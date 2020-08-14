23' Желтая карточкаПолоз Дмитрий
0:1
24' ГолТрошечкин Александр
31' Желтая карточкаТерехов Сергей
27
Заика
Кирилл
23
Мевля
Миха
17
Корян
Аршак
10
Алиев
Камран
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Заика КириллЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Мевля МихаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Федотов Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Корян АршакНападающий
- Нападающий
-
10 Алиев КамранНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гунько Дмитрий
Ход матча
23'
24'
31'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нобоа Кристиан
|1 (1)
|0.5
|2.
|Полоз Дмитрий
|1 (1)
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Трошечкин Александр
|1
|0.5
|2.
|Корян Аршак
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Терехов Сергей
|2
|0
|2.
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|3.
|Набиуллин Эльмир
|1
|0
|4.
|Маргасов Тимофей
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сочи
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Сочи Последние 20 матчей: + = -Спартак Москва 2:2 Сочи Крылья Советов 3:0 Сочи Тамбов 3:0 Сочи Сочи 1:0 Спартак Москва
Химки Последние 20 матчей: + = -Химки 0:2 ЦСКА Москва Химки 2:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Химки Урал 1:3 Химки
Химки 4:0 Локомотив-Казанка Химки 3:0 Спартак-2 Химки 3:0 Сатурн Нефтехимик 2:2 Химки Химки 3:0 Томь Химки 5:1 Торпедо Москва Химки 7:0 Тамбов КамАЗ 0:1 Химки Химки 1:1 Факел Урал-2 0:0 Химки Химки 2:1 Родина Москва Краснодар-2 2:2 Химки Химки 3:1 Чертаново Химки 0:2 Ротор Енисей 1:0 Химки Химки 2:1 Текстильщик
Последние игры между собой
Сочи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Химки: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Ростов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Химки
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|8.
|Уфа
|3:2 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Ахмат
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Сочи
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Арсенал Тула
|2:3 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Тамбов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Рубин
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Ротор
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Прогнозы на матч Сочи 0:1 Химки
Исход игры
Сочи
79.6% (133)
Ничья
13.2% (22)
Химки
7.2% (12)
Тотал 2.5
Больше
42.5% (68)
Меньше
57.5% (92)
Обе команды забьют
Да
51.88% (83)
Нет
48.13% (77)
Популярный счёт
2:1 Сочи
31.7% (53)
1:0 Сочи
26.3% (44)
2:0 Сочи
15% (25)
1:1 Ничья
10.2% (17)
1:2 Химки
4.8% (8)
0:0 Ничья
1.8% (3)
2:2 Ничья
1.2% (2)
3:0 Сочи
1.2% (2)
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