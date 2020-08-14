Первый тайм

7' Лесовой сместился в центр с левого фланга и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел достаточно слабо и по центру, Беленов был на месте.

6' Громыко с левого фланга выполнил заброс к правому углу штрафной площади на Хлусевича, мяч полетел слишком низко, до Даниила он так и не дошёл в итоге.

5' Хлусевич с правого фланга сместился в центр, а затем Даниил пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в одного из защитников "Уфы".

4' Лесовой попытался пройти по центру к линии штрафной площади, но Даниил передержал мяч и в итоге его потерял.

3' Болельщики "Арсенала" активно гонят свою команду вперёд. "Уфа" ожидаемо начинает сразу же играть от обороны, раскрываться команда Вадима Евсеева не собирается.

2' Шамов сильно выбил мяч в центр поля из своей штрафной площади, мяч свалился у голкипера "Арсенала" с ноги и в итоге улетел в аут.