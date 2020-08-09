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Арсенал Тула
0:0
Второй тайм: 72'

Стадион:
Ахмат
0'
14' Желтая карточка
Довбня Александр Евгеньевич
14' Желтая карточка
Ненахов Максим
49' Желтая карточка
Нижич Зоран
72'
50
Шамов
Егор
82
Хлусевич
Даниил
6
Беляев
Максим
8
Григалава
Гиа
90
Довбня
Александр
Евгеньевич
4
Бауэр
Роберт
28
Пантелеев
Владислав
23
Горбатенко
Игорь
7
Лесовой
Даниил
44
Кангва
Кингс
48
Луценко
Евгений
88
Шелия
Гиорги
24
Ненахов
Максим
15
Семёнов
Андрей
20
Нижич
Зоран
8
Богосавац
Мирослав
23
Швец
Антон
94
Тимофеев
Артём
18
Умаев
Идрис
19
Иванов
Олег
7
Бериша
Бернард
29
Ильин
Владимир
Арсенал Тула
4-2-3-1
Ахмат
4-2-3-1

Ход матча

14'
Довбня Александр Евгеньевич
 
14'
 
Ненахов Максим
49'
 
Нижич Зоран
50'
Денисов Александр
Довбня Александр Евгеньевич
 
52'
 
Понсе Андрес
Умаев Идрис
62'
 
Харин Евгений
Ильин Владимир
63'
 
Исмаэл Силва
Швец Антон
64'
Костадинов Георги
Пантелеев Владислав
 
65'
Громыко Валерий
Горбатенко Игорь
 

Карточки

Арсенал Тула
# Игрок      
1. Довбня Александр Евгеньевич 1 0
Ахмат
# Игрок      
1. Нижич Зоран 1 0
2. Ненахов Максим 1 0

Предыдущие игры

Арсенал Тула Последние 20 матчей: + = -
Уфа 0:0 Арсенал Тула Урал 1:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Тамбов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов
Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ростов 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Арсенал Тула 0:1 Рубин Оренбург 2:0 Арсенал Тула Сочи 1:2 Арсенал Тула Алания 0:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Астана Арсенал Тула 2:0 Ордабасы Арсенал Тула 2:3 Шахтёр Солигорск Арсенал Тула 1:1 Пршибрам Арсенал Тула 2:2 Младост Лучани Арсенал Тула 1:1 Корона Кельце Арсенал Тула 1:0 Сепси Арсенал Тула 2:1 Кешля
Ахмат Последние 20 матчей: + = -
Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат
Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Ахмат 1:2 Зенит Ахмат 1:1 Ростов Ахмат 1:0 Жетысу Ахмат 0:1 Вентспилс Ахмат 2:2 Сочи Лудогорец 0:1 Ахмат Ахмат 2:2 Железничар Ахмат 2:1 Мура Ахмат 1:3 Шахтёр Солигорск Ахмат 1:3 Ботошани

