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ЦСКА Москва
 
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Стадион:
Тамбов
ЦСКА Москва
Тамбов

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кучаев Константин 1 1
2. Дзагоев Алан 1 1
Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

ЦСКА Москва
# Игрок      
Тамбов
# Игрок      
1. Тетрашвили Гурам 1 0
2. Костюков Михаил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА Москва 0 50% (1) 50% (1) 0 0 0
 Тамбов 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: + = -
Химки 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Ротор ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 1:1 Рубин Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Ахмат 0:4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:4 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Уфа Ростов 3:2 ЦСКА Москва Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Урал ЦСКА Москва 3:0 Уфа ЦСКА Москва 3:0 Рапперсвиль-Йона Картахена 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Сириус Зенит 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Одд
Тамбов Последние 20 матчей: + = -
Тамбов 0:1 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Тамбов 3:0 Сочи Арсенал Тула 2:1 Тамбов
Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов Тамбов 1:2 Зенит Урал 2:1 Тамбов Уфа 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:0 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Тамбов 3:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:0 Тамбов Тамбов 0:0 Рубин Химки 7:0 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник Тамбов 4:1 Крылья Советов Тамбов 1:1 Чертаново Томь 2:2 Тамбов Тамбов 0:0 Городея

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Тамбов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Премьер-лига Тамбов 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Спартак Москва Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Зенит Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Ростов Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Уфа Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
9. Сочи Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Арсенал Тула Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Рубин 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Ротор 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
13. Урал 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Ахмат Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15. Химки Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Тамбов Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Тамбов

Исход игры
ЦСКА Москва
97.6% (165)
Ничья
1.2% (2)
Тамбов
1.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
34.16% (55)
Меньше
65.84% (106)
Обе команды забьют
Да
21.74% (35)
Нет
78.26% (126)
Популярный счёт
2:0 ЦСКА Москва
50.9% (86)
3:0 ЦСКА Москва
11.2% (19)
1:0 ЦСКА Москва
11.2% (19)
2:1 ЦСКА Москва
9.5% (16)
3:1 ЦСКА Москва
7.1% (12)
4:1 ЦСКА Москва
1.8% (3)
3:2 ЦСКА Москва
1.2% (2)
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Победитель

Букмекер 1 X 2
1.48 4.60 7.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.77
Букмекер Да Нет
5.50 1.16
Букмекер Да Нет
4.00 1.27
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