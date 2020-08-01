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Рубин
 
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Стадион:
Урал

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Рубин
# Игрок      
1. Бегич Сильвие 0 1
2. Игнатьев Иван 1 0
3. Уремович Филип 1 0
4. Макаров Денис 1 0
Урал
# Игрок      
1. Араторе Марко 1 0
2. Ароян Вараздат 1 0
3. Егорычев Андрей 1 0

Предыдущие игры

Рубин Последние 20 матчей: + = -
Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КамАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва Рубин 0:0 Ростов
ЦСКА Москва 1:1 Рубин Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург Уфа 0:0 Рубин Рубин 0:2 Локомотив Москва Урал 1:2 Рубин Арсенал Тула 0:1 Рубин Рубин 0:1 Крылья Советов Тамбов 0:0 Рубин Рубин 2:0 Шериф Рубин 2:3 Кайрат Рубин 5:0 Славия Мозырь Рубин 4:1 Спартак Юрмала Рубин 3:0 Войводина Рубин 0:1 Оденсе Рубин 2:1 Слован Братислава
Урал Последние 20 матчей: + = -
Урал 0:2 Динамо Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Урал 1:3 Химки Урал 1:3 Арсенал Тула
Краснодар 3:0 Урал Урал 2:1 Динамо Москва Уфа 1:1 Урал Оренбург 0:3 Урал Урал 2:1 Тамбов Шинник 0:2 Урал Урал 1:2 Рубин Зенит 7:1 Урал Сочи 2:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Урал Урал 1:1 Чукарички Арарат-Армения 1:1 Урал Царско село 1:0 Урал Ракув 1:3 Урал Крылья Советов 2:3 Урал Ростов 0:0 Урал

Последние игры между собой

Рубин: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 5
Урал: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 9
Урал 1:2 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 Урал Премьер-лига Урал 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:0 Урал Премьер-лига
Урал 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Урал Премьер-лига Урал 2:1 Рубин Кубок Урал 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 3:1 Урал Премьер-лига Урал 0:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Урал Премьер-лига Рубин 2:1 Урал Премьер-лига Урал 1:3 Рубин Премьер-лига Рубин 1:0 Урал Премьер-лига Урал 0:3 Рубин Премьер-лига Урал 0:0 Рубин Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Зенит Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Ростов Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Спартак Москва Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Сочи Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Арсенал Тула Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ахмат Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Тамбов Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Рубин Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13. Ротор Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Химки Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 августа 2020, осталось 2 дня 10 часов 24 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 83
    Рубин 83.1% (69)
    X 10.8% (9)
    Урал 6% (5)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Рубин - Урал

    Исход игры
    Рубин
    83.1% (69)
    Ничья
    10.8% (9)
    Урал
    6% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.4% (23)
    Меньше
    71.6% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    35.8% (29)
    Нет
    64.2% (52)
    Популярный счёт
    1:0 Рубин
    51.8% (43)
    2:1 Рубин
    21.7% (18)
    2:0 Рубин
    7.2% (6)
    1:1 Ничья
    7.2% (6)
    1:2 Урал
    4.8% (4)
    0:0 Ничья
    2.4% (2)
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