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Ростов
 
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Стадион:
Зенит

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мамаев Павел 1 1
Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дриусси Себастьян 1 1
2. Дзюба Артём 1 1

Карточки

Ростов
# Игрок      
1. Попов Ивелин 1 0
2. Хаджикадунич Деннис 1 0
3. Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Зенит
# Игрок      
1. Караваев Вячеслав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ростов 0 100% (1) 0 0 0 0
 Зенит 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: + = -
Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов
Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Ростов Мольде 1:0 Ростов АИК 1:1 Ростов Ростов 3:3 Локомотив Москва Партизан 1:3 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Ростов 0:0 Урал
Зенит Последние 20 матчей: + = -
Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки Ростов 1:2 Зенит
Зенит 2:1 Спартак Москва Зенит 4:1 Оренбург Ахмат 1:1 Зенит Зенит 2:1 Сочи Краснодар 2:4 Зенит Тамбов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Крылья Советов ЦСКА Москва 0:4 Зенит Зенит 0:4 Красково Зенит 7:1 Урал Зенит 0:0 Уфа Ахмат 1:2 Зенит Зенит 0:0 Локомотив Москва Зенит 1:1 Динамо Минск Зенит 1:1 Ислочь Кайрат 1:3 Зенит

Последние игры между собой

Ростов: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Зенит: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Ростов 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 6:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Зенит Премьер-лига Ростов 0:5 Зенит Кубок Париматч Премьер
Зенит 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 3:1 Зенит Кубок Ростов 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 3:2 Ростов Премьер-лига Ростов 3:0 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Ростов Премьер-лига Зенит 3:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:5 Зенит Премьер-лига Зенит 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:4 Зенит Премьер-лига Ростов 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:3 Зенит Премьер-лига Зенит 4:0 Ростов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Зенит Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Ростов Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Спартак Москва Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Сочи Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Арсенал Тула Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ахмат Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Тамбов Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Рубин Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13. Ротор Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Химки Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 августа 2020, осталось 2 дня 14 часов 53 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 85
    Ростов 11.8% (10)
    X 18.8% (16)
    Зенит 69.4% (59)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Ростов - Зенит

    Исход игры
    Ростов
    11.8% (10)
    Ничья
    18.8% (16)
    Зенит
    69.4% (59)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.65% (52)
    Меньше
    37.35% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    78.31% (65)
    Нет
    21.69% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    45.9% (39)
    1:1 Ничья
    15.3% (13)
    0:1 Зенит
    11.8% (10)
    2:1 Ростов
    8.2% (7)
    0:2 Зенит
    7.1% (6)
    1:3 Зенит
    2.4% (2)
    2:2 Ничья
    2.4% (2)
    1:0 Ростов
    2.4% (2)
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