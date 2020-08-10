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  3. Россия
Урал
0:2
Второй тайм: 69'

Стадион:
Динамо Москва
0'
22' Желтая карточка
Егорычев Андрей
0:1
38' Гол
Нжи Клинтон Муа
48' Желтая карточка
Паршивлюк Сергей
0:2
60' Гол
Игбун Сильвестр
69'
Урал - Динамо. 0:2. Сильвестр Иг...
Урал - Динамо. 0:1. Клинтон Н'Жи...
31
Годзюр
Ярослав
15
Кулаков
Денис
93
Герасимов
Алексей
3
Ароян
Вараздат
13
Калинин
Игорь
6
Аугустыняк
Рафал
14
Бавин
Юрий
9
Араторе
Марко
10
Бикфалви
Эрик
5
Егорычев
Андрей
20
Панюков
Андрей
1
Шунин
Антон
4
Паршивлюк
Сергей
24
Евгеньев
Роман
18
Ордец
Иван
7
Скопинцев
Дмитрий
77
Каборе
Шарль
74
Фомин
Даниил
9
Нжи
Клинтон
Муа
53
Шиманьски
Себастиан
10
Игбун
Сильвестр
11
Комличенко
Николай
Урал
4-2-3-1
Динамо Москва
4-2-3-1

Ход матча

22'
Егорычев Андрей
 
38'
0:1
Нжи Клинтон Муа
(Шиманьски Себастиан)
48'
 
Паршивлюк Сергей
60'
0:2
Игбун Сильвестр
(Шиманьски Себастиан)
62'
Емельянов Роман
Бавин Юрий
 

Бомбардиры внутри турнира

Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Игбун Сильвестр 1 1
2. Нжи Клинтон Муа 1 1
3. Шиманьски Себастиан 0 0

Карточки

Урал
# Игрок      
1. Егорычев Андрей 1 0
Динамо Москва
# Игрок      
1. Паршивлюк Сергей 1 0

Предыдущие игры

Урал Последние 20 матчей: + = -
Урал 0:1 Локомотив Москва Урал 1:3 Химки Урал 1:3 Арсенал Тула Краснодар 3:0 Урал
Урал 2:1 Динамо Москва Уфа 1:1 Урал Оренбург 0:3 Урал Урал 2:1 Тамбов Шинник 0:2 Урал Урал 1:2 Рубин Зенит 7:1 Урал Сочи 2:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Урал Урал 1:1 Чукарички Арарат-Армения 1:1 Урал Царско село 1:0 Урал Ракув 1:3 Урал Крылья Советов 2:3 Урал Ростов 0:0 Урал Урал 0:0 Спартак Москва
Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -
Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва
Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Сочи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Тамбов Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Динамо Москва 4:0 Динамо Минск Динамо Москва 1:1 Минск Динамо Москва 1:3 Сочи Динамо Москва 5:0 Спартак Юрмала Динамо Москва 1:1 Кайрат Динамо Москва 1:0 Металлург Бекабад Динамо Москва 2:1 Вентспилс

