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Динамо Москва
 
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Стадион:
Ротор

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Игбун Сильвестр 1 1
2. Нжи Клинтон Муа 1 1
3. Шиманьски Себастиан 0 0
Ротор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Динамо Москва
# Игрок      
1. Паршивлюк Сергей 1 0
2. Филипп Максимилиан 1 0
3. Слепов Сергей 1 0
Ротор
# Игрок      
1. Степанов Данил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Москва 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0
 Ротор 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -
Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва
Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Сочи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Тамбов Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Динамо Москва 4:0 Динамо Минск Динамо Москва 1:1 Минск Динамо Москва 1:3 Сочи Динамо Москва 5:0 Спартак Юрмала Динамо Москва 1:1 Кайрат Динамо Москва 1:0 Металлург Бекабад
Ротор Последние 20 матчей: + = -
Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь
Ротор 2:0 Машук-КМВ Ротор 3:0 Легион-Динамо Ротор 0:0 Сокол Ротор 2:1 Волгарь Шинник 0:1 Ротор Ротор 1:1 Нефтехимик Ротор 2:0 Мордовия Ротор 6:0 Родина Москва Ротор 1:2 Енисей Россия (до 20 лет) 2:2 Ротор Ротор 2:2 КамАЗ Ротор 2:0 Томь Ротор 0:0 Краснодар-2 Химки 0:2 Ротор Ротор 1:1 Чертаново Ротор 2:1 Енисей
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Зенит Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Ростов Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Спартак Москва Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Сочи Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Арсенал Тула Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ахмат Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Тамбов Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Рубин Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13. Ротор Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Химки Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Ротор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 августа 2020, осталось 2 дня 10 часов 23 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 82
    Динамо Москва 90.2% (74)
    X 9.8% (8)
    Ротор 0% (0)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Динамо Москва - Ротор

    Исход игры
    Динамо Москва
    90.2% (74)
    Ничья
    9.8% (8)
    Ротор
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.5% (18)
    Меньше
    77.5% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    28.75% (23)
    Нет
    71.25% (57)
    Популярный счёт
    2:0 Динамо Москва
    36.6% (30)
    1:0 Динамо Москва
    31.7% (26)
    2:1 Динамо Москва
    18.3% (15)
    1:1 Ничья
    6.1% (5)
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