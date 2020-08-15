Ростов
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Ростов Арена
Зенит
1' Желтая карточкаМалком Филипе
3' Желтая карточкаНорманн Матиас
10
Мамаев
Павел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мамаев ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Карпин Валерий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Жирков ЮрийЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Семак Сергей
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мамаев Павел
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дриусси Себастьян
|1
|1
|2.
|Дзюба Артём
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Попов Ивелин
|1
|0
|2.
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
|3.
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Караваев Вячеслав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ростов
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|Зенит
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Ростов Последние 20 матчей: + = -Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов
Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Ростов Мольде 1:0 Ростов АИК 1:1 Ростов Ростов 3:3 Локомотив Москва Партизан 1:3 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Ростов 0:0 Урал
Зенит Последние 20 матчей: + = -Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки Ростов 1:2 Зенит
Зенит 2:1 Спартак Москва Зенит 4:1 Оренбург Ахмат 1:1 Зенит Зенит 2:1 Сочи Краснодар 2:4 Зенит Тамбов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Крылья Советов ЦСКА Москва 0:4 Зенит Зенит 0:4 Красково Зенит 7:1 Урал Зенит 0:0 Уфа Ахмат 1:2 Зенит Зенит 0:0 Локомотив Москва Зенит 1:1 Динамо Минск Зенит 1:1 Ислочь Кайрат 1:3 Зенит
Последние игры между собой
Ростов: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Зенит: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Зенит 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 3:1 Зенит Кубок Ростов 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 3:2 Ростов Премьер-лига Ростов 3:0 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Ростов Премьер-лига Зенит 3:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:5 Зенит Премьер-лига Зенит 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:4 Зенит Премьер-лига Ростов 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:3 Зенит Премьер-лига Зенит 4:0 Ростов Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Зенит
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Ростов
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Краснодар
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|8.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|9.
|Сочи
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Рубин
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Ротор
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Ахмат
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Химки
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Тамбов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Прогнозы на матч Ростов 0:0 Зенит
Исход игры
Ростов
8.9% (15)
Ничья
17.2% (29)
Зенит
74% (125)
Тотал 2.5
Больше
61.21% (101)
Меньше
38.79% (64)
Обе команды забьют
Да
74.55% (123)
Нет
25.45% (42)
Популярный счёт
1:2 Зенит
43.8% (74)
0:1 Зенит
14.8% (25)
1:1 Ничья
13% (22)
0:2 Зенит
6.5% (11)
2:1 Ростов
5.3% (9)
1:3 Зенит
4.7% (8)
2:2 Ничья
3% (5)
1:0 Ростов
2.4% (4)
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