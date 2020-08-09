Иванов у своей штрафной площади нарушил правила против Громыко. Игроки "Арсенала" заработал очень опасный стандарт.

Кангва пробил в левый угол ворот со стандарта, Кингс бил на исполнение, Шелия спокойно поймал мяч, который полетел в его угол.

Харин в центре поля жёстко сыграл против Хлусевича, но Кирилл Левников решил на этот раз обойтись без жёлтой карточки.

Костадинов удачно сыграл в подкате у своей штрафной площади и перехватил мяч у Харина, который готов был выйти на ударную позицию.

Начинается второй тайм. Посмотрим, сможет ли сейчас какая-то из команд начать играть явным первым номером, по такой равной игре сегодня и один гол может решить судьбу встречи, про это нельзя забывать.

Хлусевич попытался пройти вперёд по правому флангу, но Тимофеев удачно отработал в обороне и в подкате чисто перехватил мяч.

Пантелеев из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади, Луценко сбросил мяч на Горбатенко, но Семёнов не дал Игорю завершить момент ударом по воротам.

Иванов ошибся с передачей на правый угол штрафной площади, там был только Шамов.

Пантелеев со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, Беляев в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Нижича.

Угловой у ворот "Ахмата". Игроки "Арсенала" решили разыграть корнер на этот раз, передача в штрафную площадь с левого фланга оказалась неудачной, а затем уже Кангва пробил в левый угол ворот с дальней дистанции, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

Богосавац с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади на Понсе, Шамов при игре на выходе столкнулся с Денисовым, мяч отскочил к Берише, который был за пределами штрафной, но Бернарду пробить по воротам не дал Беляев.

Александр Денисов получил повреждение при столкновении с Шамовым, но после паузы защитник "Арсенала" показал, что он готов вернуться в игру.

Богосавац с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Кангва сыграл внимательно и перехватил мяч.

Хлусевич перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Ахмата", правила были нарушены против активного Богосаваца.

Ильин попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но под прессингом Бауэра Владимир сыграл неудачно, мяч ушёл за лицевую линию поля.

Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади "Арсенала", Понсе в борьбе с Беляевым не смог зацепиться за мяч, а затем его при игре на выходе забрал Шамов.

Горбатенко с правого фланга выполнил плохую передачу к правому углу вратарской на Луценко, получился подарок для Шелии.

Богосавац с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, после рикошета Иванов уже не смог головой пробить по воротам.

Ненахов выполнил слишком сильный заброс к левому углу вратарской из центра поля, Денисов дал мячу уйти за лицевую линию поля.

И также третью замену провёл Сергей Подпалый. Вместо Игоря Горбатенко на поле вышел Валерий Громыко.

Бериша с правого фланга вошёл в штрафную площадь, а затем Бернард пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Силва в центре поля в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Кангва.

Харин прошёл вперёд по левому флангу, а затем Евгений выполнил передачу к линии штрафной площади, Силва пробил по воротам, мяч задел Беляева и Денисова, а затем отскочил к левому углу штрафной на Харина, но Евгений не смог точно пробить в ближний угол ворот.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма тульский "Арсенал" и грозненский "Ахмат" не смогли порадовать нас забитыми мячами. Игра в целом пока получается неплохой, но мы ждём большего количества ударов в створ ворот, будем надеяться, что во втором тайме команды заметно прибавят в этом компоненте.

45' Одну минуту добавил Кирилл Левников к основному времени первого тайма.

44' Лесовой выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Бауэр сразу же выполнил подачу к линии вратарской, мяч полетел высоковато даже для Луценко, а поэтому Евгений головой отправил его слишком высоко от цели.

43' Бериша с левого фланга вновь сместился в центр, а затем уже Бернард сам пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, вновь мяч пролетел над перекладиной.

42' Бериша с левого фланга сместился в центр, а затем Бернард выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Умаев подработал мяч и пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

41' Пантелеев из центра поля выполнил заброс в центр штрафной площади, Луценко на этот раз уже под прессингом Нижича не смог зацепиться за мяч.

40' Умаев с правого фланга выполнил передачу на Тимофеева, Артём решил пробить по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел достаточно слабо, Шамов был на месте.

39' Хлусевич попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но Богосавац поставил очень хороший корпус, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

38' Бериша прорвался к левому углу штрафной площади, а затем Бернард выполнил прострел к центру штрафной на Тимофеева, Хлусевич сыграл внимательно и перехватил мяч в непростой ситуации.

