Динамо Москва
Позже
Стадион: ВТБ Арена
Ротор
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Игбун Сильвестр
|1
|1
|2.
|Нжи Клинтон Муа
|1
|1
|3.
|Шиманьски Себастиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Паршивлюк Сергей
|1
|0
|2.
|Филипп Максимилиан
|1
|0
|3.
|Слепов Сергей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Степанов Данил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Москва
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|Ротор
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва
Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Сочи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Тамбов Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Динамо Москва 4:0 Динамо Минск Динамо Москва 1:1 Минск Динамо Москва 1:3 Сочи Динамо Москва 5:0 Спартак Юрмала Динамо Москва 1:1 Кайрат Динамо Москва 1:0 Металлург Бекабад
Ротор Последние 20 матчей: + = -Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь
Ротор 2:0 Машук-КМВ Ротор 3:0 Легион-Динамо Ротор 0:0 Сокол Ротор 2:1 Волгарь Шинник 0:1 Ротор Ротор 1:1 Нефтехимик Ротор 2:0 Мордовия Ротор 6:0 Родина Москва Ротор 1:2 Енисей Россия (до 20 лет) 2:2 Ротор Ротор 2:2 КамАЗ Ротор 2:0 Томь Ротор 0:0 Краснодар-2 Химки 0:2 Ротор Ротор 1:1 Чертаново Ротор 2:1 Енисей
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Ростов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Сочи
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ахмат
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Тамбов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Рубин
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|Ротор
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Урал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Прогнозы на матч Динамо Москва - Ротор
Исход игры
Динамо Москва
90.2% (74)
Ничья
9.8% (8)
Ротор
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
22.5% (18)
Меньше
77.5% (62)
Обе команды забьют
Да
28.75% (23)
Нет
71.25% (57)
Популярный счёт
2:0 Динамо Москва
36.6% (30)
1:0 Динамо Москва
31.7% (26)
2:1 Динамо Москва
18.3% (15)
1:1 Ничья
6.1% (5)
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