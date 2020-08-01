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Рубин
 
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Стадион:
Локомотив Москва

Предыдущие игры

Рубин Последние 20 матчей: + = -
Рубин 1:1 КамАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва Рубин 0:0 Ростов ЦСКА Москва 1:1 Рубин
Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург Уфа 0:0 Рубин Рубин 0:2 Локомотив Москва Урал 1:2 Рубин Арсенал Тула 0:1 Рубин Рубин 0:1 Крылья Советов Тамбов 0:0 Рубин Рубин 2:0 Шериф Рубин 2:3 Кайрат Рубин 5:0 Славия Мозырь Рубин 4:1 Спартак Юрмала Рубин 3:0 Войводина Рубин 0:1 Оденсе Рубин 2:1 Слован Братислава Рубин 1:0 Лехия Гданьск
Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -
Зенит 2:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа
Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Сочи Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Рубин 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ростов 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Зенит 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Чайка Волеренга 0:2 Локомотив Москва Ростов 3:3 Локомотив Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Партизан Локомотив Москва 1:1 Чонбук Хендай Моторс

Последние игры между собой

Рубин: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Локомотив Москва: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Рубин 0:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Рубин Премьер-лига Локомотив Москва 4:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Локомотив Москва Кубок
Локомотив Москва 1:0 Рубин Кубок Рубин 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 3:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:0 Рубин Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Рубин Кубок Рубин 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Рубин 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Рубин Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Ростов Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Локомотив Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Рубин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ротор Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Урал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Динамо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Арсенал Тула Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ахмат Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Краснодар Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Уфа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Тамбов Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Химки Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 августа 2020, осталось 2 дня 10 часов 43 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 83
    Рубин 9.6% (8)
    X 37.3% (31)
    Локомотив Москва 53% (44)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Рубин - Локомотив Москва

    Исход игры
    Рубин
    9.6% (8)
    Ничья
    37.3% (31)
    Локомотив Москва
    53% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.37% (29)
    Меньше
    64.63% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    71.95% (59)
    Нет
    28.05% (23)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.1% (30)
    1:2 Локомотив Москва
    28.9% (24)
    0:1 Локомотив Москва
    16.9% (14)
    0:2 Локомотив Москва
    6% (5)
    2:1 Рубин
    4.8% (4)
    1:0 Рубин
    3.6% (3)
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