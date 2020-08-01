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ЦСКА Москва
 
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Стадион:
Тамбов

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кучаев Константин 1 1
2. Дзагоев Алан 1 1
Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

ЦСКА Москва
# Игрок      
Тамбов
# Игрок      
1. Тетрашвили Гурам 1 0
2. Костюков Михаил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА Москва 0 50% (1) 50% (1) 0 0 0
 Тамбов 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: + = -
Химки 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Ротор ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 1:1 Рубин Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Ахмат 0:4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:4 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Уфа Ростов 3:2 ЦСКА Москва Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Урал ЦСКА Москва 3:0 Уфа ЦСКА Москва 3:0 Рапперсвиль-Йона Картахена 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Сириус Зенит 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Одд
Тамбов Последние 20 матчей: + = -
Тамбов 0:1 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Тамбов 3:0 Сочи Арсенал Тула 2:1 Тамбов
Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов Тамбов 1:2 Зенит Урал 2:1 Тамбов Уфа 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:0 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Тамбов 3:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:0 Тамбов Тамбов 0:0 Рубин Химки 7:0 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник Тамбов 4:1 Крылья Советов Тамбов 1:1 Чертаново Томь 2:2 Тамбов Тамбов 0:0 Городея

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Тамбов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Премьер-лига Тамбов 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Зенит Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Ростов Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Спартак Москва Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Сочи Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Арсенал Тула Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ахмат Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Тамбов Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Рубин Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13. Ротор Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Химки Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Тамбов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 августа 2020, осталось 2 дня 12 часов 53 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 86
    ЦСКА Москва 97.7% (84)
    X 1.2% (1)
    Тамбов 1.2% (1)
    0
    выиграет ЦСКА Москва
    Армейцы Москвы выиграют
    Олег Чижиков #
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Тамбов

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    97.7% (84)
    Ничья
    1.2% (1)
    Тамбов
    1.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.71% (26)
    Меньше
    68.29% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    24.39% (20)
    Нет
    75.61% (62)
    Популярный счёт
    2:0 ЦСКА Москва
    52.3% (45)
    2:1 ЦСКА Москва
    14% (12)
    1:0 ЦСКА Москва
    11.6% (10)
    3:1 ЦСКА Москва
    8.1% (7)
    3:0 ЦСКА Москва
    7% (6)
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