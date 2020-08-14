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Арсенал Тула
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Уфа
0' 6'
50
Шамов
Егор
4
Бауэр
Роберт
20
Чаушич
Горан
6
Беляев
Максим
8
Григалава
Гиа
82
Хлусевич
Даниил
44
Кангва
Кингс
11
Ткачёв
Сергей
18
Громыко
Валерий
7
Лесовой
Даниил
48
Луценко
Евгений
31
Беленов
Александр
77
Алиев
Азер
27
Неделчару
Ионуц
4
Никитин
Алексей
33
Сухов
Александр
5
Йокич
Боян
22
Голубев
Артём
9
Фольмер
Кирилл
8
Карп
Кэтэлин
57
Кротов
Вячеслав
75
Жамалетдинов
Тимур
Арсенал Тула
4-2-3-1
Уфа
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Арсенал Тула
# Игрок      
1. Довбня Александр Евгеньевич 1 0
2. Громыко Валерий 1 0
3. Хлусевич Даниил 1 0
Уфа
# Игрок      
1. Йокич Боян 1 0
2. Безденежных Игорь 1 0

Предыдущие игры

Арсенал Тула Последние 20 матчей: + = -
Арсенал Тула 0:0 Ахмат Уфа 0:0 Арсенал Тула Урал 1:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Тамбов
Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ростов 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Арсенал Тула 0:1 Рубин Оренбург 2:0 Арсенал Тула Сочи 1:2 Арсенал Тула Алания 0:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Астана Арсенал Тула 2:0 Ордабасы Арсенал Тула 2:3 Шахтёр Солигорск Арсенал Тула 1:1 Пршибрам Арсенал Тула 2:2 Младост Лучани Арсенал Тула 1:1 Корона Кельце Арсенал Тула 1:0 Сепси
Уфа Последние 20 матчей: + = -
Уфа 0:3 Краснодар Уфа 0:0 Арсенал Тула Уфа 0:1 Динамо Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа
Ростов 1:2 Уфа Уфа 1:1 Урал Уфа 0:0 Рубин Спартак Москва 0:0 Уфа Уфа 2:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов ЦСКА Москва 0:0 Уфа Зенит 0:0 Уфа Краснодар 2:0 Уфа Уфа 4:1 Далянь Ифан ЦСКА Москва 3:0 Уфа Уфа 2:1 Рапперсвиль-Йона Уфа 1:2 Арарат-Армения Уфа 0:0 Урарту Уфа 1:1 Судува Уфа 5:0 Айя-Напа

Последние игры между собой

Арсенал Тула: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Уфа: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Уфа 0:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:0 Уфа Премьер-лига Уфа 1:2 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:1 Уфа Премьер-лига
Арсенал Тула 2:1 Уфа Премьер-лига Уфа 1:0 Арсенал Тула Премьер-лига Уфа 1:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:2 Уфа Премьер-лига Уфа 2:2 Арсенал Тула Товарищеские матчи Уфа 0:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:1 Уфа Премьер-лига Уфа 3:4 Арсенал Тула ФНЛ - Первый дивизион Арсенал Тула 1:0 Уфа ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Зенит Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Ростов Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Арсенал Тула 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
8. Спартак Москва Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Сочи Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Ахмат Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Уфа 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
12. Тамбов Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Рубин Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Ротор Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Химки Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • 7'
    Лесовой сместился в центр с левого фланга и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел достаточно слабо и по центру, Беленов был на месте. 
  • 6'
    Громыко с левого фланга выполнил заброс к правому углу штрафной площади на Хлусевича, мяч полетел слишком низко, до Даниила он так и не дошёл в итоге. 
  • 5'
    Хлусевич с правого фланга сместился в центр, а затем Даниил пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в одного из защитников "Уфы". 
  • 4'
    Лесовой попытался пройти по центру к линии штрафной площади, но Даниил передержал мяч и в итоге его потерял. 
  • 3'
    Болельщики "Арсенала" активно гонят свою команду вперёд. "Уфа" ожидаемо начинает сразу же играть от обороны, раскрываться команда Вадима Евсеева не собирается. 
  • 2'
    Шамов сильно выбил мяч в центр поля из своей штрафной площади, мяч свалился у голкипера "Арсенала" с ноги и в итоге улетел в аут. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Арсенал" попытается на своём поле переиграть крепкую "Уфу", которая начала этот сезон с крупного поражения от "Краснодара" на своём поле. Команда Вадима Евсеева в любом случае будет играть от обороны, а поэтому "Арсеналу" важно будет реализовывать свои моменты.
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arsenal Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Арсенал Тула 0:0 Уфа

Исход игры
Арсенал Тула
67.7% (111)
Ничья
26.2% (43)
Уфа
6.1% (10)
Тотал 2.5
Больше
27.85% (44)
Меньше
72.15% (114)
Обе команды забьют
Да
48.1% (76)
Нет
51.9% (82)
Популярный счёт
1:0 Арсенал Тула
35.4% (58)
2:1 Арсенал Тула
23.8% (39)
1:1 Ничья
20.1% (33)
2:0 Арсенал Тула
6.1% (10)
0:0 Ничья
4.9% (8)
0:1 Уфа
1.8% (3)
0:2 Уфа
1.2% (2)
1:2 Уфа
1.2% (2)
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2.40 3.00 3.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.31 1.61
Букмекер Да Нет
7.30 1.09
Букмекер Да Нет
4.70 1.19
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