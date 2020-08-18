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  2. Матчи
  3. Россия
Сочи
1:2
Второй тайм: 81'

Стадион:
Рубин
0'
12' Желтая карточка
Бегич Сильвие
42' Желтая карточка
Самошников Илья
1:0
44' Гол
Мевля Миха
1:1
67' Пенальти
Игнатьев Иван
1:2
77' Гол
Макаров Денис
81'
Сочи - Рубин. 1:1. Иван Игнатьев...
Сочи - Рубин. 1:0. Миха Мевля, Т...
35
Джанаев
Сослан
25
Новосельцев
Иван
23
Мевля
Миха
13
Терехов
Сергей
34
Маргасов
Тимофей
15
Цаллагов
Ибрагим
16
Нобоа
Кристиан
3
Набиуллин
Эльмир
18
Бурмистров
Никита
7
Полоз
Дмитрий
22
Жоаозиньо
Рамос
22
Дюпин
Юрий
5
Уремович
Филип
4
Бегич
Сильвие
2
Старфельт
Карл
77
Самошников
Илья
28
Абильдгор
Оливер
8
Йевтич
Дарко
87
Бакаев
Солтмурад
11
Давиташвили
Зурико
21
Кварацхелия
Хвича
19
Игнатьев
Иван
Сочи
3-4-3
Рубин
4-2-3-1

Ход матча

12'
 
Бегич Сильвие
40'
Заболотный Антон
Полоз Дмитрий
 
42'
 
Самошников Илья
44'
Мевля Миха
(Жоаозиньо Рамос)
1:0
58'
 
Деспотович Джордже
Давиташвили Зурико
67'
1:1
Игнатьев Иван
72'
Руденко Александр Александрович
Жоаозиньо Рамос
 
72'
Миладинович Иван
Набиуллин Эльмир
 
73'
 
Макаров Денис
Бакаев Солтмурад
77'
1:2
Макаров Денис
(Кварацхелия Хвича)

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нобоа Кристиан 2 (1) 0.67
2. Мевля Миха 1 0.33
3. Полоз Дмитрий 1 (1) 0.33
4. Жоаозиньо Рамос 0 0
5. Заика Кирилл 0 0
Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Игнатьев Иван 2 (2) 0.67

Карточки

Сочи
# Игрок      
1. Терехов Сергей 2 0
2. Полоз Дмитрий 1 0
3. Набиуллин Эльмир 1 0
4. Маргасов Тимофей 1 0
Рубин
# Игрок      
1. Меркулов Михаил 1 1
2. Бегич Сильвие 1 1
3. Игнатьев Иван 1 0
4. Уремович Филип 1 0
5. Макаров Денис 1 0
6. Самошников Илья 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сочи 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1)
 Рубин 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Сочи Последние 20 матчей: + = -
Сочи 1:1 Химки Спартак Москва 2:2 Сочи Крылья Советов 3:0 Сочи Тамбов 3:0 Сочи
Сочи 1:0 Спартак Москва Зенит 2:1 Сочи Локомотив Москва 0:0 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Ахмат 1:1 Сочи Сочи 10:1 Ростов Сочи 2:0 Краснодар Сочи 5:1 Оренбург Сочи 2:0 Урал Сочи 1:2 Арсенал Тула Сочи 3:1 Астана Динамо Москва 1:3 Сочи Ахмат 2:2 Сочи БАТЭ 1:1 Сочи Сочи 1:2 Енисей Спартак Трнава 2:2 Сочи
Рубин Последние 20 матчей: + = -
Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КАМАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва
Рубин 0:0 Ростов ЦСКА Москва 1:1 Рубин Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург Уфа 0:0 Рубин Рубин 0:2 Локомотив Москва Урал 1:2 Рубин Арсенал Тула 0:1 Рубин Рубин 0:1 Крылья Советов Тамбов 0:0 Рубин Рубин 2:0 Шериф Рубин 2:3 Кайрат Рубин 5:0 Славия Мозырь Рубин 4:1 Спартак Юрмала Рубин 3:0 Войводина Рубин 0:1 Оденсе

