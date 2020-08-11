Йевтич с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Чорлука в борьбе с игроками "Рубина" выбил мяч на повторный корнер.

Йевтич с углового вновь выполнил подачу к правому углу вратарской, казалось, что на этот раз Мурило головой выбил мяч на угловой, но Сергей Иванов показал, что будет удар от ворот на этот раз.

Бакаев прошёл вперёд по правому флангу, а затем Солтмурад выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Мурило и ушёл на угловой.

Йевтич с углового закрутил мяч к правой штанге, Гилерме сыграл на выходе и выбил мяч на правый угол штрафной площади, а уже оттуда в центр поля его выбил Баринов.

Бакаев пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в одного из защитников "Локомотива".

7' Абильдгор выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Игнатьев пробил в ближний угол ворот, Гилерме сложился и перевёл мяч на угловой.

6' "Локомотив" продолжает контролировать мяч в центре поля, пока перестроиться "Рубину" не получается, от обороны продолжает действовать казанский клуб.

5' Кварацхелия попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Живоглядовым Хвича упустил мяч за лицевую линию поля.

4' Отличное начало матча получается для "Локомотива", но впереди ещё весь матч, а поэтому расслабляться нельзя.

3' Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Миранчук!!! Миранчук отыгрался с Рыбчинским при входе в штрафную площадь с левого фланга, а затем Алексей здорово пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел между ног Старфельту, а Дюпин не успел среагировать должным образом и спасти свою команду.

2' Спокойно начинается наша игра, игроки "Локомотива" пока контролируют мяч в центре поля, "Рубин" же достаточно плотно играет в обороне.