Комличенко и Скопинцев доставили мяч к центр штрафной площади по левому флангу, но Шиманьски неудачно поставил ногу и упустил мяч за лицевую линию поля.

Скопинцев с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Игбун обработал мяч, сместился в центр, а затем Сильвестр пробил в правый угол ворот, мяч задел ногу Герасимова и ушёл на угловой.

Шиманьски с углового выполнил подачу к линии вратарской, пришлось игрокам "Урала" серьёзно постараться, но всё же они смогли выбить мяч к центру поля.

Калинин попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но Игорь наткнулся на Паршивлюка и потерял мяч.

Комличенко с левого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, Игбун в подкате зацепил Емельянова.

Начинается второй тайм. Посмотрим, сможет ли "Урал" сейчас как-то перестроить свою игру, нужно хозяевам поля начинать активнее действовать в атаке, чтобы сегодня можно было рассчитывать хотя бы на ничью. "Динамо" пока довольно неплохо играет на контратаках, наверняка команда Кирилла Новикова и дальше будет пытаться действовать по тактике первой половины матча.

Нжи выполнил хорошую передачу в центр штрафной площади с правого фланга, совсем немного не хватило Шиманьски для удара по воротам.

Угловой у ворот "Урала". Шиманьски выполнил подачу к линии вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Фланговый защитник "Динамо" Сергей Паршивлюк получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Паршивлюк нарушил правила против Бикфалви.

Егорычев перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Динамо", правила были нарушены против Скопинцева.

В центре поля игроки "Урала" контролируют мяч, но вот к штрафной площади "Динамо" команда Юрия Матвеева подобраться никак не может.

"Динамо" достаточно грамотно играет по счёту, сегодня московский клуб действительно мало ошибается в обороне.

Бавин разогнал атаку по центру, а затем Юрий выполнил передачу к линии штрафной площади на Панюкова, защитники "Динамо" сыграли внимательно и перехватили мяч.

Игбун выполнил передачу в центр штрафной площади с левого фланга, Комличенко в касание пробил по воротам, но Годзюр успел сократить дистанцию и спасти свою команду.

Егорычев выполнил заброс к линии штрафной площади, Панюков обработал мяч, а затем Андрей пробил в правый угол ворот, мяч свалился у него с ноги и улетел к угловому флажку.

Кулаков на половине поля "Динамо" зацепил Игбуна. Вновь гости не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Комличенко досталось в борьбе за верховой мяч в центре поля, но при этом Виталий Мешков не зафиксировал нарушения правил со стороны защитника "Урала".

Фомин из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Нжи зацепился за мяч и пробил в ближний угол ворот, Годзюр сложился и перевёл мяч на угловой.

Шиманьски с углового выполнил подачу к линии вратарской, Годзюр сыграл на выходе и смахнул мяч к левому флангу.

Г-О-О-О-Л! 0:2!!! Игбун!!! Угловой вновь удалось заработать игрокам "Динамо". Шиманьски выполнил подачу к линии вратарской, Игбун неожиданно оторвался от Егорычева и Бикфалви, а затем Сильвестр выпрыгнул и головой отправил мяч в правый угол ворот.

Большие проблемы появились у "Урала", совершенно непонятно, как команда из Екатеринбурга собирается спасать этот матч.

Бикфалви в борьбе с Ордецом оказался на газоне на правом фланге у штрафной площади "Динамо", но Виталий Мешков дал свисток именно в пользу московского клуба.

Бикфалви с правого фланга выполнил передачу к линии вратарской, Шунин под прессингом Егорычева выбил мяч за пределы штрафной площади, но на добивании сразу же сыграл Емельянов, мяч пролетел над перекладиной.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма московское "Динамо" в Екатеринбурге переигрывает "Урал" 1:0, пока единственный мяч в этой встрече забил Клинтон Нжи. В целом у нас игра получается равной, но с остротой моментов у "Урала" есть проблемы, а у "Динамо" вновь есть проблемы с реализацией, команда Кирилла Новикова к перерыву могла бы и 0:2 вести, но Шиманьски упустил отличный момент в самом начале матча.

44' Калинин в центре поля нарушил правила против Игбуна. Игроки "Динамо" конечно же не стали торопиться при розыгрыше мяча.

43' Угловой у ворот "Урала". Шиманьски разыграл корнер с Нжи, а затем Себастиан выполнил подачу в центр штрафной площади с левого фланга, Евгеньев в борьбе с Арояном головой пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

42' Скопинцев попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, казалось, что Кулаков выбил мяч на угловой, но Виталий Мешков показал, что будет удар от ворот.

41' Болельщики "Урала" стали гнать свою команду вперёд, конечно же их никак не может устраивать счёт на табло.

40' Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Нжи!!! Кулаков с правого фланга выполнил неудачную подачу в штрафную площадь, мяч попал в Игбуна, а затем "Динамо" начало контратаку. Шиманьски из центра поля выполнил своевременную передачу на ход Нжи, Клинтон дошёл до линии штрафной площади и здорово пробил в левый угол ворот, Годзюр был бессилен.

39' Угловой у ворот "Динамо". Араторе выполнил подачу к правому углу вратарской, мяч полетел слишком высоко, Герасимов смог догнать его лишь на правом фланге.

38' Скопинцев с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Ароян не очень удачно сыграл головой, но мяч от Вараздата всё же полетел к правой штанге, где его выловил Годзюр.

