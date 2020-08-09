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Valenciana #
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Ростов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Краснодар
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Уфа
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Рубин
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ротор
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Зенит
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Урал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Сочи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ахмат
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Тамбов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0