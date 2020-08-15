Шиманьски справа с двадцати трёх метров пробил рядом с ближней штангой.

Шиманьски от углового флага навесил к воротам. Гогуа мяч из штрафной площади выбил.

Евгеньев у центрального круга сзади локтем ударил по голове Муллина.

Степанов слева отправил мяч вперёд, а Жигулёв остановил сферу уже за пределами поля.

26' Пискунову медики оказывают помощь. Пауза в матче.

25' Нжи справа ушёл от Степанова и навесил к воротам, где Комличенко нарушил правила в борьбе с Пискуновым.

24' Макаров в центральном круге ударил по ногам Каборе и получил первую жёлтую карточку в матче.

23' Шиманьски со штрафного с двадцати восьми метров пробил в ближнюю крестовину.

22' Гогуа в верховой борьбе перед своей штрафной площадью не5верно атаковал Игбуна.

20' Степанов на левом фланге атаки опасно сыграл против Ордеца.

19' "Ротор" к середине тайма уже начал проводить и позиционные атаки. Команда с берегов Волги всё увереннее действует на московском стадионе.

17' Паршивлюк справа в касание исполнил навес в штрафную площадь после длинного заброса вперёд Каборе. Игбун вверху поборолся, но удара нанести не смог.

16' Скопинцев слева навесил в центр штрафной площади, где Игбун в верховой борьбе не смог попасть головой по мячу.

14' Султонов справа прорвался в штрафную площадь. Ему навстречу рванул Шунин и сумел выбить мяч. А вот столкновения с Мухаммадом голкипер "Динамо" избежать не смог.

12' Степанов исполнил первый угловой удар в матче. Игроки "Динамо" выбили мяч из штрафной площади.

11' Первый момент в матче создают гости! После паса справа Муллин из пределов штрафной площади нанёс удар по воротам. Шунин отбил мяч за пределы поля.

10' ;У Шиманьски не получилась точная передача на ход Комличенко.

9' Скопинцев на фланге выиграл забег у Муллина и не позволил соперникам развернуть атаку.

8' Макаров у центрального круга ударил сзади по ногам Шиманьски.

7' У "Ротора" пока не получается начинать атаки. Длинные забросы гостей вперёд оказываются безадресными.

6' Игбун лежит на газоне. Неприятный контакт состоялся у Сильвестра с Макаровым.

5' Игбун откликнулся на подачу Шиманьски со штрафного, но головой пробил выше ворот.

4' Макаров локтем попал по голове Шиманьски. Справа хозяева пробьют штрафной.

3' Нжи справа рванул вперёд, на противоходе не смог переиграть Степанова и прихватил Данила руками.

2' "Динамо" играет в синей форме, "Ротор" - в чёрной.