Последние игры между собой

Урал: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
Динамо Москва: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Урал 2:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:0 Урал Премьер-лига Динамо Москва 4:0 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Динамо Москва Премьер-лига
Урал 2:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Урал Премьер-лига Урал 2:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:0 Урал Премьер-лига Динамо Москва 3:0 Урал Премьер-лига Урал 1:4 Динамо Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Динамо Москва 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Ростов Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Спартак Москва Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Сочи Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Арсенал Тула Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Ахмат Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Локомотив Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Рубин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ротор Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Тамбов Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Урал 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Химки Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    69'
    Комличенко с левого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, Игбун в подкате зацепил Емельянова. 
  • 68'
    Калинин попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но Игорь наткнулся на Паршивлюка и потерял мяч. 
  • Угловой
    67'
    Шиманьски с углового выполнил подачу к линии вратарской, пришлось игрокам "Урала" серьёзно постараться, но всё же они смогли выбить мяч к центру поля. 
  • 66'
    Скопинцев с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Игбун обработал мяч, сместился в центр, а затем Сильвестр пробил в правый угол ворот, мяч задел ногу Герасимова и ушёл на угловой. 
  • 65'
    Комличенко и Скопинцев доставили мяч к центр штрафной площади по левому флангу, но Шиманьски неудачно поставил ногу и упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • Опасный момент
    64'
    Бикфалви с правого фланга выполнил передачу к линии вратарской, Шунин под прессингом Егорычева выбил мяч за пределы штрафной площади, но на добивании сразу же сыграл Емельянов, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Замена
    63'
    В составе "Урала" произошла замена. Вместо Юрия Бавина на поле вышел Роман Емельянов. 
  • Фол, нарушение
    62'
    Бикфалви в борьбе с Ордецом оказался на газоне на правом фланге у штрафной площади "Динамо", но Виталий Мешков дал свисток именно в пользу московского клуба. 
  • 61'
    Большие проблемы появились у "Урала", совершенно непонятно, как команда из Екатеринбурга собирается спасать этот матч. 
  • Описание гола
    60'
    Г-О-О-О-Л! 0:2!!! Игбун!!! Угловой вновь удалось заработать игрокам "Динамо". Шиманьски выполнил подачу к линии вратарской, Игбун неожиданно оторвался от Егорычева и Бикфалви, а затем Сильвестр выпрыгнул и головой отправил мяч в правый угол ворот. 
  • Угловой
    59'
    Шиманьски с углового выполнил подачу к линии вратарской, Годзюр сыграл на выходе и смахнул мяч к левому флангу. 
  • Опасный момент
    58'
    Фомин из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Нжи зацепился за мяч и пробил в ближний угол ворот, Годзюр сложился и перевёл мяч на угловой. 
  • Судья
    57'
    Комличенко досталось в борьбе за верховой мяч в центре поля, но при этом Виталий Мешков не зафиксировал нарушения правил со стороны защитника "Урала". 
  • Фол, нарушение
    56'
    Кулаков на половине поля "Динамо" зацепил Игбуна. Вновь гости не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 55'
    Егорычев выполнил заброс к линии штрафной площади, Панюков обработал мяч, а затем Андрей пробил в правый угол ворот, мяч свалился у него с ноги и улетел к угловому флажку. 
  • Опасный момент
    54'
    Игбун выполнил передачу в центр штрафной площади с левого фланга, Комличенко в касание пробил по воротам, но Годзюр успел сократить дистанцию и спасти свою команду. 
  • 53'
    Бавин разогнал атаку по центру, а затем Юрий выполнил передачу к линии штрафной площади на Панюкова, защитники "Динамо" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • 52'
    "Динамо" достаточно грамотно играет по счёту, сегодня московский клуб действительно мало ошибается в обороне. 
  • 51'
    В центре поля игроки "Урала" контролируют мяч, но вот к штрафной площади "Динамо" команда Юрия Матвеева подобраться никак не может. 
  • Фол, нарушение
    50'
    Егорычев перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Динамо", правила были нарушены против Скопинцева. 
  • Желтая карточка
    49'
    Фланговый защитник "Динамо" Сергей Паршивлюк получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Паршивлюк нарушил правила против Бикфалви. 
  • Угловой
    48'
