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Уфа
0:0
Первый тайм: 45'

Стадион:
Краснодар
0'
34' Желтая карточка
Петров Сергей
42' Желтая карточка
Безденежных Игорь
45'
31
Беленов
Александр
27
Неделчару
Ионуц
4
Никитин
Алексей
55
Табидзе
Джемал
5
Йокич
Боян
22
Голубев
Артём
8
Карп
Кэтэлин
77
Алиев
Азер
57
Кротов
Вячеслав
19
Агаларов
Гамид
87
Безденежных
Игорь
39
Сафонов
Матвей
98
Петров
Сергей
31
Кайо
Панталеао
4
Мартынович
Александр
6
Рамирес
Кристьян
47
Уткин
Даниил
8
Газинский
Юрий
14
Олссон
Кристоффер
10
Вандерсон
Кампос
33
Берг
Маркус
7
Кабелла
Реми
Уфа
3-4-3
Краснодар
4-3-3

Ход матча

34'
 
Петров Сергей
42'
Безденежных Игорь
 

Предыдущие игры

Уфа Последние 20 матчей: + = -
Уфа 0:0 Арсенал Тула Уфа 0:1 Динамо Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Ростов 1:2 Уфа
Уфа 1:1 Урал Уфа 0:0 Рубин Спартак Москва 0:0 Уфа Уфа 2:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов ЦСКА Москва 0:0 Уфа Зенит 0:0 Уфа Краснодар 2:0 Уфа Уфа 4:1 Далянь Ифан ЦСКА Москва 3:0 Уфа Уфа 2:1 Рапперсвиль-Йона Уфа 1:2 Арарат-Армения Уфа 0:0 Урарту Уфа 1:1 Судува Уфа 5:0 Айя-Напа Уфа 3:0 Лиепая
Краснодар Последние 20 матчей: + = -
Краснодар 4:0 Ахмат Краснодар 0:2 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Краснодар Краснодар 3:0 Урал
Рубин 1:0 Краснодар Краснодар 2:4 Зенит Ростов 1:1 Краснодар Оренбург 0:3 Краснодар Сочи 2:0 Краснодар Спартак Москва 0:1 Краснодар Краснодар 2:0 Уфа Краснодар 0:1 Ростов Краснодар 0:1 Малага Мольде 1:0 Краснодар Краснодар 1:0 Крылья Советов Краснодар 4:3 Мьёндален Краснодар 3:4 Виктория Пльзень Мальмё 1:3 Краснодар Краснодар 2:1 Яблонец Краснодар 2:1 Динамо Бухарест