37' Игбун перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Урала", правила были нарушены против Егорычева.

36' Панюков подыграл себе рукой при попытке пройти вперёд по центру поля, Виталий Мешков всё видел и дал свисток в пользу "Динамо".

35' Бавин выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Кулаков пробил по воротам, Скопинцев сыграл в подкате и блокировал удар, а затем мяч при игре на выходе забрал Шунин.

34' Араторе с левого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, Бавин в борьбе со Скопинцевым вновь не смог добраться до мяча.

33' Фомин, Шиманьский и Комличенко быстро довели мяч до центра штрафной площади, Годзюр при этом вновь здорово сыграл на выходе и бросился в ноги Нжи, мяч был перехвачен голкипером "Урала".

32' Калинин с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Панюков головой пробил под правый угол ворот, Шунин в прыжке спас свою команду, а затем Бавин нарушил правила против Скопинцева.

31' Фомин со стандарта закрутил мяч в левый угол ворот, крестовина спасла "Урал" от пропущенного мяча.

30' Егорычев у своей штрафной площади нарушил правила против Фомина. "Динамо" заработало опасный стандарт.

29' Нжи, Комличенко и Шиманьски пока самые активные в атаке у "Динамо", но пока у них в комбинациях на половине поля "Урала" далеко не всё получается.

28' Шиманьски выполнил передачу в центр штрафной площади на Нжи, Клинтон в борьбе с Арояном не смог зацепиться за мяч.

27' Нжи прошёл вперёд по правому флангу, а затем Клинтон выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Игбун обработал мяч и отдал передачу немного назад на Шиманьского, который пробил в левый угол ворот, мяч полетел слабо, Годзюр его поймал без особого труда.

26' Араторе с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Динамо" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

25' Кулаков после заброса из центра поля неплохо поработал на правом фланге, в борьбе со Скопинцевым Денис заработал угловой.

24' Комличенко попытался сам пройти к правому углу штрафной площади, но в борьбе с Арояном у Николая поехала нога, мяч в итоге достался Годзюру.

23' Полузащитник "Урала" Андрей Егорычев получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Комличенко.

22' Угловой у ворот "Урала". Фомин выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь хозяевам поля пришлось постараться, но всё же они успешно отвели угрозу от своих ворот.

21' Скопинцев догнал далеко не самый простой мяч на левому углу штрафной площади, а затем Дмитрий выполнил передачу в центр штрафной, Шиманьски не смог головой пробить по воротам, а удар Комличенко уже был блокирован.

20' Егорычев в центре поля нарушил правила против Шиманьски. Игроки "Динамо" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

19' Бавин с углового выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Герасимов головой пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

18' Угловой у ворот "Динамо". Араторе выполнил подачу к линии вратарской, в борьбе игроки "Урала" смогли выполнить скидку к левому углу вратарской, а уже оттуда по воротам пробил Аугустыняк, мяч попал в Каборе и ушёл на повторный корнер.

17' Араторе пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел точно в руки Шунину.

16' Угловой у ворот "Урала". Фомин выполнил подачу к правому углу вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

15' С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади "Урала", Ароян в борьбе с Комличенко неудачно сыграл головой, мяч затем задел руку Вараздата, но Виталий Мешков сразу показал, что за такое пенальти ждать не нужно.

14' Шиманьски из центра поля выполнил передачу к линии штрафной площади на Нжи, Годзюр здорово сыграл на выходе и ногами выбил мяч на правый фланг.

13' Фомин со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, не без труда, но игроки "Урала" всё же смогли перехватить мяч и отвести игру от своих ворот.

12' Бикфалви на своей половине поля нарушил правила против Каборе. Игроки "Динамо" готовятся к стандарту.

11' Фомин в центре поля нарушил правила против Егорычева. Игроки "Урала" достаточно быстро разыграли стандарт.

10' Опаснейший момент создаёт "Динамо". Шиманьски получил мяч на ход от Комличенко, а затем Себастиан отыгрался с Нжи и оказался в центре штрафной площади, Годзюр сразу пробить по воротам сопернику не дал, затем Шиманьски убрал на замахе Герасимова, который стелился в подкате, но и после этого Себастиан не забил, из вратарской он умудрился пробить в Аугустыняка.

9' Бикфалви пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Евгеньева.

8' "Динамо" совсем как-то пассивно начинает, пока команда Кирилла Новикова полностью отказывается от высокого прессинга.

7' Шиманьски попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но под прессингом соперников Себастиан отошёл к кромке поля и в итоге упустил мяч в аут.

6' Бавин отправил в забег по правому флангу Кулакова, у лицевой линии Денис нагнал мяч, а затем капитан "Урала" выполнил подачу к правому углу штрафной площади, защитники "Динамо" сыграли внимательно и перехватили мяч.

5' Калинин в борьбе за мяч с Нжи в центре поля подыграл себе рукой, с подсказки бокового арбитра Виталий Мешков дал свисток в пользу "Динамо".

4' Араторе ворвался в штрафную площадь с левого фланга, а затем Марко пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

3' Бавин попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с Игбуном Юрий упустил мяч за лицевую линию поля.

2' Спокойно начинается наша игра, игроки "Урала" пока больше времени проводят с мячом, но дальше центра поля им пройти крайне трудно.