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  3. Россия
Сочи
0:1
Первый тайм: 40'

Стадион:
Химки
0'
23' Желтая карточка
Полоз Дмитрий
0:1
24' Гол
Трошечкин Александр
31' Желтая карточка
Терехов Сергей
40'
Сочи - Химки. 0:1. Александр Тро...
35
Джанаев
Сослан
27
Заика
Кирилл
34
Маргасов
Тимофей
45
Миладинович
Иван
23
Мевля
Миха
13
Терехов
Сергей
18
Бурмистров
Никита
15
Цаллагов
Ибрагим
16
Нобоа
Кристиан
7
Полоз
Дмитрий
79
Руденко
Александр
Александрович
22
Лантратов
Илья
6
Тихий
Дмитрий
15
Данилкин
Егор
4
Идову
Брайн
14
Полярус
Артём
87
Боженов
Кирилл
9
Мартусевич
Максим
5
Трошечкин
Александр
17
Корян
Аршак
88
Дядюн
Владимир
10
Алиев
Камран
Сочи
5-3-2
Химки
5-2-3

Ход матча

23'
Полоз Дмитрий
 
24'
0:1
Трошечкин Александр
(Корян Аршак)
31'
Терехов Сергей
 

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нобоа Кристиан 1 (1) 0.5
2. Полоз Дмитрий 1 (1) 0.5
Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Трошечкин Александр 1 0.5
2. Корян Аршак 0 0

Карточки

Сочи
# Игрок      
1. Терехов Сергей 2 0
2. Полоз Дмитрий 1 0
3. Набиуллин Эльмир 1 0
4. Маргасов Тимофей 1 0
Химки
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сочи 100% (1) 0 0 0 0 0
 Химки 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Сочи Последние 20 матчей: + = -
Спартак Москва 2:2 Сочи Крылья Советов 3:0 Сочи Тамбов 3:0 Сочи Сочи 1:0 Спартак Москва
Зенит 2:1 Сочи Локомотив Москва 0:0 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Ахмат 1:1 Сочи Сочи 10:1 Ростов Сочи 2:0 Краснодар Сочи 5:1 Оренбург Сочи 2:0 Урал Сочи 1:2 Арсенал Тула Сочи 3:1 Астана Динамо Москва 1:3 Сочи Ахмат 2:2 Сочи БАТЭ 1:1 Сочи Сочи 1:2 Енисей Спартак Трнава 2:2 Сочи Краковия 0:0 Сочи
Химки Последние 20 матчей: + = -
Химки 0:2 ЦСКА Москва Химки 2:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Химки Урал 1:3 Химки
Химки 4:0 Локомотив-Казанка Химки 3:0 Спартак-2 Химки 3:0 Сатурн Нефтехимик 2:2 Химки Химки 3:0 Томь Химки 5:1 Торпедо Москва Химки 7:0 Тамбов КамАЗ 0:1 Химки Химки 1:1 Факел Урал-2 0:0 Химки Химки 2:1 Родина Москва Краснодар-2 2:2 Химки Химки 3:1 Чертаново Химки 0:2 Ротор Енисей 1:0 Химки Химки 2:1 Текстильщик

