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Спартак Москва
 
Позже

Стадион:
Ахмат
98
Максименко
Александр
39
Маслов
Павел
2
Жиго
Самуэль
14
Джикия
Георгий
11
Ларссон
Джордан
47
Зобнин
Роман
33
Крал
Алекс
54
Умяров
Наиль
6
Айртон
Лукас
19
Понсе
Эсекель
7
Соболев
Александр
Сергеевич
88
Шелия
Гиорги
24
Ненахов
Максим
15
Семёнов
Андрей
20
Нижич
Зоран
8
Богосавац
Мирослав
59
Харин
Евгений
23
Швец
Антон
11
Исмаэл
Силва
19
Иванов
Олег
7
Бериша
Бернард
29
Ильин
Владимир
Спартак Москва
3-5-2
Ахмат
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 1 1
2. Соболев Александр Сергеевич 1 1
3. Зобнин Роман 0 0
4. Бакаев Зелимхан 0 0
Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Спартак Москва
# Игрок      
1. Ларссон Джордан 1 0
2. Максименко Александр 1 0
3. Гапонов Илья 1 0
4. Соболев Александр Сергеевич 1 0
5. Крал Алекс 1 0
6. Умяров Наиль 1 0
Ахмат
# Игрок      
1. Нижич Зоран 1 0
2. Ненахов Максим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спартак Москва 100% (2) 0 0 0 0 0
 Ахмат 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Спартак Москва Последние 20 матчей: + = -
Спартак Москва 2:2 Сочи Рубин 1:2 Спартак Москва Зенит 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 3:0 Ахмат
Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:3 Тамбов ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Уфа Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Оренбург 1:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Краснодар Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Пахтакор Спартак Москва 3:1 Арарат Спартак Москва 3:2 Партизан Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов
Ахмат Последние 20 матчей: + = -
Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит
Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Ахмат 1:2 Зенит Ахмат 1:1 Ростов Ахмат 1:0 Жетысу Ахмат 0:1 Вентспилс Ахмат 2:2 Сочи Лудогорец 0:1 Ахмат Ахмат 2:2 Железничар Ахмат 2:1 Мура Ахмат 1:3 Шахтёр Солигорск

Последние игры между собой

Спартак Москва: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Ахмат: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Спартак Москва 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:3 Спартак Москва Премьер-лига Ахмат 1:3 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:2 Ахмат Премьер-лига
Спартак Москва 1:3 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Ахмат 4:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:0 Ахмат Премьер-лига Спартак Москва 3:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Ахмат 2:4 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Ахмат Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Зенит Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Ростов Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Химки 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
8. Уфа 3:2 Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
9. Спартак Москва Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Ахмат Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Сочи 0:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Арсенал Тула 2:3 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Тамбов Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Рубин Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Ротор Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 августа 2020, осталось 9 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 175
    Спартак Москва 92.6% (162)
    X 5.7% (10)
    Ахмат 1.7% (3)
    -1
    выиграет Спартак Москва
    5-0 разгром будет
    Олег Чижиков #
    Все прогнозы
    1.82 Прогноз на матч от Liveresult
    Новости

    Прогнозы на матч Спартак Москва - Ахмат

    Исход игры
    Спартак Москва
    92.1% (164)
    Ничья
    6.2% (11)
    Ахмат
    1.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.9% (80)
    Меньше
    52.1% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    44.31% (74)
    Нет
    55.69% (93)
    Популярный счёт
    2:0 Спартак Москва
    29.2% (52)
    2:1 Спартак Москва
    28.7% (51)
    1:0 Спартак Москва
    15.2% (27)
    3:0 Спартак Москва
    7.3% (13)
    3:1 Спартак Москва
    6.2% (11)
    1:1 Ничья
    4.5% (8)
    2:2 Ничья
    1.7% (3)
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    Победитель

    Букмекер 1 X 2
    1.60 4.10 6.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.01 1.80
    Букмекер Да Нет
    5.50 1.15
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.23
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