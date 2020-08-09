Арсенал Тула
0:0
Второй тайм: 72'
Стадион: Арсенал (Тула)
Ахмат
14' Желтая карточкаДовбня Александр Евгеньевич
14' Желтая карточкаНенахов Максим
49' Желтая карточкаНижич Зоран
50
Шамов
Егор
44
Кангва
Кингс
88
Шелия
Гиорги
20
Нижич
Зоран
23
Швец
Антон
18
Умаев
Идрис
19
Иванов
Олег
- Основной состав
-
50 Шамов ЕгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кангва КингсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Хагуш АнриЗащитник
-
10 Кангва ЭвансЗащитник
-
15 Ковалёв ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Чаушич ГоранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Аджоев ГурамНападающий
-
77 Минаев РоманНападающий
-
Главный тренер: Подпалый Сергей
- Основной состав
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Нижич ЗоранЗащитник
- Защитник
-
23 Швец АнтонПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Умаев ИдрисПолузащитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Исмаэл СилваПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Талалаев Андрей
Ход матча
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Довбня Александр Евгеньевич
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нижич Зоран
|1
|0
|2.
|Ненахов Максим
|1
|0
Предыдущие игры
Арсенал Тула Последние 20 матчей: + = -Уфа 0:0 Арсенал Тула Урал 1:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Тамбов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов
Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ростов 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Арсенал Тула 0:1 Рубин Оренбург 2:0 Арсенал Тула Сочи 1:2 Арсенал Тула Алания 0:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Астана Арсенал Тула 2:0 Ордабасы Арсенал Тула 2:3 Шахтёр Солигорск Арсенал Тула 1:1 Пршибрам Арсенал Тула 2:2 Младост Лучани Арсенал Тула 1:1 Корона Кельце Арсенал Тула 1:0 Сепси Арсенал Тула 2:1 Кешля
Ахмат Последние 20 матчей: + = -Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат
Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Ахмат 1:2 Зенит Ахмат 1:1 Ростов Ахмат 1:0 Жетысу Ахмат 0:1 Вентспилс Ахмат 2:2 Сочи Лудогорец 0:1 Ахмат Ахмат 2:2 Железничар Ахмат 2:1 Мура Ахмат 1:3 Шахтёр Солигорск Ахмат 1:3 Ботошани
Последние игры между собой
Арсенал Тула: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Ахмат: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Спартак Москва
|2:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Ростов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Арсенал Тула
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Ахмат
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Рубин
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ротор
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Зенит
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Урал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сочи
|1:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Тамбов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Прогнозы на матч Арсенал Тула 0:0 Ахмат
Исход игры
Арсенал Тула
57.7% (90)
Ничья
32.1% (50)
Ахмат
10.3% (16)
Тотал 2.5
Больше
40.91% (63)
Меньше
59.09% (91)
Обе команды забьют
Да
67.53% (104)
Нет
32.47% (50)
Популярный счёт
2:1 Арсенал Тула
30.8% (48)
1:1 Ничья
27.6% (43)
1:0 Арсенал Тула
21.8% (34)
1:2 Ахмат
5.1% (8)
0:1 Ахмат
4.5% (7)
2:0 Арсенал Тула
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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