Последние игры между собой

Арсенал Тула: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Ахмат: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Арсенал Тула 1:3 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Арсенал Тула Премьер-лига Ахмат 2:0 Арсенал Тула Премьер-лига Ахмат 0:2 Арсенал Тула Кубок
Арсенал Тула 3:1 Ахмат Премьер-лига Арсенал Тула 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:2 Арсенал Тула Премьер-лига Ахмат 3:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:0 Ахмат Премьер-лига Арсенал Тула 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 3:0 Арсенал Тула Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Спартак Москва 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Ростов Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Арсенал Тула 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Ахмат 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Локомотив Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Рубин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ротор Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Урал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Динамо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сочи 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Тамбов Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Химки Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Второй тайм
  • 76'
    Костадинов удачно сыграл в подкате у своей штрафной площади и перехватил мяч у Харина, который готов был выйти на ударную позицию. 
  • Желтая карточка
    75'
    Главный тренер "Арсенала" Сергей Подпалый получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • Фол, нарушение
    74'
    Харин в центре поля жёстко сыграл против Хлусевича, но Кирилл Левников решил на этот раз обойтись без жёлтой карточки. 
  • 73'
    Кангва пробил в левый угол ворот со стандарта, Кингс бил на исполнение, Шелия спокойно поймал мяч, который полетел в его угол. 
  • Фол, нарушение
    72'
    Иванов у своей штрафной площади нарушил правила против Громыко. Игроки "Арсенала" заработал очень опасный стандарт. 
  • Опасный момент
    71'
    Харин прошёл вперёд по левому флангу, а затем Евгений выполнил передачу к линии штрафной площади, Силва пробил по воротам, мяч задел Беляева и Денисова, а затем отскочил к левому углу штрафной на Харина, но Евгений не смог точно пробить в ближний угол ворот. 
  • Фол, нарушение
    70'
    Силва в центре поля в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Кангва. 
  • Опасный момент
    69'
    Бериша с правого фланга вошёл в штрафную площадь, а затем Бернард пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Замена
    68'
    И также третью замену провёл Сергей Подпалый. Вместо Игоря Горбатенко на поле вышел Валерий Громыко. 
  • Замена
    67'
    В составе "Арсенала" произошла замена. Вместо Владислава Пантелеева на поле вышел Георги Костадинов. 
  • 66'
    Ненахов выполнил слишком сильный заброс к левому углу вратарской из центра поля, Денисов дал мячу уйти за лицевую линию поля. 
  • Замена
    65'
    И третью замену провёл Андрей Талалаев. Вместо Антона Швеца на поле вышел Исмаэл Силва. 
  • Замена
    64'
    В составе "Ахмата" произошла замена. Вместо Владимира Ильина на поле вышел Евгений Харин. 
  • 63'
    Богосавац с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, после рикошета Иванов уже не смог головой пробить по воротам. 
  • 62'
    Горбатенко с правого фланга выполнил плохую передачу к правому углу вратарской на Луценко, получился подарок для Шелии. 
  • Фол, нарушение
    61'
    Ненахов в центре поля нарушил правила против Лесового. Игроки "Арсенала" достаточно быстро разыграли стандарт. 
  • 60'
    Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади "Арсенала", Понсе в борьбе с Беляевым не смог зацепиться за мяч, а затем его при игре на выходе забрал Шамов. 
  • 59'
    Ильин попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но под прессингом Бауэра Владимир сыграл неудачно, мяч ушёл за лицевую линию поля. 
  • Фол, нарушение
    58'
    Хлусевич перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Ахмата", правила были нарушены против активного Богосаваца. 
  • 57'
    Богосавац с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Кангва сыграл внимательно и перехватил мяч. 
  • Травма, повреждение
    56'
    Александр Денисов получил повреждение при столкновении с Шамовым, но после паузы защитник "Арсенала" показал, что он готов вернуться в игру. 
  • Опасный момент
    55'
    Богосавац с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади на Понсе, Шамов при игре на выходе столкнулся с Денисовым, мяч отскочил к Берише, который был за пределами штрафной, но Бернарду пробить по воротам не дал Беляев. 
  • Замена
    54'
    В составе "Ахмата" произошла замена. Вместо Идриса Умаева на поле вышел Андрес Понсе. 
  • Угловой
