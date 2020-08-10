Сочи победит
Олег Чижиков #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нобоа Кристиан
|1 (1)
|1
|2.
|Полоз Дмитрий
|1 (1)
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|1.
|Терехов Сергей
|1
|0
|2.
|Набиуллин Эльмир
|1
|0
|3.
|Маргасов Тимофей
|1
|0
|#
|Игрок
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сочи
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Ростов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Сочи
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ахмат
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Тамбов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Рубин
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|Ротор
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Урал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0