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Спартак Москва
2:1
Первый тайм: 25'

Стадион:
Сочи
Спартак - Сочи. 2:0. Джордан Лар...
Спартак - Сочи. 1:0. Александр С...
98
Максименко
Александр
39
Маслов
Павел
2
Жиго
Самуэль
14
Джикия
Георгий
47
Зобнин
Роман
10
Бакаев
Зелимхан
33
Крал
Алекс
15
Глушенков
Максим
6
Айртон
Лукас
11
Ларссон
Джордан
7
Соболев
Александр
Сергеевич
35
Джанаев
Сослан
25
Новосельцев
Иван
23
Мевля
Миха
45
Миладинович
Иван
34
Маргасов
Тимофей
15
Цаллагов
Ибрагим
16
Нобоа
Кристиан
13
Терехов
Сергей
18
Бурмистров
Никита
27
Заика
Кирилл
7
Полоз
Дмитрий
Спартак Москва
3-5-2
Сочи
3-4-2-1

Ход матча

8'
Соболев Александр Сергеевич
(Зобнин Роман)
1:0
9'
Соболев Александр Сергеевич
 
10'
Ларссон Джордан
(Соболев Александр Сергеевич)
2:0
15'
2:1
Полоз Дмитрий

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соболев Александр Сергеевич 1 1
Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Предыдущие игры

Спартак Москва Последние 20 матчей: + = -
Рубин 1:2 Спартак Москва Зенит 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 3:0 Ахмат Сочи 1:0 Спартак Москва
Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:3 Тамбов ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Уфа Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Оренбург 1:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Краснодар Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Пахтакор Спартак Москва 3:1 Арарат Спартак Москва 3:2 Партизан Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Зенит 1:0 Спартак Москва
Сочи Последние 20 матчей: + = -
Крылья Советов 3:0 Сочи Тамбов 3:0 Сочи Сочи 1:0 Спартак Москва Зенит 2:1 Сочи
Локомотив Москва 0:0 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Ахмат 1:1 Сочи Сочи 10:1 Ростов Сочи 2:0 Краснодар Сочи 5:1 Оренбург Сочи 2:0 Урал Сочи 1:2 Арсенал Тула Сочи 3:1 Астана Динамо Москва 1:3 Сочи Ахмат 2:2 Сочи БАТЭ 1:1 Сочи Сочи 1:2 Енисей Спартак Трнава 2:2 Сочи Краковия 0:0 Сочи Сочи 0:0 Санкт-Пёльтен

Последние игры между собой

Спартак Москва: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Сочи: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Сочи 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Сочи Премьер-лига Спартак Москва 7:1 Сочи Товарищеские матчи Спартак Москва 2:0 Сочи Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Спартак Москва 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Ростов Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Арсенал Тула 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Ахмат 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Локомотив Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Рубин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ротор Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Урал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Динамо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сочи 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Тамбов Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Химки Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • 25'
    Владимир Федотов активно подсказывает на бровке своим нападающим, не нравится тренеру, как его подопечные открываются в свободные зоны.
  • 24'
    Интересно, что обе команды  делают акцент на навесы в штрафную. "Спартак", чтобы как можно быстрее доставить мяч в штрафную, а "Сочи", чтобы миновать оборону хозяев.
  • 23'
    Глушенков вывел Соболева к воротам "Сочи", но форвард с левой ноги отправил мяч на трибуны.
  • 22'
    Заброс мяча от Соболева вперед был неудачным. Сочинская команда сразу же включается в отбор.
  • 21'
    Мяч до сих пор держится в центре поля, никуда не могут продвинуться ни одни, ни другие. Много потерь, очень плотная игра.
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  • 20'
    Какой-то сумбур воцарился на поле. Больше двух передач команды сделать точно не могут, сразу мяч теряют. И все это - в центре поля.
  • 19'
    "Спартак" сейчас с мячом даже центр поля не может перейти, ничего в атаке больше не получается у москвичей.
  • 18'
    Недовольным гулом болельщики встречают перепасовки гостей в центре поля.
  • 17'
    Хорошая атака гостей через правый фланг, Полоз в касание замыкал навес, но мимо цели летит мяч.
  • Пенальти
    16'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Полоз!!!
    Полоз точен, мяч летит в правую "девятку", а Максименко прыгнул в нижний угол.
  • Пенальти!
    15'
    Маслов нарушает правила в собственной штрафной, судья мгновенно ставит на 11 метров.
  • Фол, нарушение
    14'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Василия Казарцева , фиксирует он первое нарушение правил в матче. Сфолил Бакаев в центральном круге.
  • 13'
    Теперь "Спартак" более расслабленно может возить мяч, заставляя игроков "Сочи" много и бессмысленно бегать.
  • 12'
    В первые 10 минут хозяева пытались до предела загрузить центр вражеской обороны. Разрезающие передачи шли одна за другой. И вот он результат, 2:0.
  • Травма, повреждение
    11'
    Джанаев лежит на газоне, не может он подняться. Врачи уже на поле, колдуют вовсю.
  • Описание гола
    10'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Ларссон!!!
    Провал у гостей в центре обороны приводит к выходу один на один. Ларссон легко решил такую задачу. Счёт становится уже 2:0.
  • Желтая карточка
    9'
    Кстати, Соболев получил жёлтую карточку за снятую футболку.
  • Описание гола
    8'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Соболев!!!
    Розыгрыш углового завершается взятием ворот, Соболев с линии вратарской головой переправил мяч в сетку ворот Джанаева.
  • Штанга
    8'
    Айртон пробил метров с 25 мяч попал в перекладину, но в атаке вторым темпом москвичи заработали угловой.
  • 7'
    Позиционная борьба вряд ли закончится быстро. Пока остается наслаждаться тактической борьбой.
  • 6'
    "Спартак" отвечает неточным забросом в штрафную. Форварды не сделали рывок в нужную зону.
  • 5'
    Быстрый ответ гостей завершается навесом в центр штрафной, где Заика пытался переправить мяч в ворота Максименко, но не получилось.
  • 4'
    Долго возит "Спартак" мяч, отыскивая свободную зону. Но попытки просунуться вперед не дают результата.
  • 3'
    На правах хозяев москвичи активнее идут вперед в эти стартовые секунды.
  • 2'
    Сразу отметим, что сегодня в заявке "Спартака" нет Александра Кокорина, который, между прочим, забил 7 мячей в 10 матчах предыдущего чемпионата за "Сочи".
  • 1'
    "Спартак" проводит матч в комплекте формы красно-белого цвета, в бело-синей игроки "Сочи".
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали футболисты московского "Спартака".
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Otkrytiye Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Спартак Москва 2:1 Сочи

Исход игры
Спартак Москва
88.9% (144)
Ничья
8% (13)
Сочи
3.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
43.04% (68)
Меньше
56.96% (90)
Обе команды забьют
Да
44.3% (70)
Нет
55.7% (88)
Популярный счёт
2:0 Спартак Москва
27.8% (45)
2:1 Спартак Москва
27.2% (44)
1:0 Спартак Москва
19.8% (32)
3:1 Спартак Москва
6.8% (11)
1:1 Ничья
6.8% (11)
3:0 Спартак Москва
5.6% (9)
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