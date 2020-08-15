Проверка возможного пенальти. Уткин сыграл на Берга, который подкинул мяч над соперником и затем его дёрнул защитник "Локомотива".

Кирилл Левников сам пошёл смотреть эпизод, арбитр VAR отправил главного арбитра к экрану на бровке.

Кабелла с правого фланга разрезал штрафную "Локомотива" на врывавшегося туда Уткина, но хозяева в подкате прервали пас.

10' Рамирес разнервничался на бровке, отмахнулся от Живоглядова и получил жёлтую карточку.

9' Вандерсон сыграл в касание на Кабелла, которому поставил корпус Рыбус и отправил футбольный снаряд в сторону центральной линии.

8' Вандерсон набирает ход по правому флангу, сыграл на Петрова, который пошёл в лицевую, сыграть чуть назад и Уткин нанёс удар по воротам, но Гилерме в падении отражает сферу!

7' Игроки "Краснодара" с первых минут матча взяли игровой снаряд под свой контроль, хозяева пока играют вторым номером и не идут в высокий прессинг.

6' Живоглядов сделал передачу низом вперёд по правому флангу и Рамирес в подкате выбивает сферу за боковую линию.

5' Гилерме обыграл Берга в своей вратарской, после этого он сфолил против голкипера и арбитр зафиксировал нарушение правил.

4' Кабелла забрасывал мяч вперёд на правую бровку, но Рыбус сумел перехватить игровой снаряд.

3' Рамирес сыграл вперёд от центральной линии, но Алексей Миранчук перехватил снаряд и затем Рамирес, сыграв в отборе, от соперника выбил круглого в аут.

2' Кабелла с левого фланга выполнил мягкую подачу на дальнюю штангу, откуда хозяева выбили сферу за пределы штрафной