Урал
0:2
Второй тайм: 69'
Стадион: Екатеринбург Арена
Динамо Москва
22' Желтая карточкаЕгорычев Андрей
0:1
38' ГолНжи Клинтон Муа
48' Желтая карточкаПаршивлюк Сергей
0:2
60' ГолИгбун Сильвестр
14
Бавин
Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бавин ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Юсупов АртёмНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Матвеев Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
-
77 Каборе ШарльПолузащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Лещук ИгорьВратарь
- Защитник
-
44 Шунич ТониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Новиков Кирилл
Ход матча
22'
38'
48'
60'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Игбун Сильвестр
|1
|1
|2.
|Нжи Клинтон Муа
|1
|1
|3.
|Шиманьски Себастиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Егорычев Андрей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Паршивлюк Сергей
|1
|0
Предыдущие игры
Урал Последние 20 матчей: + = -Урал 0:1 Локомотив Москва Урал 1:3 Химки Урал 1:3 Арсенал Тула Краснодар 3:0 Урал
Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва
Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Сочи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Тамбов Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Динамо Москва 4:0 Динамо Минск Динамо Москва 1:1 Минск Динамо Москва 1:3 Сочи Динамо Москва 5:0 Спартак Юрмала Динамо Москва 1:1 Кайрат Динамо Москва 1:0 Металлург Бекабад Динамо Москва 2:1 Вентспилс
Последние игры между собой
Урал: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
Динамо Москва: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Динамо Москва
|2:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Ростов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Сочи
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Ахмат
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Рубин
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ротор
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Зенит
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Тамбов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Урал
|0:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Прогнозы на матч Урал 0:2 Динамо Москва
Исход игры
Урал
15.3% (24)
Ничья
46.5% (73)
Динамо Москва
38.2% (60)
Тотал 2.5
Больше
28.95% (44)
Меньше
71.05% (108)
Обе команды забьют
Да
73.03% (111)
Нет
26.97% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.7% (67)
1:2 Динамо Москва
19.1% (30)
0:1 Динамо Москва
15.9% (25)
2:1 Урал
7.6% (12)
1:0 Урал
6.4% (10)
0:0 Ничья
2.5% (4)
0:2 Динамо Москва
1.3% (2)
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