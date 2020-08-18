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  3. Россия
Тамбов
1:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Химки
0'
1:0
14' Гол
Чуперка Валерий
40' Красная карточка
Грицаенко Алексей
42' Желтая карточка
Чуперка Валерий
44'
Тамбов - Химки. 1:0. Валерий Чуп...
1
Рыжиков
Сергей
44
Чичерин
Никита
27
Грицаенко
Алексей
58
Ойеволе
Адессойе
2
Рыбин
Алексей
77
Костюков
Михаил
25
Карасёв
Павел
92
Чуперка
Валерий
29
Каплиенко
Александр
87
Карапетян
Александр
13
Обухов
Владимир
22
Лантратов
Илья
87
Боженов
Кирилл
6
Тихий
Дмитрий
15
Данилкин
Егор
4
Идову
Брайн
17
Корян
Аршак
9
Мартусевич
Максим
5
Трошечкин
Александр
14
Полярус
Артём
10
Алиев
Камран
88
Дядюн
Владимир
Тамбов
3-5-2
Химки
4-4-2

Ход матча

14'
Чуперка Валерий
(Каплиенко Александр)
1:0
23'
Шляков Евгений
Рыбин Алексей
 
40'
Грицаенко Алексей
 
41'
Килин Антон
Карапетян Александр
 
42'
Чуперка Валерий
 

Бомбардиры внутри турнира

Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чуперка Валерий 1 0.33
2. Карапетян Александр 1 0.33
3. Каплиенко Александр 0 0
4. Карасёв Павел 0 0
Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Трошечкин Александр 1 0.33
2. Идову Брайн 0 0

Карточки

Тамбов
# Игрок      
1. Тетрашвили Гурам 1 0
2. Костюков Михаил 1 0
3. Карапетян Александр 1 0
Химки
# Игрок      
1. Дядюн Владимир 1 0
2. Полярус Артём 1 0
3. Боженов Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тамбов 0 0 100% (1) 0 0 0
 Химки 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Тамбов Последние 20 матчей: + = -
ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Тамбов 3:0 Сочи
Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов Тамбов 1:2 Зенит Урал 2:1 Тамбов Уфа 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:0 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Тамбов 3:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:0 Тамбов Тамбов 0:0 Рубин Химки 7:0 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник Тамбов 4:1 Крылья Советов Тамбов 1:1 Чертаново Томь 2:2 Тамбов
Химки Последние 20 матчей: + = -
Сочи 1:1 Химки Химки 0:2 ЦСКА Москва Химки 2:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Химки
Урал 1:3 Химки Химки 4:0 Локомотив-Казанка Химки 3:0 Спартак-2 Химки 3:0 Сатурн Нефтехимик 2:2 Химки Химки 3:0 Томь Химки 5:1 Торпедо Москва Химки 7:0 Тамбов КАМАЗ 0:1 Химки Химки 1:1 Факел Урал-2 0:0 Химки Химки 2:1 Родина Москва Краснодар-2 2:2 Химки Химки 3:1 Чертаново Химки 0:2 Ротор Енисей 1:0 Химки

