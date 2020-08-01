Рубин
Позже
Стадион: Казань Арена
Локомотив Москва
Предыдущие игры
Рубин Последние 20 матчей: + = -Рубин 1:1 КамАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва Рубин 0:0 Ростов ЦСКА Москва 1:1 Рубин
Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург Уфа 0:0 Рубин Рубин 0:2 Локомотив Москва Урал 1:2 Рубин Арсенал Тула 0:1 Рубин Рубин 0:1 Крылья Советов Тамбов 0:0 Рубин Рубин 2:0 Шериф Рубин 2:3 Кайрат Рубин 5:0 Славия Мозырь Рубин 4:1 Спартак Юрмала Рубин 3:0 Войводина Рубин 0:1 Оденсе Рубин 2:1 Слован Братислава Рубин 1:0 Лехия Гданьск
Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -Зенит 2:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа
Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Сочи Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Рубин 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ростов 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Зенит 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Чайка Волеренга 0:2 Локомотив Москва Ростов 3:3 Локомотив Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Партизан Локомотив Москва 1:1 Чонбук Хендай Моторс
Последние игры между собой
Рубин: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Локомотив Москва: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Локомотив Москва 1:0 Рубин Кубок Рубин 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 3:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:0 Рубин Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Рубин Кубок Рубин 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Рубин 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Рубин Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Ростов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Рубин
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ротор
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Зенит
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Урал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Сочи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ахмат
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Краснодар
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Уфа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Тамбов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Прогнозы на матч Рубин - Локомотив Москва
Исход игры
Рубин
9.6% (8)
Ничья
37.3% (31)
Локомотив Москва
53% (44)
Тотал 2.5
Больше
35.37% (29)
Меньше
64.63% (53)
Обе команды забьют
Да
71.95% (59)
Нет
28.05% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.1% (30)
1:2 Локомотив Москва
28.9% (24)
0:1 Локомотив Москва
16.9% (14)
0:2 Локомотив Москва
6% (5)
2:1 Рубин
4.8% (4)
1:0 Рубин
3.6% (3)
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