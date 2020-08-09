Вандерсон справа сместился к центру и с двадцати метров пробил в ближний угол. Беленов успевает сложиться и поймать мяч.

Вандерсон слева прорвался к воротам, но при остановке мяча сыграл рукой.

Олссон слева забросил мяч к воротам на Кабелла, но Никитин вверху опередил соперника и выбил мяч из штрафной площади.

Безденежных на левом фланге атаки грубо сыграл против Петрова и получил жёлтую карточку.

Кабелла на левом фланге атаки проиграл позицию Алиеву и подтолкнул в спину Азера.

39' Вандерсон справа исполнил сильную подачу к дальней штанге, где партнёров не оказалось.

38' Безденежных исполнил и следуюший угловой удар, а перед воротами Табидзе подтолкнул в спину Кайо.

37' Хозяева исполнили угловой удар. Мяч краснодарцы из штрафной площади выбили.

36' Подача Йокича слева неожиданно дошла до Голубева, который с семи метров пробил выше ворот.

35' Петров в центре поля наступил на ногу Безденежных и получил первую жёлтую карточку в матче.

34' Кайо в центральном круге толкнул в спину Агаларова.

33' Редкую атаку организовала "Уфа". Голубев сделал заброс вперёд на Агаларова, которому некому было делать скидку.

32' Рамирес слева с дальней дистанции пробил по в\центру ворот. Беленов уверенно забрал мяч в руки.

30' Уткин с двадцати метров пробил в левый угол. Беленов прыгнул к штанге и поймал мяч.

29' Петров на правом фланге упустил мяч перед прострелом за пределы поля.

28' Агаларов на газоне. Неудачно в игровом эпизоде столкнулся он с Кайо.

27' У Берга не прошла передача низом в штрафную площадь на Уткина.

26' Карп у центрального круга сбил Вандерсона.

25' Олссон слева вывел к воротам Кайо, но Кристоффер пробил выше перекладины.

24' Разыграли гости угловой удар. Вандерсон навесил справа к воротам, но Кайо в высоком прыжке не достал головой мяч.

23' У Кабелла слева не получился нацеленный навес. Мяч прилетел на голову сопернику.

22' Момент у хозяев! Голубев справа прострелил на Кротова, который с двенадцати метров пробил в Сафонова.

21' У Кабелла не прошла передач\а в касание на ход Бергу, который слева мог выскочить к воротам.

20' Кабелла с Бергом по центру здорово продвинулись к штрафной площади, а вот Уткин нанести прицельный удар по воротам не смог.

19' Алиев на фланге перехватил обостряющую передачу Кабелла на ход Рамиресу.

18' Вандерсон с двадцати пяти метров с рикошетом пробил в правый угол. Мяч летел медленно, и Беленов сместился к штанге и поймал сферу.

17' Рамирес с Кабелла хорошо взаимодействуют на левом фланге, но дальнейшего развития атаки у гостей с обострением не получается.

16' Очень неточный пас вперёд сделал Голубев. Редкая атака уфимцев завершилась, едва успев начаться.

15' Хозяева после пары выпадов вперёд с в стартовые минуты отошли к своим воротам и занимаются только обороной.

13' По центру краснодарцы не смогли прорваться в штрафную площадь.

12' Вандерсон заработал угловой удар и разыграл его с партнёром. Навес бразильца справа в штрафную площадь острой не получилась.

11' "Краснодар" всё уверенно действует на чужой половине поля. Мяч удаётся держать подолгу, а вот опасных ударов пока нет.

10' Кабелла чуть левее центра вошёл в штрафную площадь и с четырнадцати метров пробил точно в Беленова.

9' Йокич на чужой половине поля влетел в ноги Газинскому.

8' Кабелласлева сместился к центру, но его передача в штрафную площадь на Берга перехвачена соперниками.

7' Безденежных пробил в падении через себя в Сафонова из очевидного офсайда.

6' Вандерсон справа вошёл в штрафную площадь, но его удар защитники "Уфы" коллективно заблокировали.

5' Подачу Алиева справа к воротам перехватил Кайо. С мокрым мячом нужно быть очень аккуратным.

4' Берг на чужой половине поля подтолкнул в спину Карпа.

3' В Уфе сейчас идёт дождь. По прогнозу он не прекратится до конца поединка.

2' "Уфа" играет в фиолетовой форме, "Краснодар" - в белой.