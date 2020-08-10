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Сочи
 
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Стадион:
Химки

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нобоа Кристиан 1 (1) 1
2. Полоз Дмитрий 1 (1) 1
Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Сочи
# Игрок      
1. Терехов Сергей 1 0
2. Набиуллин Эльмир 1 0
3. Маргасов Тимофей 1 0
Химки
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сочи 100% (1) 0 0 0 0 0
 Химки 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Сочи Последние 20 матчей: + = -
Спартак Москва 2:2 Сочи Крылья Советов 3:0 Сочи Тамбов 3:0 Сочи Сочи 1:0 Спартак Москва
Зенит 2:1 Сочи Локомотив Москва 0:0 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Ахмат 1:1 Сочи Сочи 10:1 Ростов Сочи 2:0 Краснодар Сочи 5:1 Оренбург Сочи 2:0 Урал Сочи 1:2 Арсенал Тула Сочи 3:1 Астана Динамо Москва 1:3 Сочи Ахмат 2:2 Сочи БАТЭ 1:1 Сочи Сочи 1:2 Енисей Спартак Трнава 2:2 Сочи Краковия 0:0 Сочи
Химки Последние 20 матчей: + = -
Химки 0:2 ЦСКА Москва Химки 2:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Химки Урал 1:3 Химки
Химки 4:0 Локомотив-Казанка Химки 3:0 Спартак-2 Химки 3:0 Сатурн Нефтехимик 2:2 Химки Химки 3:0 Томь Химки 5:1 Торпедо Москва Химки 7:0 Тамбов КамАЗ 0:1 Химки Химки 1:1 Факел Урал-2 0:0 Химки Химки 2:1 Родина Москва Краснодар-2 2:2 Химки Химки 3:1 Чертаново Химки 0:2 Ротор Енисей 1:0 Химки Химки 2:1 Текстильщик

Последние игры между собой

Сочи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Химки: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Химки 0:0 Сочи ФНЛ - Первый дивизион Сочи 3:2 Химки ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Зенит Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Ростов Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Спартак Москва Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Сочи Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Арсенал Тула Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ахмат Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Тамбов Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Рубин Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13. Ротор Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Химки Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 августа 2020, осталось 2 дня 11 часов 57 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 83
    Сочи 77.1% (64)
    X 16.9% (14)
    Химки 6% (5)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Сочи - Химки

    Исход игры
    Сочи
    77.1% (64)
    Ничья
    16.9% (14)
    Химки
    6% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.27% (31)
    Меньше
    61.73% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    50.62% (41)
    Нет
    49.38% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Сочи
    30.1% (25)
    1:0 Сочи
    28.9% (24)
    2:0 Сочи
    14.5% (12)
    1:1 Ничья
    13.3% (11)
    1:2 Химки
    3.6% (3)
    2:2 Ничья
    2.4% (2)
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