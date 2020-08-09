Спартак Москва
2:1
Первый тайм: 25'
Стадион: Открытие Арена
Сочи
1:0
8' ГолСоболев Александр Сергеевич
9' Желтая карточкаСоболев Александр Сергеевич
2:0
10' ГолЛарссон Джордан
2:1
15' ПенальтиПолоз Дмитрий
39
Маслов
Павел
47
Зобнин
Роман
33
Крал
Алекс
23
Мевля
Миха
27
Заика
Кирилл
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Маслов ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Ребров АртёмВратарь
-
29 Кутепов ИльяЗащитник
-
56 Гапонов ИльяЗащитник
-
61 Голосов ИльяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Тиль ГусПолузащитник
-
54 Умяров НаильПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Мевля МихаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Заика КириллПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Федотов Владимир
Ход матча
8'
10'
15'
2:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соболев Александр Сергеевич
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Предыдущие игры
Спартак Москва Последние 20 матчей: + = -Рубин 1:2 Спартак Москва Зенит 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 3:0 Ахмат Сочи 1:0 Спартак Москва
Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:3 Тамбов ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Уфа Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Оренбург 1:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Краснодар Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Пахтакор Спартак Москва 3:1 Арарат Спартак Москва 3:2 Партизан Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Зенит 1:0 Спартак Москва
Сочи Последние 20 матчей: + = -Крылья Советов 3:0 Сочи Тамбов 3:0 Сочи Сочи 1:0 Спартак Москва Зенит 2:1 Сочи
Локомотив Москва 0:0 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Ахмат 1:1 Сочи Сочи 10:1 Ростов Сочи 2:0 Краснодар Сочи 5:1 Оренбург Сочи 2:0 Урал Сочи 1:2 Арсенал Тула Сочи 3:1 Астана Динамо Москва 1:3 Сочи Ахмат 2:2 Сочи БАТЭ 1:1 Сочи Сочи 1:2 Енисей Спартак Трнава 2:2 Сочи Краковия 0:0 Сочи Сочи 0:0 Санкт-Пёльтен
Последние игры между собой
Спартак Москва: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Сочи: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Спартак Москва
|2:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Ростов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Арсенал Тула
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Ахмат
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Рубин
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ротор
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Зенит
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Урал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сочи
|1:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Тамбов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Прогнозы на матч Спартак Москва 2:1 Сочи
Исход игры
Спартак Москва
88.9% (144)
Ничья
8% (13)
Сочи
3.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
43.04% (68)
Меньше
56.96% (90)
Обе команды забьют
Да
44.3% (70)
Нет
55.7% (88)
Популярный счёт
2:0 Спартак Москва
27.8% (45)
2:1 Спартак Москва
27.2% (44)
1:0 Спартак Москва
19.8% (32)
3:1 Спартак Москва
6.8% (11)
1:1 Ничья
6.8% (11)
3:0 Спартак Москва
5.6% (9)
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