37' Бериша и Иванов довели мяч до центра штрафной площади, но Ильин не смог оторваться от Хлусевича и завершить момент ударом по воротам.

36' Шамов от линии штрафной площади сильно выбил мяч вперёд, Луценко в борьбе с Семёновым не смог зацепиться за мяч, его при выходе из ворот в итоге подобрал Шелия.

35' Лесовой пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой, но Шелия всё контролировал.

34' Пантелеев с углового выполнил подачу к линии вратарской, игроки "Ахмата" сразу же выбили мяч за пределы штрафной площади, но подбор был за хозяевам поля.

33' Идрис Умаев получил повреждение в борьбе за мяч в центре поля, вышли на газон врачи "Ахмата", после паузы Умаев показал, что он готов играть дальше.

32' Бауэр с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Луценко сбросил мяч на Горбатенко, который пробил по воротам, мяч попал в Богосаваца и ушёл на угловой.

31' Семёнов в центре поля нарушил правила против Луценко в борьбе за верховой мяч. Игроки "Арсенала" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

30' Бериша с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, Швец головой пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

29' Бериша со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, Григалава не стал рисковать и головой выбил мяч на угловой.

28' Беляев на своей половине поля нарушил правила против Иванова. Достаточно опасный стандарт заработал "Ахмат".

27' Хлусевич из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади на Горбатенко, Нижич оказался первым на мяче и головой сбросил его в руки Шелии.

26' Шелия регулярно достаточно долго вводит мяч в игру ударом от ворот, сегодня в Туле днём было достаточно жарко, быть может и поэтому "Ахмат" не хочет играть в высоком темпе.

25' Горбатенко на правом фланге у штрафной площади "Ахмата" также не смог придумать ничего интересного, Игоря накрыл Богосавац, который выбил мяч в аут.

24' Хлусевич попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но его у штрафной площади "Ахмата" накрыл Бериша, который в подкате грамотно перехватил мяч.

23' Бериша ошибся с передачей на правый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, будет удар от ворот.

22' Пантелеев со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской, совсем немного не хватило Довбне для удара по воротам в падении.

21' Швец на своей половине поля нарушил правила против активного Лесового. Теперь уже "Арсенал" заработал неплохой стандарт.

20' Ненахов со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, Нижич в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Довбни.

19' Бауэр на правом фланге нарушил правила против Умаева. Игроки "Ахмата" готовятся к стандарту.

18' Умаев с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, могло быть очень опасно, но Ильин оказался в офсайде.

17' Ненахов сместился в центр с правого фланга, а затем Максим выполнил передачу к линии штрафной площади, Бериша обработал мяч и пробил по воротам, мяч попал в одного из защитников "Арсенала".

16' Теперь уже фланговый защитник "Ахмата" Максим Ненахов получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Лесового.

15' Защитник "Арсенала" Александр Довбня получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля "Ахмата" против Тимофеева.

14' Иванов выполнил передачу на правый угол штрафной площади на ход Ненахову, защитники "Арсенала" сыграли внимательно и перехватили мяч.

13' Казалось, что Ненахов в центре поля зацепил Лесового, но Кирилл Левников показал, что можно играть дальше.

12' Горбатенко после прохода по левому флангу выполнил прострел в центр штрафной площади, Луценко в окружении защитников "Ахмата" не смог зацепиться за мяч.

11' Горбатенко со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, мяч полетел слишком высоко, никто из партнёров по команде не смог за него зацепиться.

10' Тимофеев на правом фланге нарушил правила против Хлусевича. "Арсенал" заработал неплохой стандарт.

9' Из центра поля последовал ещё один заброс на левый угол штрафной площади "Арсенала", Шамов грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

8' "Арсенал" смог провести вторую волну атаки, которая завершилась забросом в центр штрафной площади от Пантелеева, Беляев головой пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

7' Угловой у ворот "Ахмата". Горбатенко выполнил подачу в центр штрафной площади, Тимофеев головой выбил мяч подальше от своих ворот.

6' Швец из центра поля ошибся с забросом к левому углу штрафной площади "Арсенала", там были только игроки тульского клуба.

5' Бериша с углового на этот раз выполнил подачу к линии штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось.

4' Бериша разыграл угловой с Ненаховым, а затем Максим с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, мяч попал в Пантелеева и ушёл на повторный корнер.

3' "Ахмат" при этом пока больше времени проводит с мячом, но дальше центра поля команде Андрея Талалаева пройти достаточно трудно.

2' Стадион в Туле сегодня заполнен очень хорошо, болельщики "Арсенала" с первых минут гонят свою команду вперёд.