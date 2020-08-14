Тихий получил удар в бок ногой от Полоза. Требуется помощь медиков защитнику "Химок".

У Цаллагова не прошла передача по центру в штрафную площадь.

Миладинович на чужой половине поля завалил на газон Дядюна.

Дядюн с дальней дистанции пробил точно в Джанаева.

Маргасов справа навесил на Заику, у которого не прошла скидка к воротам на Полоза.

34' Игра всё чаще стала перемещаться на половину поля гостей.

32' У Маргасова не прошёл длинный заброс вперёд на ход Руденко.

31' Терехов в центре поля врезал по ногам Трошечкину и получил жёлтую карточку

30' Полоз по центру прорвался в штрафную площадь. Данилкин в отчаянном подкате смог выбить мяч у Дмитрия.

29' Нобоа слева со штрафного навесил к воротам. Мяч выбит на Заику, который головой переправляет мяч на Бурмистрова. Никита также головой с семи метров послал сферу над перекладиной.

28' Трошечкин на фланге подтолкнул Руденко в спину.

26' Сочинцы пошли прессинговать соперника на чужую половину поля.

24' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ТРОШЕЧКИН!!! Полярус слева от бровки сделал пас в штрафную площадь на Идову. Брайн прострелил к одиннадцатиметровой отметке, откуда Трошечкин точно низом пробил в правый угол ворот.

24' Мартусевичу медики оказывают помощь. Пауза в матче.

23' Полоз в центре поля грубо сзади подкатился под Мартусевича и получил первую жёлтую карточку.

22' Полоз справа выкатил мяч на Нобоа, который с линии штрафной площади низом пробил рядом с правой штангой.

20' Гости исполнили угловой удар. Нобоа от своих ворот мяч выбил далеко вперёд.

19' Полярус слева навесил к дальней штанге, где Терехов сумел опередить Коряна и выбить мяч за пределы поля.

18' Бурмистров вторую подряд подачу от углового флага исполнил на дальнюю штангу. Никто из партнёров мяч достать не смог.

17' Маргасов заработал угловой удар. Подача на ближнюю штангу привела к следующему "стандарту".

16' У Идову получилась срезка при выносе мяча, но всё обошлось для гостей. Лантратов первым успел к отскочившей в сторону сфере.

15' Полоз с двадцати двух метров с разворота хлёстко пробил точно в Лантратова.

14' Руденко заработал угловой удар. Нобоа низом покатил мяч на Полоза, чей удар соперники заблокировали.

13' Корян слева со штрафного откатил мяч на Поляруса, который с сорока метров пробил немного левее ворот.

12' Миладинович на фланге сбил Поляруса.

11' Корян в чужой штрафной площади сыграл рукой.

10' Нобоа низом покатил мяч в штрафную площадь, но никто из партнёров не ожидал этой острой проникающей передачи.

9' Хозяева заработали угловой удар. Нобоа навесил слабо на ближнюю штангу, где партнёров не оказалось.

8' У хозяев не прошёл длинный заброс вперёд на Бурмистрова. Мяч в руки у линии штрафной площади забрал Лантратов.

7' Идову сделал длинный заброс вперёд на Дядюна, но Мевля опередил Владимира и выбил мяч за боковую линию поля.

6' Трошечкин на чужой половине поля прихватил Терехова руками.

5' Первые минуты встречи активнее проводят "Химки". Сочинской команде пока не удаётся закрепиться на чужой половине поля.

4' Трошечкин справа продвинулся вперёд и заработал аут.

3' Полярус исполнил первый угловой удар. Данилкин пытался переправить мяч в ворота, но нечаянно задел сферу локтем.

2' "Сочи" играют в белых футболках и синих трусах, "Химки" - в полосатых красно-чёрных футболках и чёрных трусах.