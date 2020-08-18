Тамбов
1:0
Первый тайм: 44'
Стадион: Spartak Stadion, Tambov
Химки
1:0
14' ГолЧуперка Валерий
40' Красная карточкаГрицаенко Алексей
42' Желтая карточкаЧуперка Валерий
17
Корян
Аршак
10
Алиев
Камран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Первушин Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Корян АршакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Алиев КамранНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гунько Дмитрий
Ход матча
14'
42'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чуперка Валерий
|1
|0.33
|2.
|Карапетян Александр
|1
|0.33
|3.
|Каплиенко Александр
|0
|0
|4.
|Карасёв Павел
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Трошечкин Александр
|1
|0.33
|2.
|Идову Брайн
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тетрашвили Гурам
|1
|0
|2.
|Костюков Михаил
|1
|0
|3.
|Карапетян Александр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дядюн Владимир
|1
|0
|2.
|Полярус Артём
|1
|0
|3.
|Боженов Кирилл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тамбов
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Химки
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Тамбов Последние 20 матчей: + = -ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Тамбов 3:0 Сочи
Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов Тамбов 1:2 Зенит Урал 2:1 Тамбов Уфа 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:0 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Тамбов 3:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:0 Тамбов Тамбов 0:0 Рубин Химки 7:0 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник Тамбов 4:1 Крылья Советов Тамбов 1:1 Чертаново Томь 2:2 Тамбов
Химки Последние 20 матчей: + = -Сочи 1:1 Химки Химки 0:2 ЦСКА Москва Химки 2:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Химки
Урал 1:3 Химки Химки 4:0 Локомотив-Казанка Химки 3:0 Спартак-2 Химки 3:0 Сатурн Нефтехимик 2:2 Химки Химки 3:0 Томь Химки 5:1 Торпедо Москва Химки 7:0 Тамбов КАМАЗ 0:1 Химки Химки 1:1 Факел Урал-2 0:0 Химки Химки 2:1 Родина Москва Краснодар-2 2:2 Химки Химки 3:1 Чертаново Химки 0:2 Ротор Енисей 1:0 Химки
Последние игры между собой
Тамбов: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Химки: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|7.
|Ростов
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|8.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|9.
|Тамбов
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|Сочи
|2:2 Заявка
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|11.
|Рубин
|2:2 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Ротор
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Ахмат
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|16.
|Химки
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
Прогнозы на матч Тамбов 1:0 Химки
Исход игры
Тамбов
43.1% (69)
Ничья
41.9% (67)
Химки
15% (24)
Тотал 2.5
Больше
33.97% (53)
Меньше
66.03% (103)
Обе команды забьют
Да
70.51% (110)
Нет
29.49% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.3% (58)
1:0 Тамбов
21.3% (34)
2:1 Тамбов
20% (32)
1:2 Химки
9.4% (15)
0:1 Химки
3.8% (6)
0:0 Ничья
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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