Последние игры между собой

Уфа: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 6
Краснодар: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 2
Краснодар 2:0 Уфа Премьер-лига Уфа 2:3 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Краснодар Премьер-лига
Краснодар 0:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 4:0 Уфа Премьер-лига Уфа 1:1 Краснодар Премьер-лига Уфа 0:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:2 Уфа Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Ростов Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Краснодар 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Уфа 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Локомотив Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Рубин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ротор Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Урал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Динамо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Арсенал Тула Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ахмат Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Тамбов Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Химки Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • 44'
    Кабелла на левом фланге атаки проиграл позицию Алиеву и подтолкнул в спину Азера.
  • Желтая карточка
    43'
    Безденежных на левом фланге атаки грубо сыграл против Петрова и получил жёлтую карточку.
  • 42'
    Олссон слева забросил мяч к воротам на Кабелла, но Никитин вверху опередил соперника и выбил мяч из штрафной площади.
  • Фол, нарушение
    41'
    Вандерсон слева прорвался к воротам, но при остановке мяча сыграл рукой.
  • 40'
    Вандерсон справа сместился к центру и с двадцати метров пробил в ближний угол. Беленов успевает сложиться и поймать мяч.
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  • 39'
    Вандерсон справа исполнил сильную подачу к дальней штанге, где партнёров не оказалось.
  • Угловой
    38'
    Безденежных исполнил и следуюший угловой удар, а перед воротами Табидзе подтолкнул в спину Кайо.
  • Угловой
    37'
    Хозяева исполнили угловой удар. Мяч краснодарцы из штрафной площади выбили.
  • Опасный момент
    36'
    Подача Йокича слева неожиданно дошла до Голубева, который с семи метров пробил выше ворот.
  • Желтая карточка
    35'
    Петров в центре поля наступил на ногу Безденежных и получил первую жёлтую карточку в матче.
  • Фол, нарушение
    34'
    Кайо в центральном круге толкнул в спину Агаларова.
  • 33'
    Редкую атаку организовала "Уфа". Голубев сделал заброс вперёд на Агаларова, которому некому было делать скидку.
  • 32'
    Рамирес слева с дальней дистанции пробил по в\центру ворот. Беленов уверенно забрал мяч в руки.
  • 30'
    Уткин с двадцати метров пробил в левый угол. Беленов прыгнул к штанге и поймал мяч.
  • 29'
    Петров на правом фланге упустил мяч перед прострелом за пределы поля.
  • Травма, повреждение
    28'
    Агаларов на газоне. Неудачно в игровом эпизоде столкнулся он с Кайо.
  • 27'
    У Берга не прошла передача низом в штрафную площадь на Уткина.
  • Фол, нарушение
    26'
    Карп у центрального круга сбил Вандерсона.
  • 25'
    Олссон слева вывел к воротам Кайо, но Кристоффер пробил выше перекладины.
  • Угловой
    24'
    Разыграли гости угловой удар. Вандерсон навесил справа к воротам, но Кайо в высоком прыжке не достал головой мяч.
  • 23'
    У Кабелла слева не получился нацеленный навес. Мяч прилетел на голову сопернику.
  • Опасный момент
    22'
    Момент у хозяев! Голубев справа прострелил на Кротова, который с двенадцати метров пробил в Сафонова.
  • 21'
    У Кабелла не прошла передач\а в касание на ход Бергу, который слева мог выскочить к воротам.
  • 20'
    Кабелла с Бергом по центру здорово продвинулись к штрафной площади, а вот Уткин нанести прицельный удар по воротам не смог.
  • 19'
    Алиев на фланге перехватил обостряющую передачу Кабелла на ход Рамиресу.
  • 18'
    Вандерсон с двадцати пяти метров с рикошетом пробил в правый угол. Мяч летел медленно, и Беленов сместился к штанге и поймал сферу.
  • 17'
    Рамирес с Кабелла хорошо взаимодействуют на левом фланге, но дальнейшего развития атаки у гостей с обострением не получается.
  • 16'
    Очень неточный пас вперёд сделал Голубев. Редкая атака уфимцев завершилась, едва успев начаться.
  • 15'
    Хозяева после пары выпадов вперёд с в стартовые минуты отошли к своим воротам и занимаются только обороной.
  • 13'
    По центру краснодарцы не смогли прорваться в штрафную площадь.
  • Угловой
    12'
    Вандерсон заработал угловой удар и разыграл его с партнёром. Навес бразильца справа в штрафную площадь острой не получилась.
  • 11'
    "Краснодар" всё уверенно действует на чужой половине поля. Мяч удаётся держать подолгу, а вот опасных ударов пока нет.
  • 10'
    Кабелла чуть левее центра вошёл в штрафную площадь и с четырнадцати метров пробил точно в Беленова.
  • Фол, нарушение
    9'
    Йокич на чужой половине поля влетел в ноги Газинскому.
  • 8'
    Кабелласлева сместился к центру, но его передача в штрафную площадь на Берга перехвачена соперниками.
  • Офсайд
    7'
    Безденежных пробил в падении через себя в Сафонова из очевидного офсайда.
  • 6'
    Вандерсон справа вошёл в штрафную площадь, но его удар защитники "Уфы" коллективно заблокировали.
  • 5'
    Подачу Алиева справа к воротам перехватил Кайо. С мокрым мячом нужно быть очень аккуратным.
  • Фол, нарушение
    4'
    Берг на чужой половине поля подтолкнул в спину Карпа.
  • Дождь
    3'
    В Уфе сейчас идёт дождь. По прогнозу он не прекратится до конца поединка.
  • 2'
    "Уфа" играет в фиолетовой форме, "Краснодар" - в белой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Нефтянике"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neftyanik Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Уфа 0:0 Краснодар

Исход игры
Уфа
5.7% (9)
Ничья
19.1% (30)
Краснодар
75.2% (118)
Тотал 2.5
Больше
39.61% (61)
Меньше
60.39% (93)
Обе команды забьют
Да
55.19% (85)
Нет
44.81% (69)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
35.7% (56)
0:1 Краснодар
28.7% (45)
1:1 Ничья
15.9% (25)
0:2 Краснодар
7% (11)
1:0 Уфа
4.5% (7)
0:0 Ничья
3.2% (5)
1:3 Краснодар
1.9% (3)
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