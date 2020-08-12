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Тамбов
 
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Стадион:
Химки

Бомбардиры внутри турнира

Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карапетян Александр 1 0.5
2. Карасёв Павел 0 0
Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Трошечкин Александр 1 0.5
2. Идову Брайн 0 0

Карточки

Тамбов
# Игрок      
1. Тетрашвили Гурам 1 0
2. Костюков Михаил 1 0
3. Карапетян Александр 1 0
Химки
# Игрок      
1. Дядюн Владимир 1 0
2. Полярус Артём 1 0
3. Боженов Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тамбов 0 0 100% (1) 0 0 0
 Химки 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Тамбов Последние 20 матчей: + = -
ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Тамбов 3:0 Сочи
Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов Тамбов 1:2 Зенит Урал 2:1 Тамбов Уфа 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:0 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Тамбов 3:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:0 Тамбов Тамбов 0:0 Рубин Химки 7:0 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник Тамбов 4:1 Крылья Советов Тамбов 1:1 Чертаново Томь 2:2 Тамбов
Химки Последние 20 матчей: + = -
Сочи 1:1 Химки Химки 0:2 ЦСКА Москва Химки 2:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Химки
Урал 1:3 Химки Химки 4:0 Локомотив-Казанка Химки 3:0 Спартак-2 Химки 3:0 Сатурн Нефтехимик 2:2 Химки Химки 3:0 Томь Химки 5:1 Торпедо Москва Химки 7:0 Тамбов КамАЗ 0:1 Химки Химки 1:1 Факел Урал-2 0:0 Химки Химки 2:1 Родина Москва Краснодар-2 2:2 Химки Химки 3:1 Чертаново Химки 0:2 Ротор Енисей 1:0 Химки

Последние игры между собой

Тамбов: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Химки: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Химки 7:0 Тамбов Кубок ФНЛ Химки 2:0 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион Химки 0:2 Тамбов Кубок ФНЛ Тамбов 3:0 Химки ФНЛ - Первый дивизион
Тамбов 2:0 Химки ФНЛ - Первый дивизион Химки 1:1 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион Тамбов 0:1 Химки ФНЛ - Первый дивизион Химки 0:0 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Локомотив Москва Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3. ЦСКА Москва Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Спартак Москва Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6. Краснодар Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
7. Ростов Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
8. Уфа Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
9. Сочи Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Арсенал Тула Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Рубин Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Ротор Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
13. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Ахмат Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15. Химки Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Тамбов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 августа 2020, осталось 2 дня 17 часов 31 минуту.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 61
    Тамбов 44.3% (27)
    X 42.6% (26)
    Химки 13.1% (8)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Тамбов - Химки

    Исход игры
    Тамбов
    44.3% (27)
    Ничья
    42.6% (26)
    Химки
    13.1% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.15% (19)
    Меньше
    68.85% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    68.85% (42)
    Нет
    31.15% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.7% (23)
    1:0 Тамбов
    23% (14)
    2:1 Тамбов
    21.3% (13)
    1:2 Химки
    6.6% (4)
    0:1 Химки
    4.9% (3)
    2:2 Ничья
    3.3% (2)
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