободную зону. Но попытки просунуться вперед не дают результата.

3' На правах хозяев москвичи активнее идут вперед в эти стартовые секунды.

2' Сразу отметим, что сегодня в заявке "Спартака" нет Александра Кокорина, который, между прочим, забил 7 мячей в 10 матчах предыдущего чемпионата за "Сочи".

1' "Спартак" проводит матч в комплекте формы красно-белого цвета, в бело-синей игроки "Сочи".