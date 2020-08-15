Первый тайм

11' Мягко забросил в штрафную соперника Ракицкий на Азмуна, но Песьяков грамотно сыграл на выходе и выиграл борьбу за мяч.

10' Со штрафного навесил Дуглас в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь головой вынес мяч далеко Осипенко.

9' Налетел Норманн на свое половине поля на Азмуна. Аккуратнее нужно играть футболисту "Ростова", ведь у него уже есть карточка.

8' Сместился с правого фланга Зайнутдинов в центр и пробил с дальней дистанции, но точности не хватило этому удару.