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  3. Россия
Ростов
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Зенит
0'
1' Желтая карточка
Малком Филипе
3' Желтая карточка
Норманн Матиас
10'
30
Песьяков
Сергей
34
Козлов
Алексей
55
Осипенко
Максим
5
Хаджикадунич
Деннис
28
Чернов
Евгений
17
Норманн
Матиас
18
Зайнутдинов
Бактиёр
10
Мамаев
Павел
8
Попов
Ивелин
11
Ионов
Алексей
14
Шомуродов
Элдор
41
Кержаков
Михаил
15
Караваев
Вячеслав
6
Ловрен
Деян
44
Ракицкий
Ярослав
3
Дуглас
Сантос
5
Барриос
Вилмар
27
Оздоев
Магомед
8
Малком
Филипе
11
Дриусси
Себастьян
10
Ригони
Эмилиано
7
Азмун
Сердар
Ростов
4-1-4-1
Зенит
4-2-3-1

Ход матча

1'
 
Малком Филипе
3'
Норманн Матиас
 

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мамаев Павел 1 1
Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дриусси Себастьян 1 1
2. Дзюба Артём 1 1

Карточки

Ростов
# Игрок      
1. Попов Ивелин 1 0
2. Хаджикадунич Деннис 1 0
3. Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Зенит
# Игрок      
1. Караваев Вячеслав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ростов 0 100% (1) 0 0 0 0
 Зенит 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: + = -
Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов
Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Ростов Мольде 1:0 Ростов АИК 1:1 Ростов Ростов 3:3 Локомотив Москва Партизан 1:3 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Ростов 0:0 Урал
Зенит Последние 20 матчей: + = -
Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки Ростов 1:2 Зенит
Зенит 2:1 Спартак Москва Зенит 4:1 Оренбург Ахмат 1:1 Зенит Зенит 2:1 Сочи Краснодар 2:4 Зенит Тамбов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Крылья Советов ЦСКА Москва 0:4 Зенит Зенит 0:4 Красково Зенит 7:1 Урал Зенит 0:0 Уфа Ахмат 1:2 Зенит Зенит 0:0 Локомотив Москва Зенит 1:1 Динамо Минск Зенит 1:1 Ислочь Кайрат 1:3 Зенит

Последние игры между собой

Ростов: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Зенит: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Ростов 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 6:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Зенит Премьер-лига Ростов 0:5 Зенит Кубок Париматч Премьер
Зенит 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 3:1 Зенит Кубок Ростов 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 3:2 Ростов Премьер-лига Ростов 3:0 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Ростов Премьер-лига Зенит 3:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:5 Зенит Премьер-лига Зенит 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:4 Зенит Премьер-лига Ростов 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:3 Зенит Премьер-лига Зенит 4:0 Ростов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва 1:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. ЦСКА Москва Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Зенит 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Спартак Москва Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6. Ростов 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Краснодар 0:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
8. Уфа Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
9. Сочи Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Арсенал Тула Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Рубин Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Ротор Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
13. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Ахмат Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15. Химки Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Тамбов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • Первый тайм
  • 11'
    Мягко забросил в штрафную соперника Ракицкий на Азмуна, но Песьяков грамотно сыграл на выходе и выиграл борьбу за мяч.
  • 10'
    Со штрафного навесил Дуглас в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь головой вынес мяч далеко Осипенко.
  • 9'
    Налетел Норманн на свое половине поля на Азмуна. Аккуратнее нужно играть футболисту "Ростова", ведь у него уже есть карточка.
  • 8'
    Сместился с правого фланга Зайнутдинов в центр и пробил с дальней дистанции, но точности не хватило этому удару.
  • Опасный момент
    7'
    После отличного розыгрыша штрафного пробивал метров с двадцати Мамаев. Мяч полетел точно под перекладину, но Кержаков в красивом прыжке спас свою команду.
  • 6'
    Со штрафного навесил Ригони на дальнюю штангу, где пытался пробить Азмун, но нарушил он правила в борьбе с защитником.
  • Желтая карточка
    5'
    На фланге сносил Малкома руками Норманна. Судья был последователен и тут тоже показал желтую карточку.
  • 4'
    Мамаев забросил в штрафную на ход Зайнтудинову, но вышел из ворот Кержаков и оказался первым на мяче.
  • Желтая карточка
    3'
    В центре поля Малком отмахнулся локтем от соперника. Судья тут же показал желтую карточку нарушителю.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя желто-синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rostov Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Ростов 0:0 Зенит

Исход игры
Ростов
8.9% (15)
Ничья
17.2% (29)
Зенит
74% (125)
Тотал 2.5
Больше
61.21% (101)
Меньше
38.79% (64)
Обе команды забьют
Да
74.55% (123)
Нет
25.45% (42)
Популярный счёт
1:2 Зенит
43.8% (74)
0:1 Зенит
14.8% (25)
1:1 Ничья
13% (22)
0:2 Зенит
6.5% (11)
2:1 Ростов
5.3% (9)
1:3 Зенит
4.7% (8)
2:2 Ничья
3% (5)
1:0 Ростов
2.4% (4)
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4.80 3.85 1.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.88 1.92
Букмекер Да Нет
5.10 1.17
Букмекер Да Нет
3.45 1.31
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