    53'
    Угловой у ворот "Ахмата". Игроки "Арсенала" решили разыграть корнер на этот раз, передача в штрафную площадь с левого фланга оказалась неудачной, а затем уже Кангва пробил в левый угол ворот с дальней дистанции, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
  • Замена
    52'
    В составе "Арсенала" произошла замена. Вместо Александра Довбни на поле вышел Александр Денисов. 
  • Фол, нарушение
    51'
    Пантелеев со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, Беляев в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Нижича. 
  • Желтая карточка
    50'
    Защитник "Ахмата" Зоран Нижич получил жёлтую карточку за игру рукой на правом фланге. 
  • 49'
    Иванов ошибся с передачей на правый угол штрафной площади, там был только Шамов. 
  • 48'
    Пантелеев из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади, Луценко сбросил мяч на Горбатенко, но Семёнов не дал Игорю завершить момент ударом по воротам. 
  • 47'
    Хлусевич попытался пройти вперёд по правому флангу, но Тимофеев удачно отработал в обороне и в подкате чисто перехватил мяч. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, сможет ли сейчас какая-то из команд начать играть явным первым номером, по такой равной игре сегодня и один гол может решить судьбу встречи, про это нельзя забывать. 
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма тульский "Арсенал" и грозненский "Ахмат" не смогли порадовать нас забитыми мячами. Игра в целом пока получается неплохой, но мы ждём большего количества ударов в створ ворот, будем надеяться, что во втором тайме команды заметно прибавят в этом компоненте. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Кирилл Левников к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Лесовой выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Бауэр сразу же выполнил подачу к линии вратарской, мяч полетел высоковато даже для Луценко, а поэтому Евгений головой отправил его слишком высоко от цели. 
  • Опасный момент
    43'
    Бериша с левого фланга вновь сместился в центр, а затем уже Бернард сам пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, вновь мяч пролетел над перекладиной. 
  • Опасный момент
    42'
    Бериша с левого фланга сместился в центр, а затем Бернард выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Умаев подработал мяч и пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 41'
    Пантелеев из центра поля выполнил заброс в центр штрафной площади, Луценко на этот раз уже под прессингом Нижича не смог зацепиться за мяч. 
  • 40'
    Умаев с правого фланга выполнил передачу на Тимофеева, Артём решил пробить по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел достаточно слабо, Шамов был на месте. 
  • 39'
    Хлусевич попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но Богосавац поставил очень хороший корпус, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • 38'
    Бериша прорвался к левому углу штрафной площади, а затем Бернард выполнил прострел к центру штрафной на Тимофеева, Хлусевич сыграл внимательно и перехватил мяч в непростой ситуации. 
  • 37'
    Бериша и Иванов довели мяч до центра штрафной площади, но Ильин не смог оторваться от Хлусевича и завершить момент ударом по воротам. 
  • 36'
    Шамов от линии штрафной площади сильно выбил мяч вперёд, Луценко в борьбе с Семёновым не смог зацепиться за мяч, его при выходе из ворот в итоге подобрал Шелия. 
  • 35'
    Лесовой пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой, но Шелия всё контролировал. 
  • Угловой
    34'
    Пантелеев с углового выполнил подачу к линии вратарской, игроки "Ахмата" сразу же выбили мяч за пределы штрафной площади, но подбор был за хозяевам поля. 
  • Травма, повреждение
    33'
    Идрис Умаев получил повреждение в борьбе за мяч в центре поля, вышли на газон врачи "Ахмата", после паузы Умаев показал, что он готов играть дальше. 
  • 32'
    Бауэр с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Луценко сбросил мяч на Горбатенко, который пробил по воротам, мяч попал в Богосаваца и ушёл на угловой. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Семёнов в центре поля нарушил правила против Луценко в борьбе за верховой мяч. Игроки "Арсенала" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Угловой
    30'
    Бериша с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, Швец головой пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 29'
    Бериша со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, Григалава не стал рисковать и головой выбил мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Беляев на своей половине поля нарушил правила против Иванова. Достаточно опасный стандарт заработал "Ахмат". 
  • 27'
    Хлусевич из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади на Горбатенко, Нижич оказался первым на мяче и головой сбросил его в руки Шелии. 
  • 26'
