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Локомотив Москва
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Краснодар
0'
9' Желтая карточка
Рамирес Кристьян
12'
1
Гилерме
Маринато
2
Живоглядов
Дмитрий
14
Чорлука
Ведран
27
Мурило
Серкейра
31
Рыбус
Мацей
6
Баринов
Дмитрий
7
Крыховяк
Гжегож
17
Жемалетдинов
Рифат
59
Миранчук
Алексей
94
Рыбчинский
Дмитрий
9
Смолов
Фёдор
39
Сафонов
Матвей
98
Петров
Сергей
31
Кайо
Панталеао
4
Мартынович
Александр
6
Рамирес
Кристьян
47
Уткин
Даниил
8
Газинский
Юрий
14
Олссон
Кристоффер
10
Вандерсон
Кампос
33
Берг
Маркус
7
Кабелла
Реми
Локомотив Москва
4-2-3-1
Краснодар
4-3-3

Ход матча

9'
 
Рамирес Кристьян

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Миранчук Алексей 1 0.5
2. Баринов Дмитрий 1 0.5
3. Рыбчинский Дмитрий 0 0
Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабелла Реми 2 1
2. Берг Маркус 1 0.5
3. Вандерсон Кампос 0 0
4. Олссон Кристоффер 0 0

Карточки

Локомотив Москва
# Игрок      
1. Живоглядов Дмитрий 1 0
2. Баринов Дмитрий 1 0
3. Рыбчинский Дмитрий 1 0
4. Магкеев Станислав 1 0
5. Иосифов Никита 1 0
Краснодар
# Игрок      
1. Петров Сергей 1 0
2. Рамирес Кристьян 1 0
3. Олссон Кристоффер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Локомотив Москва 50% (1) 50% (1) 0 0 0 0
 Краснодар 0 0 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -
Рубин 0:2 Локомотив Москва Зенит 2:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва
Локомотив Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Сочи Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Рубин 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ростов 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Зенит 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Чайка Волеренга 0:2 Локомотив Москва Ростов 3:3 Локомотив Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Партизан
Краснодар Последние 20 матчей: + = -
Уфа 0:3 Краснодар Краснодар 4:0 Ахмат Краснодар 0:2 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Краснодар
Краснодар 3:0 Урал Рубин 1:0 Краснодар Краснодар 2:4 Зенит Ростов 1:1 Краснодар Оренбург 0:3 Краснодар Сочи 2:0 Краснодар Спартак Москва 0:1 Краснодар Краснодар 2:0 Уфа Краснодар 0:1 Ростов Краснодар 0:1 Малага Мольде 1:0 Краснодар Краснодар 1:0 Крылья Советов Краснодар 4:3 Мьёндален Краснодар 3:4 Виктория Пльзень Мальмё 1:3 Краснодар Краснодар 2:1 Яблонец

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 6
Краснодар: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 10
Локомотив Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Локомотив Москва Товарищеские матчи
Краснодар 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Краснодар 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Краснодар Премьер-лига Локомотив Москва 1:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Краснодар 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:1 Краснодар Премьер-лига Локомотив Москва 3:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 3:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:4 Локомотив Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
2. Локомотив Москва 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Спартак Москва Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5. ЦСКА Москва 1:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Зенит Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Ростов Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Уфа Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
9. Сочи Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Арсенал Тула Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Тамбов 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Рубин Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Ротор Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Ахмат Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
16. Химки Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
  • Первый тайм
  • 13'
    Кабелла с правого фланга разрезал штрафную "Локомотива" на врывавшегося туда Уткина, но хозяева в подкате прервали пас.
  • 12'
    Алексей Миранчук забросил мяч к 11-метровой отметке, куда рванул Рыбчинский, но Сафонов вышел из ворот и зафиксировал круглого.
  • Судья
    11'
    Судьи пришли к мнению, что пенальти не было. Игра продолжается.
  • Видеоповтор
    10'
    Кирилл Левников сам пошёл смотреть эпизод, арбитр VAR отправил главного арбитра к экрану на бровке.
  • Видеоповтор
    10'
    Проверка возможного пенальти. Уткин сыграл на Берга, который подкинул мяч над соперником и затем его дёрнул защитник "Локомотива".
  • Желтая карточка
    10'
    Рамирес разнервничался на бровке, отмахнулся от Живоглядова и получил жёлтую карточку.
  • 9'
    Вандерсон сыграл в касание на Кабелла, которому поставил корпус Рыбус и отправил футбольный снаряд в сторону центральной линии.
  • 8'
    Вандерсон набирает ход по правому флангу, сыграл на Петрова, который пошёл в лицевую, сыграть чуть назад и Уткин нанёс удар по воротам, но Гилерме в падении отражает сферу!
  • 7'
    Игроки "Краснодара" с первых минут матча взяли игровой снаряд под свой контроль, хозяева пока играют вторым номером и не идут в высокий прессинг.
  • 6'
    Живоглядов сделал передачу низом вперёд по правому флангу и Рамирес в подкате выбивает сферу за боковую линию.
  • Фол, нарушение
    5'
    Гилерме обыграл Берга в своей вратарской, после этого он сфолил против голкипера и арбитр зафиксировал нарушение правил.
  • 4'
    Кабелла забрасывал мяч вперёд на правую бровку, но Рыбус сумел перехватить игровой снаряд.
  • 3'
    Рамирес сыграл вперёд от центральной линии, но Алексей Миранчук перехватил снаряд и затем Рамирес, сыграв в отборе, от соперника выбил круглого в аут.
  • 2'
    Кабелла с левого фланга выполнил мягкую подачу на дальнюю штангу, откуда хозяева выбили сферу за пределы штрафной
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    9'
    Рамирес Кристьян получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RZD Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Локомотив Москва 0:0 Краснодар

Исход игры
Локомотив Москва
33.9% (56)
Ничья
52.7% (87)
Краснодар
13.3% (22)
Тотал 2.5
Больше
37.27% (60)
Меньше
62.73% (101)
Обе команды забьют
Да
83.85% (135)
Нет
16.15% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.1% (76)
2:1 Локомотив Москва
20% (33)
1:0 Локомотив Москва
10.9% (18)
1:2 Краснодар
9.1% (15)
2:2 Ничья
3.6% (6)
2:0 Локомотив Москва
1.8% (3)
0:0 Ничья
1.2% (2)
0:1 Краснодар
1.2% (2)
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Основное времяПервый таймВторой тайм
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1.71 2.14
Букмекер Да Нет
4.70 1.19
Букмекер Да Нет
3.20 1.35
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