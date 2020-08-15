Динамо Москва
0:0
Первый тайм: 30'
Стадион: ВТБ Арена
Ротор
23' Желтая карточкаМакаров Сергей
18
Ордец
Иван
77
Каборе
Шарль
74
Фомин
Даниил
27
Гогуа
Седрик
20
Жигулёв
Илья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
-
77 Каборе ШарльПолузащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Лещук ИгорьВратарь
- Защитник
-
44 Шунич ТониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Новиков Кирилл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Гогуа СедрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Жигулёв ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Репин НикитаВратарь
- Защитник
-
28 Байрыев АзатЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хацкевич Александр
Ход матча
23'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Игбун Сильвестр
|1
|0.5
|2.
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0.5
|3.
|Шиманьски Себастиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Паршивлюк Сергей
|1
|0
|2.
|Филипп Максимилиан
|1
|0
|3.
|Слепов Сергей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Степанов Данил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Москва
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|Ротор
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва
Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Сочи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Тамбов Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Динамо Москва 4:0 Динамо Минск Динамо Москва 1:1 Минск Динамо Москва 1:3 Сочи Динамо Москва 5:0 Спартак Юрмала Динамо Москва 1:1 Кайрат Динамо Москва 1:0 Металлург Бекабад
Ротор Последние 20 матчей: + = -Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь
Ротор 2:0 Машук-КМВ Ротор 3:0 Легион-Динамо Ротор 0:0 Сокол Ротор 2:1 Волгарь Шинник 0:1 Ротор Ротор 1:1 Нефтехимик Ротор 2:0 Мордовия Ротор 6:0 Родина Москва Ротор 1:2 Енисей Россия (до 20 лет) 2:2 Ротор Ротор 2:2 КамАЗ Ротор 2:0 Томь Ротор 0:0 Краснодар-2 Химки 0:2 Ротор Ротор 1:1 Чертаново Ротор 2:1 Енисей
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Краснодар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Ростов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Урал
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Сочи
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Ротор
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|Ахмат
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Химки
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Тамбов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Рубин
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Прогнозы на матч Динамо Москва 0:0 Ротор
Исход игры
Динамо Москва
91% (152)
Ничья
6.6% (11)
Ротор
2.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
27.33% (44)
Меньше
72.67% (117)
Обе команды забьют
Да
30.43% (49)
Нет
69.57% (112)
Популярный счёт
2:0 Динамо Москва
34.1% (57)
1:0 Динамо Москва
29.3% (49)
2:1 Динамо Москва
19.2% (32)
1:1 Ничья
4.8% (8)
3:1 Динамо Москва
3% (5)
3:0 Динамо Москва
1.8% (3)
0:1 Ротор
1.2% (2)
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