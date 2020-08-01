Рубин
Позже
Стадион: Казань Арена
Урал
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бегич Сильвие
|0
|1
|2.
|Игнатьев Иван
|1
|0
|3.
|Уремович Филип
|1
|0
|4.
|Макаров Денис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Араторе Марко
|1
|0
|2.
|Ароян Вараздат
|1
|0
|3.
|Егорычев Андрей
|1
|0
Предыдущие игры
Рубин Последние 20 матчей: + = -Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КамАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва Рубин 0:0 Ростов
ЦСКА Москва 1:1 Рубин Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург Уфа 0:0 Рубин Рубин 0:2 Локомотив Москва Урал 1:2 Рубин Арсенал Тула 0:1 Рубин Рубин 0:1 Крылья Советов Тамбов 0:0 Рубин Рубин 2:0 Шериф Рубин 2:3 Кайрат Рубин 5:0 Славия Мозырь Рубин 4:1 Спартак Юрмала Рубин 3:0 Войводина Рубин 0:1 Оденсе Рубин 2:1 Слован Братислава
Урал Последние 20 матчей: + = -Урал 0:2 Динамо Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Урал 1:3 Химки Урал 1:3 Арсенал Тула
Последние игры между собой
Рубин: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 5
Урал: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 9
Урал 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Урал Премьер-лига Урал 2:1 Рубин Кубок Урал 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 3:1 Урал Премьер-лига Урал 0:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Урал Премьер-лига Рубин 2:1 Урал Премьер-лига Урал 1:3 Рубин Премьер-лига Рубин 1:0 Урал Премьер-лига Урал 0:3 Рубин Премьер-лига Урал 0:0 Рубин Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Ростов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Сочи
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ахмат
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Тамбов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Рубин
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|Ротор
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Урал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Прогнозы на матч Рубин - Урал
Исход игры
Рубин
83.1% (69)
Ничья
10.8% (9)
Урал
6% (5)
Тотал 2.5
Больше
28.4% (23)
Меньше
71.6% (58)
Обе команды забьют
Да
35.8% (29)
Нет
64.2% (52)
Популярный счёт
1:0 Рубин
51.8% (43)
2:1 Рубин
21.7% (18)
2:0 Рубин
7.2% (6)
1:1 Ничья
7.2% (6)
1:2 Урал
4.8% (4)
0:0 Ничья
2.4% (2)
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