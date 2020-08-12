Урал
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Стадион: Екатеринбург Арена
Локомотив Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бикфалви Эрик
|1 (1)
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Миранчук Алексей
|2
|1
|2.
|Баринов Дмитрий
|1
|0.5
|3.
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
|4.
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Емельянов Роман
|1
|1
|2.
|Араторе Марко
|2
|0
|3.
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|4.
|Кулаков Денис
|1
|0
|5.
|Рыков Владимир
|1
|0
|6.
|Ароян Вараздат
|1
|0
|7.
|Мишкич Даниэль
|1
|0
|8.
|Егорычев Андрей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гилерме Маринато
|1
|0
|2.
|Живоглядов Дмитрий
|1
|0
|3.
|Баринов Дмитрий
|1
|0
|4.
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0
|5.
|Магкеев Станислав
|1
|0
|6.
|Иосифов Никита
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Урал
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
|Локомотив Москва
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Урал Последние 20 матчей: + = -Рубин 1:1 Урал Урал 0:2 Динамо Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Урал 1:3 Химки
Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -Локомотив Москва 1:0 Краснодар Рубин 0:2 Локомотив Москва Зенит 2:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Локомотив Москва
Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Сочи Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Рубин 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ростов 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Зенит 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Чайка Волеренга 0:2 Локомотив Москва Ростов 3:3 Локомотив Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва
Последние игры между собой
Урал: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 11
Локомотив Москва: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 2
Локомотив Москва 1:2 Урал Премьер-лига Урал 0:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Урал Премьер-лига Урал 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Урал 0:2 Локомотив Москва Кубок Локомотив Москва 1:1 Урал Премьер-лига Локомотив Москва 2:2 Урал Премьер-лига Урал 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Урал 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Урал Премьер-лига Локомотив Москва 3:0 Урал Премьер-лига Урал 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|7.
|Ростов
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|8.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|9.
|Сочи
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Рубин
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Ротор
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Ахмат
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Химки
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Тамбов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Прогнозы на матч Урал - Локомотив Москва
Исход игры
Урал
1.2% (1)
Ничья
14.8% (12)
Локомотив Москва
84% (68)
Тотал 2.5
Больше
49.38% (40)
Меньше
50.62% (41)
Обе команды забьют
Да
64.2% (52)
Нет
35.8% (29)
Популярный счёт
1:2 Локомотив Москва
48.1% (39)
0:1 Локомотив Москва
25.9% (21)
1:1 Ничья
14.8% (12)
0:2 Локомотив Москва
8.6% (7)
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