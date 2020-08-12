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Урал
 
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Стадион:
Локомотив Москва

Бомбардиры внутри турнира

Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бикфалви Эрик 1 (1) 0.5
Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Миранчук Алексей 2 1
2. Баринов Дмитрий 1 0.5
3. Рыбчинский Дмитрий 0 0
4. Живоглядов Дмитрий 0 0

Карточки

Урал
# Игрок      
1. Емельянов Роман 1 1
2. Араторе Марко 2 0
3. Годзюр Ярослав 1 0
4. Кулаков Денис 1 0
5. Рыков Владимир 1 0
6. Ароян Вараздат 1 0
7. Мишкич Даниэль 1 0
8. Егорычев Андрей 1 0
Локомотив Москва
# Игрок      
1. Гилерме Маринато 1 0
2. Живоглядов Дмитрий 1 0
3. Баринов Дмитрий 1 0
4. Рыбчинский Дмитрий 1 0
5. Магкеев Станислав 1 0
6. Иосифов Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Урал 100% (1) 0 0 0 0 0
 Локомотив Москва 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Урал Последние 20 матчей: + = -
Рубин 1:1 Урал Урал 0:2 Динамо Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Урал 1:3 Химки
Урал 1:3 Арсенал Тула Краснодар 3:0 Урал Урал 2:1 Динамо Москва Уфа 1:1 Урал Оренбург 0:3 Урал Урал 2:1 Тамбов Шинник 0:2 Урал Урал 1:2 Рубин Зенит 7:1 Урал Сочи 2:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Урал Урал 1:1 Чукарички Арарат-Армения 1:1 Урал Царско Село 1:0 Урал Ракув 1:3 Урал Крылья Советов 2:3 Урал
Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -
Локомотив Москва 1:0 Краснодар Рубин 0:2 Локомотив Москва Зенит 2:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Локомотив Москва
Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Сочи Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Рубин 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ростов 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Зенит 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Чайка Волеренга 0:2 Локомотив Москва Ростов 3:3 Локомотив Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Урал: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 11
Локомотив Москва: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 2
Урал 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 4:0 Урал Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Урал Кубок Урал 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига
Локомотив Москва 1:2 Урал Премьер-лига Урал 0:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Урал Премьер-лига Урал 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Урал 0:2 Локомотив Москва Кубок Локомотив Москва 1:1 Урал Премьер-лига Локомотив Москва 2:2 Урал Премьер-лига Урал 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Урал 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Урал Премьер-лига Локомотив Москва 3:0 Урал Премьер-лига Урал 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Локомотив Москва Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3. ЦСКА Москва Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Спартак Москва Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6. Краснодар Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
7. Ростов Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
8. Уфа Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
9. Сочи Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Арсенал Тула Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Рубин Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Ротор Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
13. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Ахмат Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15. Химки Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Тамбов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 августа 2020, осталось 2 дня 14 часов 15 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 81
    Урал 1.2% (1)
    X 14.8% (12)
    Локомотив Москва 84% (68)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Урал - Локомотив Москва

    Исход игры
    Урал
    1.2% (1)
    Ничья
    14.8% (12)
    Локомотив Москва
    84% (68)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.38% (40)
    Меньше
    50.62% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    64.2% (52)
    Нет
    35.8% (29)
    Популярный счёт
    1:2 Локомотив Москва
    48.1% (39)
    0:1 Локомотив Москва
    25.9% (21)
    1:1 Ничья
    14.8% (12)
    0:2 Локомотив Москва
    8.6% (7)
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    1.91 1.89
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    5.20 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.65 1.29
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