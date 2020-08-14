Арсенал Тула
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Арсенал (Тула)
Уфа
50
Шамов
Егор
20
Чаушич
Горан
44
Кангва
Кингс
77
Алиев
Азер
- Основной состав
-
50 Шамов ЕгорВратарь
- Защитник
-
20 Чаушич ГоранЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Кангва КингсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Хагуш АнриЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кангва ЭвансЗащитник
-
15 Ковалёв ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Минаев РоманНападающий
-
17 Аджоев ГурамНападающий
-
Главный тренер: Подпалый Сергей
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Алиев АзерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Бизяк ЛовроНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Евсеев Вадим
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Довбня Александр Евгеньевич
|1
|0
|2.
|Громыко Валерий
|1
|0
|3.
|Хлусевич Даниил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Йокич Боян
|1
|0
|2.
|Безденежных Игорь
|1
|0
Предыдущие игры
Арсенал Тула Последние 20 матчей: + = -Арсенал Тула 0:0 Ахмат Уфа 0:0 Арсенал Тула Урал 1:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Тамбов
Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ростов 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Арсенал Тула 0:1 Рубин Оренбург 2:0 Арсенал Тула Сочи 1:2 Арсенал Тула Алания 0:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Астана Арсенал Тула 2:0 Ордабасы Арсенал Тула 2:3 Шахтёр Солигорск Арсенал Тула 1:1 Пршибрам Арсенал Тула 2:2 Младост Лучани Арсенал Тула 1:1 Корона Кельце Арсенал Тула 1:0 Сепси
Уфа Последние 20 матчей: + = -Уфа 0:3 Краснодар Уфа 0:0 Арсенал Тула Уфа 0:1 Динамо Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа
Последние игры между собой
Арсенал Тула: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Уфа: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Арсенал Тула 2:1 Уфа Премьер-лига Уфа 1:0 Арсенал Тула Премьер-лига Уфа 1:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:2 Уфа Премьер-лига Уфа 2:2 Арсенал Тула Товарищеские матчи Уфа 0:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:1 Уфа Премьер-лига Уфа 3:4 Арсенал Тула ФНЛ - Первый дивизион Арсенал Тула 1:0 Уфа ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Ростов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Арсенал Тула
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Сочи
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Ахмат
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Уфа
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|Тамбов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Рубин
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Ротор
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Урал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Прогнозы на матч Арсенал Тула 0:0 Уфа
Исход игры
Арсенал Тула
67.7% (111)
Ничья
26.2% (43)
Уфа
6.1% (10)
Тотал 2.5
Больше
27.85% (44)
Меньше
72.15% (114)
Обе команды забьют
Да
48.1% (76)
Нет
51.9% (82)
Популярный счёт
1:0 Арсенал Тула
35.4% (58)
2:1 Арсенал Тула
23.8% (39)
1:1 Ничья
20.1% (33)
2:0 Арсенал Тула
6.1% (10)
0:0 Ничья
4.9% (8)
0:1 Уфа
1.8% (3)
0:2 Уфа
1.2% (2)
1:2 Уфа
1.2% (2)
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