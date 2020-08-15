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  3. Россия
Динамо Москва
0:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Ротор
0'
23' Желтая карточка
Макаров Сергей
30'
1
Шунин
Антон
4
Паршивлюк
Сергей
24
Евгеньев
Роман
18
Ордец
Иван
7
Скопинцев
Дмитрий
77
Каборе
Шарль
74
Фомин
Даниил
9
Нжи
Клинтон
Муа
53
Шиманьски
Себастиан
10
Игбун
Сильвестр
11
Комличенко
Николай
1
Довбня
Александр
5
Пискунов
Антон
4
Кожемякин
Олег
27
Гогуа
Седрик
25
Степанов
Данил
17
Песегов
Евгений
13
Макаров
Сергей
20
Жигулёв
Илья
8
Алейник
Олег
72
Муллин
Камиль
22
Султонов
Мухаммад
Динамо Москва
4-2-3-1
Ротор
4-4-2

Ход матча

23'
 
Макаров Сергей

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Игбун Сильвестр 1 0.5
2. Нжи Клинтон Муа 1 0.5
3. Шиманьски Себастиан 0 0
Ротор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Динамо Москва
# Игрок      
1. Паршивлюк Сергей 1 0
2. Филипп Максимилиан 1 0
3. Слепов Сергей 1 0
Ротор
# Игрок      
1. Степанов Данил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Москва 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0
 Ротор 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -
Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва
Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Сочи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Тамбов Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Динамо Москва 4:0 Динамо Минск Динамо Москва 1:1 Минск Динамо Москва 1:3 Сочи Динамо Москва 5:0 Спартак Юрмала Динамо Москва 1:1 Кайрат Динамо Москва 1:0 Металлург Бекабад
Ротор Последние 20 матчей: + = -
Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь
Ротор 2:0 Машук-КМВ Ротор 3:0 Легион-Динамо Ротор 0:0 Сокол Ротор 2:1 Волгарь Шинник 0:1 Ротор Ротор 1:1 Нефтехимик Ротор 2:0 Мордовия Ротор 6:0 Родина Москва Ротор 1:2 Енисей Россия (до 20 лет) 2:2 Ротор Ротор 2:2 КамАЗ Ротор 2:0 Томь Ротор 0:0 Краснодар-2 Химки 0:2 Ротор Ротор 1:1 Чертаново Ротор 2:1 Енисей
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Спартак Москва Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Зенит Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Ростов Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Урал 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
9. Уфа Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
10. Сочи Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Арсенал Тула Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Ротор 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
13. Ахмат Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Химки Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Тамбов Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Рубин 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • 31'
    Степанов слева отправил мяч вперёд, а Жигулёв остановил сферу уже за пределами поля.
  • Фол, нарушение
    30'
    Евгеньев у центрального круга сзади локтем ударил по голове Муллина.
  • Угловой
    29'
    Шиманьски от углового флага навесил к воротам. Гогуа мяч из штрафной площади выбил.
  • 29'
    Шиманьски справа с двадцати трёх метров пробил рядом с ближней штангой.
  • 28'
    Подача Скопинцева слева на Нжи перехвачена защитниками "Ротора".
  • Фол, нарушение
    26'
    Пискунову медики оказывают помощь. Пауза в матче.
  • Фол, нарушение
    25'
    Нжи справа ушёл от Степанова и навесил к воротам, где Комличенко нарушил правила в борьбе с Пискуновым.
  • Желтая карточка
    24'
    Макаров в центральном круге ударил по ногам Каборе и получил первую жёлтую карточку в матче.
  • Штанга
    23'
    Шиманьски со штрафного с двадцати восьми метров пробил в ближнюю крестовину.
  • Фол, нарушение
    22'
    Гогуа в верховой борьбе перед своей штрафной площадью не5верно атаковал Игбуна.
  • Фол, нарушение
    20'
    Степанов на левом фланге атаки опасно сыграл против Ордеца.
  • 19'
    "Ротор" к середине тайма уже начал проводить и позиционные атаки. Команда с берегов Волги всё увереннее действует на московском стадионе.
  • 17'
    Паршивлюк справа в касание исполнил навес в штрафную площадь после длинного заброса вперёд Каборе. Игбун вверху поборолся, но удара нанести не смог.
  • 16'
    Скопинцев слева навесил в центр штрафной площади, где Игбун в верховой борьбе не смог попасть головой по мячу.
  • Травма, повреждение
    14'
    Султонов справа прорвался в штрафную площадь. Ему навстречу рванул Шунин и сумел выбить мяч. А вот столкновения с Мухаммадом голкипер "Динамо" избежать не смог.
  • 12'
    Степанов исполнил первый угловой удар в матче. Игроки "Динамо" выбили мяч из штрафной площади.
  • Опасный момент
    11'
    Первый момент в матче создают гости! После паса справа Муллин из пределов штрафной площади нанёс удар по воротам. Шунин отбил мяч за пределы поля.
  • 10'
    ;У Шиманьски не получилась точная передача на ход Комличенко.
  • 9'
    Скопинцев на фланге выиграл забег у Муллина и не позволил соперникам развернуть атаку.
  • Фол, нарушение
    8'
    Макаров у центрального круга ударил сзади по ногам Шиманьски.
  • 7'
    У "Ротора" пока не получается начинать атаки. Длинные забросы гостей вперёд оказываются безадресными.
  • Травма, повреждение
    6'
    Игбун лежит на газоне. Неприятный контакт состоялся у Сильвестра с Макаровым.
  • 5'
    Игбун откликнулся на подачу Шиманьски со штрафного, но головой пробил выше ворот.
  • 4'
    Макаров локтем попал по голове Шиманьски. Справа хозяева пробьют штрафной.
  • Фол, нарушение
    3'
    Нжи справа рванул вперёд, на противоходе не смог переиграть Степанова и прихватил Данила руками.
  • 2'
    "Динамо" играет в синей форме, "Ротор" - в чёрной.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "ВТБ Арене"!
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    23'
    Макаров Сергей получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VTB Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Динамо Москва 0:0 Ротор

Исход игры
Динамо Москва
91% (152)
Ничья
6.6% (11)
Ротор
2.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
27.33% (44)
Меньше
72.67% (117)
Обе команды забьют
Да
30.43% (49)
Нет
69.57% (112)
Популярный счёт
2:0 Динамо Москва
34.1% (57)
1:0 Динамо Москва
29.3% (49)
2:1 Динамо Москва
19.2% (32)
1:1 Ничья
4.8% (8)
3:1 Динамо Москва
3% (5)
3:0 Динамо Москва
1.8% (3)
0:1 Ротор
1.2% (2)
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Основное времяПервый таймВторой тайм
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2.70 1.45
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
5.10 1.16
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