Последние игры между собой

Тамбов: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Химки: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Химки 7:0 Тамбов Кубок ФНЛ Химки 2:0 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион Химки 0:2 Тамбов Кубок ФНЛ Тамбов 3:0 Химки ФНЛ - Первый дивизион
Тамбов 2:0 Химки ФНЛ - Первый дивизион Химки 1:1 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион Тамбов 0:1 Химки ФНЛ - Первый дивизион Химки 0:0 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Локомотив Москва Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3. ЦСКА Москва Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Спартак Москва Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6. Краснодар Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
7. Ростов Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
8. Уфа Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
9. Тамбов 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
10. Сочи 2:2 Заявка 3 0 3 0 5 - 5 3
11. Рубин 2:2 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
12. Арсенал Тула Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Ротор Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Ахмат Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
16. Химки 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Дядюн у чужой штрафной площади попал в прыжке в ногу Шлякову и получил жёлтую карточку.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавил Вилков во втором тайме.
  • 45'
    "Химки" прижали соперника к штрафной площади, но до удара комбинации довести не может.
  • Угловой
    44'
    Каплиенко от углового флага навесил на ближнюю штангу, откуда Чичерин не смог нанести акцентированного удара по воротам.
  • 43'
    Полярус со штрафного пробил выше ворот.
  • Желтая карточка
    42'
    Чуперка сбил Мартусевича и получил жёлтую карточку. Чуть более тридцати метров до ворот.
  • Замена
    41'
    Замена в составе "Тамбова": вместо Александра Карапетяна на поле вышел Антон Килин.
  • Красная карточка
    40'
    Вилков определился - Грицаенко показана красная карточка.
  • 39'
    Затягивается пауза. Вилков долго стоит у монитора, просматривая повторы.
  • 38'
    Вилком сам отправился смотреть повтор.
  • Видеоповтор
    37'
    ВАР проверяет эпизод на возможность применения к Грицаенко более жёстких мер.
  • Желтая карточка
    36'
    Грицаенко ударил рукой в лицо Трошечкина. Первая жёлтая карточка в матче.
  • 35'
    После забитого гола инициатива перешла к тамбовскому клубу. Химкам не удаются подходы к чужим воротам, не говоря о создании моментов.
  • 34'
    Идову справа корпусом оттёр от мяча Шлякова.
  • 33'
    Костюков справа выдал пас в центр на Карапетяна, который с лёта с двенадцати метров пробил правее ворот.
  • 32'
    Тихий очень сильно отправило мяч вперёд. Рыжиков спокойно сыграл руками.
  • Фол, нарушение
    31'
    Грицаенко на чужой половине поля подтолкнул в спину Алиева.
  • 30'
    Полярус слева навесил в центр штрафной площади, куда выдвинулся Рыжиков и забрал мяч в руки.
  • 29'
    У Карапетяна слева не получилась точная подача на Обухова.
  • 28'
    Чичерин справа слишком высоко отправил мяч вперёд на Шлякова.
  • 27'
    У Коряна не получился справа точный заброс на партнёра.
  • 26'
    Полярус слева навесил к воротам, где всех вверху опередил Ойеволе и мяч из штрафной площади выбил.
  • Угловой
    25'
    Полярус от углового флага навесил к линии штрафной площади на Тихого, удар которого с лёта точным не получился.
  • 24'
    Трошечкин слева прошёл вперёд и заработал угловой удар.
  • Замена
    23'
    Замена в составе "Тамбова": вместо Алексея Рыбина на поле вышел Евгений Шляков.
  • Угловой
    22'
    Игроки "Химок" разыграли угловой удар. После подачи у своих ворот Чичерин выиграл борьбу вверзу и выбил мяч из штрафной площади.
  • 21'
    Дядюн здорово у центрального круга ушёл от двух соперников и покати мяч налево на Поляруса. Удар Артёма с линии штрафной площади соперники заблокировали.
  • Фол, нарушение
    20'
    Костюков на правом фланге атаки сыграл рукой.
  • Травма, повреждение
    19'
    У Лантратова проблемы с поясницей. Медики подмосковной команды вышли на поле.
  • Угловой
    17'
    Первый угловой удар в матче заработал Карапетян. Лантратов на выходе кулаком выбил мяч из штрафной площади после навеса от углового флага.
  • 16'
    Рыбин справа навесил на Обухова, который удачно скидку грудью на Карапетяна исполнить не смог.
  • Описание гола
    14'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ЧУПЕРКА!!! Каплиенко слева навесил в центр штрафной площади. Мяч проскакивает мимо защитников и оказывается у Чуперки, который с семи метров пробил в перекладину. Футбольный снаряд от каркаса ворот залетел за линию.
  • 14'
    Слева с острого угла Костюков пробил по воротам. Лантратов мяч поймал. Отметим первый удар в створ ворот, хотя опасным назвать его сложно.
  • 13'
    Полярус слева со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда Трошечкин головой пробил левее ворот.
  • 12'
    Без ударов по воротам проходят стартовые минуты встречи. В обороне обе команды пока действуют надёжно.
  • 11'
    Лантратов забрал мяч в руки после подачи Рыбина справа к воротам.
  • 10'
    Ойеволе слева продвинулся вперёд, но его заброс до Карапетяна не дошёл.
  • 9'
    Навес Рыбина справа в штрафную площадь не дошла до партнёров.
  • 8'
    Обухов справа выкатил мяч на Чичерина в центр, удар которого подмосковные защитники заблокировали.
  • Фол, нарушение
    7'
    Корян в центре поля грубо сыграл против Ойеволе. "Накладка" вполне могла привести к травме защитника "Тамбова".
  • 6'
    Каплиенко слева не смог догнать мяч после диагонального перевода Чичерина.
  • 5'
    Грицаенко сделал длинный заброс вперёд, где Карапетян не смог выиграть борьбу вверху у защитников "Химок".
  • 4'
    Полярус слева навесил к дальней штанге, где Ойеволе пригнулся и пропустил мяч за пределы поля.
  • 3'
    Чичерин справа вперёд длинный заброс сделал неудачно. Карапетян не мог достать мяч, уходящий за боковую линию.
  • 2'
    "Тамбов" играет в синей форме, "Химки" - в полосатых чёрно-красных футболках и чёрных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Мордовия Арене"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Spartak Stadion, Tambov. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Тамбов 1:0 Химки

Исход игры
Тамбов
43.1% (69)
Ничья
41.9% (67)
Химки
15% (24)
Тотал 2.5
Больше
33.97% (53)
Меньше
66.03% (103)
Обе команды забьют
Да
70.51% (110)
Нет
29.49% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.3% (58)
1:0 Тамбов
21.3% (34)
2:1 Тамбов
20% (32)
1:2 Химки
9.4% (15)
0:1 Химки
3.8% (6)
0:0 Ничья
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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1.48 4.10 7.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.58 2.35
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
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