    Угловой у ворот "Урала". Шиманьски выполнил подачу к линии вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 47'
    Нжи выполнил хорошую передачу в центр штрафной площади с правого фланга, совсем немного не хватило Шиманьски для удара по воротам. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, сможет ли "Урал" сейчас как-то перестроить свою игру, нужно хозяевам поля начинать активнее действовать в атаке, чтобы сегодня можно было рассчитывать хотя бы на ничью. "Динамо" пока довольно неплохо играет на контратаках, наверняка команда Кирилла Новикова и дальше будет пытаться действовать по тактике первой половины матча. 
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма московское "Динамо" в Екатеринбурге переигрывает "Урал" 1:0, пока единственный мяч в этой встрече забил Клинтон Нжи. В целом у нас игра получается равной, но с остротой моментов у "Урала" есть проблемы, а у "Динамо" вновь есть проблемы с реализацией, команда Кирилла Новикова к перерыву могла бы и 0:2 вести, но Шиманьски упустил отличный момент в самом начале матча. 
  • Фол, нарушение
    44'
    Калинин в центре поля нарушил правила против Игбуна. Игроки "Динамо" конечно же не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Угловой
    43'
    Угловой у ворот "Урала". Шиманьски разыграл корнер с Нжи, а затем Себастиан выполнил подачу в центр штрафной площади с левого фланга, Евгеньев в борьбе с Арояном головой пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
  • Судья
    42'
    Скопинцев попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, казалось, что Кулаков выбил мяч на угловой, но Виталий Мешков показал, что будет удар от ворот. 
  • 41'
    Болельщики "Урала" стали гнать свою команду вперёд, конечно же их никак не может устраивать счёт на табло. 
  • Описание гола
    40'
    Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Нжи!!! Кулаков с правого фланга выполнил неудачную подачу в штрафную площадь, мяч попал в Игбуна, а затем "Динамо" начало контратаку. Шиманьски из центра поля выполнил своевременную передачу на ход Нжи, Клинтон дошёл до линии штрафной площади и здорово пробил в левый угол ворот, Годзюр был бессилен. 
  • Угловой
    39'
    Угловой у ворот "Динамо". Араторе выполнил подачу к правому углу вратарской, мяч полетел слишком высоко, Герасимов смог догнать его лишь на правом фланге. 
  • 38'
    Скопинцев с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Ароян не очень удачно сыграл головой, но мяч от Вараздата всё же полетел к правой штанге, где его выловил Годзюр. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Игбун перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Урала", правила были нарушены против Егорычева. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Панюков подыграл себе рукой при попытке пройти вперёд по центру поля, Виталий Мешков всё видел и дал свисток в пользу "Динамо". 
  • 35'
    Бавин выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Кулаков пробил по воротам, Скопинцев сыграл в подкате и блокировал удар, а затем мяч при игре на выходе забрал Шунин. 
  • 34'
    Араторе с левого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, Бавин в борьбе со Скопинцевым вновь не смог добраться до мяча. 
  • 33'
    Фомин, Шиманьский и Комличенко быстро довели мяч до центра штрафной площади, Годзюр при этом вновь здорово сыграл на выходе и бросился в ноги Нжи, мяч был перехвачен голкипером "Урала". 
  • Опасный момент
    32'
    Калинин с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Панюков головой пробил под правый угол ворот, Шунин в прыжке спас свою команду, а затем Бавин нарушил правила против Скопинцева. 
  • Штанга
    31'
    Фомин со стандарта закрутил мяч в левый угол ворот, крестовина спасла "Урал" от пропущенного мяча. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Егорычев у своей штрафной площади нарушил правила против Фомина. "Динамо" заработало опасный стандарт.
  • 29'
    Нжи, Комличенко и Шиманьски пока самые активные в атаке у "Динамо", но пока у них в комбинациях на половине поля "Урала" далеко не всё получается. 
  • 28'
    Шиманьски выполнил передачу в центр штрафной площади на Нжи, Клинтон в борьбе с Арояном не смог зацепиться за мяч. 
  • 27'
    Нжи прошёл вперёд по правому флангу, а затем Клинтон выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Игбун обработал мяч и отдал передачу немного назад на Шиманьского, который пробил в левый угол ворот, мяч полетел слабо, Годзюр его поймал без особого труда. 
  • Угловой
    26'
    Араторе с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Динамо" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
  • 25'
    Кулаков после заброса из центра поля неплохо поработал на правом фланге, в борьбе со Скопинцевым Денис заработал угловой. 
  • 24'
    Комличенко попытался сам пройти к правому углу штрафной площади, но в борьбе с Арояном у Николая поехала нога, мяч в итоге достался Годзюру. 
