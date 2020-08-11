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Рубин
0:1
Первый тайм: 12'

Стадион:
Локомотив Москва
0'
0:1
2' Гол
Миранчук Алексей
12'
22
Дюпин
Юрий
77
Самошников
Илья
5
Уремович
Филип
2
Старфельт
Карл
3
Меркулов
Михаил
28
Абильдгор
Оливер
10
Коновалов
Игорь
87
Бакаев
Солтмурад
8
Йевтич
Дарко
21
Кварацхелия
Хвича
19
Игнатьев
Иван
1
Гилерме
Маринато
2
Живоглядов
Дмитрий
27
Мурило
Серкейра
14
Чорлука
Ведран
31
Рыбус
Мацей
6
Баринов
Дмитрий
17
Жемалетдинов
Рифат
59
Миранчук
Алексей
7
Крыховяк
Гжегож
94
Рыбчинский
Дмитрий
9
Смолов
Фёдор
Рубин
4-2-3-1
Локомотив Москва
4-2-3-1

Ход матча

2'
0:1
Миранчук Алексей
(Рыбчинский Дмитрий)

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Миранчук Алексей 1 1
2. Рыбчинский Дмитрий 0 0

Предыдущие игры

Рубин Последние 20 матчей: + = -
Рубин 1:1 КамАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва Рубин 0:0 Ростов ЦСКА Москва 1:1 Рубин
Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург Уфа 0:0 Рубин Рубин 0:2 Локомотив Москва Урал 1:2 Рубин Арсенал Тула 0:1 Рубин Рубин 0:1 Крылья Советов Тамбов 0:0 Рубин Рубин 2:0 Шериф Рубин 2:3 Кайрат Рубин 5:0 Славия Мозырь Рубин 4:1 Спартак Юрмала Рубин 3:0 Войводина Рубин 0:1 Оденсе Рубин 2:1 Слован Братислава Рубин 1:0 Лехия Гданьск
Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -
Зенит 2:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа
Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Сочи Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Рубин 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ростов 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Зенит 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Чайка Волеренга 0:2 Локомотив Москва Ростов 3:3 Локомотив Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Партизан Локомотив Москва 1:1 Чонбук Хендай Моторс

Последние игры между собой

Рубин: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Локомотив Москва: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Рубин 0:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Рубин Премьер-лига Локомотив Москва 4:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Локомотив Москва Кубок
Локомотив Москва 1:0 Рубин Кубок Рубин 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 3:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:0 Рубин Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Рубин Кубок Рубин 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Рубин 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Рубин Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Зенит Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Локомотив Москва 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Ростов Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Спартак Москва Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Сочи Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Арсенал Тула Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ахмат Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Рубин 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Тамбов Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Ротор Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Химки Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • 12'
    Бакаев пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в одного из защитников "Локомотива". 
  • Угловой
    11'
    Йевтич с углового закрутил мяч к правой штанге, Гилерме сыграл на выходе и выбил мяч на правый угол штрафной площади, а уже оттуда в центр поля его выбил Баринов. 
  • 10'
    Бакаев прошёл вперёд по правому флангу, а затем Солтмурад выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Мурило и ушёл на угловой. 
  • Угловой
    9'
    Йевтич с углового вновь выполнил подачу к правому углу вратарской, казалось, что на этот раз Мурило головой выбил мяч на угловой, но Сергей Иванов показал, что будет удар от ворот на этот раз. 
  • Угловой
    8'
    Йевтич с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Чорлука в борьбе с игроками "Рубина" выбил мяч на повторный корнер. 
  • Опасный момент
    7'
    Абильдгор выполнил передачу на правый угол  штрафной площади, Игнатьев пробил в ближний угол ворот, Гилерме сложился и перевёл мяч на угловой. 
  • 6'
    "Локомотив" продолжает контролировать мяч в центре поля, пока перестроиться "Рубину" не получается, от обороны продолжает действовать казанский клуб. 
  • 5'
    Кварацхелия попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Живоглядовым Хвича упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • 4'
    Отличное начало матча получается для "Локомотива", но впереди ещё весь матч, а поэтому расслабляться нельзя. 
  • Описание гола
    3'
    Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Миранчук!!! Миранчук отыгрался с Рыбчинским при входе в штрафную площадь с левого фланга, а затем Алексей здорово пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел между ног Старфельту, а Дюпин не успел среагировать должным образом и спасти свою команду.  
  • 2'
    Спокойно начинается наша игра, игроки "Локомотива" пока контролируют мяч в центре поля, "Рубин" же достаточно плотно играет в обороне. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня в этом противостоянии трудно найти фаворита, Леонид Слуцкий пытается строить новый "Рубин", "Локомотив" также старается менять состав в сторону омоложения, а поэтому сложно сказать, кто на данный момент находится в более лучшем положении. Будем надеяться, что "Рубин" и "Локомотив" покажут хороший футбол, который порадует нас забитыми мячами. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kazan Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Рубин 0:1 Локомотив Москва

Исход игры
Рубин
10.4% (16)
Ничья
37% (57)
Локомотив Москва
52.6% (81)
Тотал 2.5
Больше
31.76% (47)
Меньше
68.24% (101)
Обе команды забьют
Да
66.22% (98)
Нет
33.78% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.1% (51)
1:2 Локомотив Москва
22.7% (35)
0:1 Локомотив Москва
21.4% (33)
2:1 Рубин
5.2% (8)
0:2 Локомотив Москва
3.9% (6)
1:0 Рубин
3.9% (6)
0:0 Ничья
3.2% (5)
2:3 Локомотив Москва
1.3% (2)
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