Каплиенко от углового флага навесил на ближнюю штангу, откуда Чичерин не смог нанести акцентированного удара по воротам.

"Химки" прижали соперника к штрафной площади, но до удара комбинации довести не может.

Дядюн у чужой штрафной площади попал в прыжке в ногу Шлякову и получил жёлтую карточку.

42' Чуперка сбил Мартусевича и получил жёлтую карточку. Чуть более тридцати метров до ворот.

41' Замена в составе "Тамбова": вместо Александра Карапетяна на поле вышел Антон Килин.

40' Вилков определился - Грицаенко показана красная карточка.

39' Затягивается пауза. Вилков долго стоит у монитора, просматривая повторы.

38' Вилком сам отправился смотреть повтор.

37' ВАР проверяет эпизод на возможность применения к Грицаенко более жёстких мер.

36' Грицаенко ударил рукой в лицо Трошечкина. Первая жёлтая карточка в матче.

35' После забитого гола инициатива перешла к тамбовскому клубу. Химкам не удаются подходы к чужим воротам, не говоря о создании моментов.

34' Идову справа корпусом оттёр от мяча Шлякова.

33' Костюков справа выдал пас в центр на Карапетяна, который с лёта с двенадцати метров пробил правее ворот.

32' Тихий очень сильно отправило мяч вперёд. Рыжиков спокойно сыграл руками.

31' Грицаенко на чужой половине поля подтолкнул в спину Алиева.

30' Полярус слева навесил в центр штрафной площади, куда выдвинулся Рыжиков и забрал мяч в руки.

29' У Карапетяна слева не получилась точная подача на Обухова.

28' Чичерин справа слишком высоко отправил мяч вперёд на Шлякова.

27' У Коряна не получился справа точный заброс на партнёра.

26' Полярус слева навесил к воротам, где всех вверху опередил Ойеволе и мяч из штрафной площади выбил.

25' Полярус от углового флага навесил к линии штрафной площади на Тихого, удар которого с лёта точным не получился.

24' Трошечкин слева прошёл вперёд и заработал угловой удар.

23' Замена в составе "Тамбова": вместо Алексея Рыбина на поле вышел Евгений Шляков.

22' Игроки "Химок" разыграли угловой удар. После подачи у своих ворот Чичерин выиграл борьбу вверзу и выбил мяч из штрафной площади.

21' Дядюн здорово у центрального круга ушёл от двух соперников и покати мяч налево на Поляруса. Удар Артёма с линии штрафной площади соперники заблокировали.

20' Костюков на правом фланге атаки сыграл рукой.

19' У Лантратова проблемы с поясницей. Медики подмосковной команды вышли на поле.

17' Первый угловой удар в матче заработал Карапетян. Лантратов на выходе кулаком выбил мяч из штрафной площади после навеса от углового флага.

16' Рыбин справа навесил на Обухова, который удачно скидку грудью на Карапетяна исполнить не смог.

14' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ЧУПЕРКА!!! Каплиенко слева навесил в центр штрафной площади. Мяч проскакивает мимо защитников и оказывается у Чуперки, который с семи метров пробил в перекладину. Футбольный снаряд от каркаса ворот залетел за линию.

14' Слева с острого угла Костюков пробил по воротам. Лантратов мяч поймал. Отметим первый удар в створ ворот, хотя опасным назвать его сложно.

13' Полярус слева со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда Трошечкин головой пробил левее ворот.

12' Без ударов по воротам проходят стартовые минуты встречи. В обороне обе команды пока действуют надёжно.

11' Лантратов забрал мяч в руки после подачи Рыбина справа к воротам.

10' Ойеволе слева продвинулся вперёд, но его заброс до Карапетяна не дошёл.

9' Навес Рыбина справа в штрафную площадь не дошла до партнёров.

8' Обухов справа выкатил мяч на Чичерина в центр, удар которого подмосковные защитники заблокировали.

7' Корян в центре поля грубо сыграл против Ойеволе. "Накладка" вполне могла привести к травме защитника "Тамбова".

6' Каплиенко слева не смог догнать мяч после диагонального перевода Чичерина.

5' Грицаенко сделал длинный заброс вперёд, где Карапетян не смог выиграть борьбу вверху у защитников "Химок".

4' Полярус слева навесил к дальней штанге, где Ойеволе пригнулся и пропустил мяч за пределы поля.

3' Чичерин справа вперёд длинный заброс сделал неудачно. Карапетян не мог достать мяч, уходящий за боковую линию.

2' "Тамбов" играет в синей форме, "Химки" - в полосатых чёрно-красных футболках и чёрных трусах.