    Шелия регулярно достаточно долго вводит мяч в игру ударом от ворот, сегодня в Туле днём было достаточно жарко, быть может и поэтому "Ахмат" не хочет играть в высоком темпе. 
  • 25'
    Горбатенко на правом фланге у штрафной площади "Ахмата" также не смог придумать ничего интересного, Игоря накрыл Богосавац, который выбил мяч в аут. 
  • 24'
    Хлусевич попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но его у штрафной площади "Ахмата" накрыл Бериша, который в подкате грамотно перехватил мяч. 
  • 23'
    Бериша ошибся с передачей на правый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, будет удар от ворот. 
  • 22'
    Пантелеев со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской, совсем немного не хватило Довбне для удара по воротам в падении. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Швец на своей половине поля нарушил правила против активного Лесового. Теперь уже "Арсенал" заработал неплохой стандарт. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Ненахов со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, Нижич в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Довбни. 
  • Фол, нарушение
    19'
    Бауэр на правом фланге нарушил правила против Умаева. Игроки "Ахмата" готовятся к стандарту. 
  • Офсайд
    18'
    Умаев с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, могло быть очень опасно, но Ильин оказался в офсайде. 
  • 17'
    Ненахов сместился в центр с правого фланга, а затем Максим выполнил передачу к линии штрафной площади, Бериша обработал мяч и пробил по воротам, мяч попал в одного из защитников "Арсенала". 
  • Желтая карточка
    16'
    Теперь уже фланговый защитник "Ахмата" Максим Ненахов получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Лесового. 
  • Желтая карточка
    15'
    Защитник "Арсенала" Александр Довбня получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля "Ахмата" против Тимофеева. 
  • 14'
    Иванов выполнил передачу на правый угол штрафной площади на ход Ненахову, защитники "Арсенала" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • Судья
    13'
    Казалось, что Ненахов в центре поля зацепил Лесового, но Кирилл Левников показал, что можно играть дальше. 
  • 12'
    Горбатенко после прохода по левому флангу выполнил прострел в центр штрафной площади, Луценко в окружении защитников "Ахмата" не смог зацепиться за мяч. 
  • 11'
    Горбатенко со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, мяч полетел слишком высоко, никто из партнёров по команде не смог за него зацепиться. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Тимофеев на правом фланге нарушил правила против Хлусевича. "Арсенал" заработал неплохой стандарт. 
  • 9'
    Из центра поля последовал ещё один заброс на левый угол штрафной площади "Арсенала", Шамов грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 8'
    "Арсенал" смог провести вторую волну атаки, которая завершилась забросом в центр штрафной площади от Пантелеева, Беляев головой пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
  • Угловой
    7'
    Угловой у ворот "Ахмата". Горбатенко выполнил подачу в центр штрафной площади, Тимофеев головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • 6'
    Швец из центра поля ошибся с забросом к левому углу штрафной площади "Арсенала", там были только игроки тульского клуба. 
  • Угловой
    5'
    Бериша с углового на этот раз выполнил подачу к линии штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось. 
  • Угловой
    4'
    Бериша разыграл угловой с Ненаховым, а затем Максим с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, мяч попал в Пантелеева и ушёл на повторный корнер. 
  • 3'
    "Ахмат" при этом пока больше времени проводит с мячом, но дальше центра поля команде Андрея Талалаева пройти достаточно трудно. 
  • 2'
    Стадион в Туле сегодня заполнен очень хорошо, болельщики "Арсенала" с первых минут гонят свою команду вперёд. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Концовка прошлого сезона для "Арсенала" и "Ахмата" выдалась далеко не самой простой, посмотрим, сможет ли сегодня кто-то добыть победу и начать сезон 2020/21 с положительных эмоций. 
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    14'
    Ненахов Максим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Довбня Александр Евгеньевич получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arsenal Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Арсенал Тула 0:0 Ахмат

Исход игры
Арсенал Тула
57.7% (90)
Ничья
32.1% (50)
Ахмат
10.3% (16)
Тотал 2.5
Больше
40.91% (63)
Меньше
59.09% (91)
Обе команды забьют
Да
67.53% (104)
Нет
32.47% (50)
Популярный счёт
2:1 Арсенал Тула
30.8% (48)
1:1 Ничья
27.6% (43)
1:0 Арсенал Тула
21.8% (34)
1:2 Ахмат
5.1% (8)
0:1 Ахмат
4.5% (7)
2:0 Арсенал Тула
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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