  • Желтая карточка
    23'
    Полузащитник "Урала" Андрей Егорычев получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Комличенко. 
  • Угловой
    22'
    Угловой у ворот "Урала". Фомин выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь хозяевам поля пришлось постараться, но всё же они успешно отвели угрозу от своих ворот. 
  • 21'
    Скопинцев догнал далеко не самый простой мяч на левому углу штрафной площади, а затем Дмитрий выполнил передачу в центр штрафной, Шиманьски не смог головой пробить по воротам, а удар Комличенко уже был блокирован. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Егорычев в центре поля нарушил правила против Шиманьски. Игроки "Динамо" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Угловой
    19'
    Бавин с углового выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Герасимов головой пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
  • Угловой
    18'
    Угловой у ворот "Динамо". Араторе выполнил подачу к линии вратарской, в борьбе игроки "Урала" смогли выполнить скидку к левому углу вратарской, а уже оттуда по воротам пробил Аугустыняк, мяч попал в Каборе и ушёл на повторный корнер. 
  • 17'
    Араторе пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел точно в руки Шунину. 
  • Угловой
    16'
    Угловой у ворот "Урала". Фомин выполнил подачу к правому углу вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Судья
    15'
    С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади "Урала", Ароян в борьбе с Комличенко неудачно сыграл головой, мяч затем задел руку Вараздата, но Виталий Мешков сразу показал, что за такое пенальти ждать не нужно. 
  • 14'
    Шиманьски из центра поля выполнил передачу к линии штрафной площади на Нжи, Годзюр здорово сыграл на выходе и ногами выбил мяч на правый фланг. 
  • 13'
    Фомин со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, не без труда, но игроки "Урала" всё же смогли перехватить мяч и отвести игру от своих ворот. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Бикфалви на своей половине поля нарушил правила против Каборе. Игроки "Динамо" готовятся к стандарту. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Фомин в центре поля нарушил правила против Егорычева. Игроки "Урала" достаточно быстро разыграли стандарт. 
  • Опасный момент
    10'
    Опаснейший момент создаёт "Динамо". Шиманьски получил мяч на ход от Комличенко, а затем Себастиан отыгрался с Нжи и оказался в центре штрафной площади, Годзюр сразу пробить по воротам сопернику не дал, затем Шиманьски убрал на замахе Герасимова, который стелился в подкате, но и после этого Себастиан не забил, из вратарской он умудрился пробить в Аугустыняка. 
  • 9'
    Бикфалви пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Евгеньева. 
  • 8'
    "Динамо" совсем как-то пассивно начинает, пока команда Кирилла Новикова полностью отказывается от высокого прессинга. 
  • 7'
    Шиманьски попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но под прессингом соперников Себастиан отошёл к кромке поля и в итоге упустил мяч в аут. 
  • 6'
    Бавин отправил в забег по правому флангу Кулакова, у лицевой линии Денис нагнал мяч, а затем капитан "Урала" выполнил подачу к правому углу штрафной площади, защитники "Динамо" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Калинин в борьбе за мяч с Нжи в центре поля подыграл себе рукой, с подсказки бокового арбитра Виталий Мешков дал свисток в пользу "Динамо". 
  • 4'
    Араторе ворвался в штрафную площадь с левого фланга, а затем Марко пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
  • 3'
    Бавин попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с Игбуном Юрий упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • 2'
    Спокойно начинается наша игра, игроки "Урала" пока больше времени проводят с мячом, но дальше центра поля им пройти крайне трудно. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт довольно интересный матч. "Динамо" в очередной раз пытается обновиться, чтобы затем выйти на более положительные результаты, "Урал" также начал небольшую перестройку, посмотрим, что в сезоне 2020/21 сможет показать клуб из Екатеринбурга, быть может он даже сможет навязать борьбу за место в Лиге Европы. 
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Нжи Клинтон Муа бьет в цель!
  • Желтая карточка
    22'
    Егорычев Андрей получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ekaterinburg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Урал 0:2 Динамо Москва

Исход игры
Урал
15.3% (24)
Ничья
46.5% (73)
Динамо Москва
38.2% (60)
Тотал 2.5
Больше
28.95% (44)
Меньше
71.05% (108)
Обе команды забьют
Да
73.03% (111)
Нет
26.97% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.7% (67)
1:2 Динамо Москва
19.1% (30)
0:1 Динамо Москва
15.9% (25)
2:1 Урал
7.6% (12)
1:0 Урал
6.4% (10)
0:0 Ничья
2.5% (4)
0:2 Динамо Москва
1.3% (2)
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