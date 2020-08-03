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Спартак Москва
 
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Стадион:
Ахмат

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 1 1
2. Соболев Александр Сергеевич 1 1
3. Зобнин Роман 0 0
4. Бакаев Зелимхан 0 0
Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Спартак Москва
# Игрок      
1. Ларссон Джордан 1 0
2. Максименко Александр 1 0
3. Гапонов Илья 1 0
4. Соболев Александр Сергеевич 1 0
5. Крал Алекс 1 0
6. Умяров Наиль 1 0
Ахмат
# Игрок      
1. Нижич Зоран 1 0
2. Ненахов Максим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спартак Москва 100% (2) 0 0 0 0 0
 Ахмат 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Спартак Москва Последние 20 матчей: + = -
Спартак Москва 2:2 Сочи Рубин 1:2 Спартак Москва Зенит 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 3:0 Ахмат
Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:3 Тамбов ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Уфа Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Оренбург 1:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Краснодар Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Пахтакор Спартак Москва 3:1 Арарат Спартак Москва 3:2 Партизан Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов
Ахмат Последние 20 матчей: + = -
Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит
Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Ахмат 1:2 Зенит Ахмат 1:1 Ростов Ахмат 1:0 Жетысу Ахмат 0:1 Вентспилс Ахмат 2:2 Сочи Лудогорец 0:1 Ахмат Ахмат 2:2 Железничар Ахмат 2:1 Мура Ахмат 1:3 Шахтёр Солигорск

Последние игры между собой

Спартак Москва: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Ахмат: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Спартак Москва 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:3 Спартак Москва Премьер-лига Ахмат 1:3 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:2 Ахмат Премьер-лига
Спартак Москва 1:3 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Ахмат 4:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:0 Ахмат Премьер-лига Спартак Москва 3:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Ахмат 2:4 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Ахмат Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Зенит Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Ростов Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Спартак Москва Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Сочи Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Арсенал Тула Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ахмат Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Тамбов Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Рубин Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13. Ротор Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Химки Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 августа 2020, осталось 2 дня 12 часов 50 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 86
    Спартак Москва 94.2% (81)
    X 5.8% (5)
    Ахмат 0% (0)
    0
    выиграет Спартак Москва
    5-0 разгром будет
    Олег Чижиков #
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Спартак Москва - Ахмат

    Исход игры
    Спартак Москва
    94.2% (81)
    Ничья
    5.8% (5)
    Ахмат
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.68% (35)
    Меньше
    57.32% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    42.68% (35)
    Нет
    57.32% (47)
    Популярный счёт
    2:0 Спартак Москва
    31.4% (27)
    2:1 Спартак Москва
    29.1% (25)
    1:0 Спартак Москва
    17.4% (15)
    3:0 Спартак Москва
    5.8% (5)
    1:1 Ничья
    5.8% (5)
    3:1 Спартак Москва
    5.8% (5)
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