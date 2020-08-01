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Локомотив Москва
 
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Стадион:
Краснодар

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Миранчук Алексей 1 1
2. Баринов Дмитрий 1 1
3. Рыбчинский Дмитрий 0 0
Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабелла Реми 2 2
2. Берг Маркус 1 1
3. Вандерсон Кампос 0 0
4. Олссон Кристоффер 0 0

Карточки

Локомотив Москва
# Игрок      
1. Живоглядов Дмитрий 1 0
2. Баринов Дмитрий 1 0
3. Рыбчинский Дмитрий 1 0
4. Магкеев Станислав 1 0
5. Иосифов Никита 1 0
Краснодар
# Игрок      
1. Петров Сергей 1 0
2. Олссон Кристоффер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Локомотив Москва 50% (1) 50% (1) 0 0 0 0
 Краснодар 0 0 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -
Рубин 0:2 Локомотив Москва Зенит 2:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва
Локомотив Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Сочи Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Рубин 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ростов 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Зенит 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Чайка Волеренга 0:2 Локомотив Москва Ростов 3:3 Локомотив Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Партизан
Краснодар Последние 20 матчей: + = -
Уфа 0:3 Краснодар Краснодар 4:0 Ахмат Краснодар 0:2 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Краснодар
Краснодар 3:0 Урал Рубин 1:0 Краснодар Краснодар 2:4 Зенит Ростов 1:1 Краснодар Оренбург 0:3 Краснодар Сочи 2:0 Краснодар Спартак Москва 0:1 Краснодар Краснодар 2:0 Уфа Краснодар 0:1 Ростов Краснодар 0:1 Малага Мольде 1:0 Краснодар Краснодар 1:0 Крылья Советов Краснодар 4:3 Мьёндален Краснодар 3:4 Виктория Пльзень Мальмё 1:3 Краснодар Краснодар 2:1 Яблонец

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 6
Краснодар: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 10
Локомотив Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Локомотив Москва Товарищеские матчи
Краснодар 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Краснодар 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Краснодар Премьер-лига Локомотив Москва 1:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Краснодар 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:1 Краснодар Премьер-лига Локомотив Москва 3:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 3:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:4 Локомотив Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Зенит Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Ростов Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Спартак Москва Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Сочи Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Арсенал Тула Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ахмат Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Тамбов Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Рубин Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13. Ротор Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Химки Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 августа 2020, осталось 2 дня 13 часов 53 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 83
    Локомотив Москва 38.6% (32)
    X 47% (39)
    Краснодар 14.5% (12)
    0
    выиграет Локомотив Москва, со счетом 2:0
    победят
    Олег Чижиков #
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Краснодар

    Исход игры
    Локомотив Москва
    38.6% (32)
    Ничья
    47% (39)
    Краснодар
    14.5% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.27% (31)
    Меньше
    61.73% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    82.72% (67)
    Нет
    17.28% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.4% (36)
    2:1 Локомотив Москва
    21.7% (18)
    1:0 Локомотив Москва
    13.3% (11)
    1:2 Краснодар
    12% (10)
    2:0 Локомотив Москва
    2.4% (2)
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