Последние игры между собой

Сочи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Химки: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Химки 0:0 Сочи ФНЛ - Первый дивизион Сочи 3:2 Химки ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Зенит Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Ростов Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Химки 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
8. Уфа 3:2 Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
9. Спартак Москва Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Ахмат Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Сочи 0:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Арсенал Тула 2:3 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Тамбов Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Рубин Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Ротор Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • 39'
    Маргасов справа навесил на Заику, у которого не прошла скидка к воротам на Полоза.
  • 38'
    Дядюн с дальней дистанции пробил точно в Джанаева.
  • Фол, нарушение
    37'
    Миладинович на чужой половине поля завалил на газон Дядюна.
  • 36'
    У Цаллагова не прошла передача по центру в штрафную площадь.
  • Травма, повреждение
    35'
    Тихий получил удар в бок ногой от Полоза. Требуется помощь медиков защитнику "Химок".
  • 34'
    Игра всё чаще стала перемещаться на половину поля гостей.
  • 32'
    У Маргасова не прошёл длинный  заброс вперёд на ход Руденко.
  • Желтая карточка
    31'
    Терехов в центре поля врезал по ногам Трошечкину и получил жёлтую карточку
  • 30'
    Полоз по центру прорвался в штрафную площадь. Данилкин в отчаянном подкате смог выбить мяч у Дмитрия.
  • 29'
    Нобоа слева со штрафного навесил к воротам. Мяч выбит на Заику, который головой переправляет мяч на Бурмистрова. Никита также головой с семи метров послал сферу над перекладиной.
  • Фол, нарушение
    28'
    Трошечкин на фланге подтолкнул Руденко в спину.
  • 26'
    Сочинцы пошли прессинговать соперника на чужую половину поля.
  • Описание гола
    24'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ТРОШЕЧКИН!!! Полярус слева от бровки сделал пас в штрафную площадь на Идову. Брайн прострелил к одиннадцатиметровой отметке, откуда Трошечкин точно низом пробил в правый угол ворот.
  • Травма, повреждение
    24'
    Мартусевичу медики оказывают помощь. Пауза в матче.
  • Желтая карточка
    23'
    Полоз в центре поля грубо сзади подкатился под Мартусевича и получил первую жёлтую карточку.
  • Опасный момент
    22'
    Полоз справа выкатил мяч на Нобоа, который с линии штрафной площади низом пробил рядом с правой штангой.
  • Угловой
    20'
    Гости исполнили угловой удар. Нобоа от своих ворот мяч выбил далеко вперёд.
  • 19'
    Полярус слева навесил к дальней штанге, где Терехов сумел опередить Коряна и выбить мяч за пределы поля.
  • Угловой
    18'
    Бурмистров вторую подряд подачу от углового флага исполнил на дальнюю штангу. Никто из партнёров мяч достать не смог.
  • Угловой
    17'
    Маргасов заработал угловой удар. Подача на ближнюю штангу привела к следующему "стандарту".
  • 16'
    У Идову получилась срезка при выносе мяча, но всё обошлось для гостей. Лантратов первым успел к отскочившей в сторону сфере.
  • 15'
    Полоз с двадцати двух метров с разворота хлёстко пробил точно в Лантратова.
  • Угловой
    14'
    Руденко заработал угловой удар. Нобоа низом покатил мяч на Полоза, чей удар соперники заблокировали.
  • 13'
    Корян слева со штрафного откатил мяч на Поляруса, который с сорока метров пробил немного левее ворот.
  • Фол, нарушение
    12'
    Миладинович на фланге сбил Поляруса.
  • Фол, нарушение
    11'
    Корян в чужой штрафной площади сыграл рукой.
  • 10'
    Нобоа низом покатил мяч в штрафную площадь, но никто из партнёров не ожидал этой острой проникающей передачи.
  • Угловой
    9'
    Хозяева заработали угловой удар. Нобоа навесил слабо на ближнюю штангу, где партнёров не оказалось.
  • 8'
    У хозяев не прошёл длинный заброс вперёд на Бурмистрова. Мяч в руки у линии штрафной площади забрал Лантратов.
  • 7'
    Идову сделал длинный заброс вперёд на Дядюна, но Мевля опередил Владимира и выбил мяч за боковую линию поля.
  • Фол, нарушение
    6'
    Трошечкин на чужой половине поля прихватил Терехова руками.
  • 5'
    Первые минуты встречи активнее проводят "Химки". Сочинской команде пока не удаётся закрепиться на чужой половине поля.
  • 4'
    Трошечкин справа продвинулся вперёд и заработал аут.
  • Угловой
    3'
    Полярус исполнил первый угловой удар. Данилкин пытался переправить мяч в ворота, но нечаянно задел сферу локтем.
  • 2'
    "Сочи" играют в белых футболках и синих трусах, "Химки" - в полосатых красно-чёрных футболках и чёрных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Фиште"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fisht Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Сочи 0:1 Химки

Исход игры
Сочи
79.6% (133)
Ничья
13.2% (22)
Химки
7.2% (12)
Тотал 2.5
Больше
42.5% (68)
Меньше
57.5% (92)
Обе команды забьют
Да
51.88% (83)
Нет
48.13% (77)
Популярный счёт
2:1 Сочи
31.7% (53)
1:0 Сочи
26.3% (44)
2:0 Сочи
15% (25)
1:1 Ничья
10.2% (17)
1:2 Химки
4.8% (8)
0:0 Ничья
1.8% (3)
2:2 Ничья
1.2% (2)
3:0 Сочи
1.2% (2)
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4.30 3.40 1.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.40 2.90
Букмекер Да Нет
5.10 1.16
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
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