Последние игры между собой

Сочи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Рубин: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Сочи 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:3 Сочи Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Локомотив Москва Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3. ЦСКА Москва Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Спартак Москва Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6. Краснодар Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
7. Ростов Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
8. Уфа Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
9. Тамбов 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
10. Сочи 1:1 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
11. Рубин 1:1 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
12. Арсенал Тула Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Ротор Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Ахмат Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
16. Химки 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
  • Второй тайм
  • Замена
    85'
    В составе "Сочи" произошла замена. Вместо Никиты Бурмистрова на поле вышел Акмаль Бахтияров. 
  • Угловой
    84'
    Бурмистров с углового выполнил подачу к ближней штанге, Дюпин собирался забрать мяч в руки, но тут правила против него нарушил Мевля. 
  • 83'
    Руденко пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал защитника "Рубина" и ушёл на угловой. 
  • Угловой
    82'
    Нобоа с углового закрутил мяч под перекладину, Дюпин не стал рисковать и кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 81'
    Нобоа выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Заболотный головой сбросил мяч в центр штрафной на Руденко, а уже затем Старфельт в борьбе с Александром выбил мяч на угловой. 
  • 80'
    Самошников попытался на левом фланге выполнить короткий пас на Кварацхелию, но под прессингом Маргасова Илья отправил мяч в аут. 
  • Судья
    79'
    Бурмистров получил по ногам в центре поля от Абильдгора, Владислав Безбородов показал, что нужно играть дальше. 
  • Описание гола
    78'
    Г-О-О-О-Л! 1:2!!! Макаров!!! Кварацехиля разогнал атаку по центру поля, а затем Хвича выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Макаров обработал мяч и пробил в правый угол ворот, случился небольшой рикошет от Миладиновича, который лишил Джанаева всех шансов на спасение. 
  • Угловой
    77'
    Угловой у ворот "Рубина". Бурмистров выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    76'
    Макаров перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Сочи", правила были нарушены против Терехова. 
  • Замена
    75'
    И вторую замену подряд провёл Владимир Федотов. Вместо Жоаозиньо на поле вышел Александр Руденко. 
  • Замена
    74'
    В составе "Сочи" произошла замена. Вместо Эльмира Набиуллина на поле вышел Иван Миладинович. 
  • Замена
    73'
    В составе "Рубина" произошла замена. Вместо Солтмурада Бакаева на поле вышел Денис Макаров. 
  • Угловой
    72'
    Йевтич с углового выполнил подачу к левой штанге, Джанаев уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки, а затем правила против голкипера "Сочи" нарушил Абильдгор. 
  • 71'
    Кварацхелия сместился в центр с левого фланга, затем Хвича выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Уремович сам по воротам бить не решился, а прострел Филипа в центр штрафной на Деспотовича в подкате перехватил Терехов, будет ещё один угловой. 
  • Угловой
    70'
    Йевтич с углового выполнил подачу к линии вратарской, Джанаев сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 69'
    Йевтич по центру разогнал атаку "Рубина", затем Дарко выполнил передачу к линии штрафной площади, удар Деспотовича был заблокирован, но мяч от игрока "Сочи" отскочил на правый угол штрафной площади, Бакаев ушёл к лицевой линии и затем уже заработал угловой удар, мяч за лицевую линию ушёл от Мевли, который грамотно сыграл в подкате. 
  • Пенальти
    68'
    Г-О-ОО-Л! 1:1!!! Игнатьев!!! Иван Игнатьев с "точки" пробил практически точно по центру, Джанаев гадал и в итоге прыгнул в правый угол ворот. 
  • Пенальти!
    67'
    Пенальти назначается в ворота "Сочи"! Кварацхелия при входе в штрафную площадь с левого фланга прокинул мяч между ног Новосельцеву, а затем уже Маргасов нарушил правила против Хвичи, Владислав Безбородов дал свисток и указал на "точку". 
  • Фол, нарушение
    66'
    Деспотович при обработке мяча на половине поля "Сочи" подыграл себе рукой, Владислав Безбородов всё видел и дал свисток в пользу команды Владимира Федотова. 
  • Опасный момент
    65'
    Самошников при входе в штрафную площадь с левого фланга успешно отыгрался с Игнатьевым, а затем Илья пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Угловой
    64'
    Йевтич с углового выполнил подачу к линии вратарской, Джанаев грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 63'
    Уремович с правого фланга вошёл в штрафную площадь, а затем Филип выполнил передачу чуть назад к линии штрафной, Абильдгор пробил по воротам, мяч попал в Нобоа и ушёл на угловой. 
  • 62'
    Бакаев на правом фланге успешно обыграл Набиуллина, но при этом сразу же Солтмурада накрыл Терехов, который выбил мяч в аут. 
  • Опасный момент
    61'
    Бакаев со стандарта пробил по воротам, мяч попал в "стенку" из игроков "Сочи", которую грамотно выстроил Джанаев, а затем уже с линии штрафной после отскока в левый угол ворот бил Деспотович, Джанаев в прыжке отбил мяч мяч к левому флангу. 
  • Фол, нарушение
    60'
    Нобоа в подкате у своей штрафной площади сбил Абильдгора. "Рубин" заработал опасный стандарт. 
  • Замена
    59'
    В составе "Рубина" произошла замена. Вместо Зурико Давиташвили на поле вышел Джордже Деспотович. 
  • 58'
    Кварацхелия с левого фланга вошёл в штрафную площадь, а затем Хвича выполнил прострел во вратарскую, Набиуллин спокойно выбил мяч обратно на левый фланг. 
  • 57'
    Из центра поля последовала передача на ход Жоаозиньо к линии штрафной площади, Жоаозиньо уже практически вошёл в штрафную площадь, но Старфельт удачно сыграл в подкате и перехватил мяч. 
  • 56'
    Бакаев ошибся с передачей к линии штрафной площади с правого фланга, игроки "Сочи" перехватили мяч и отправились в контратаку. 
  • 55'
    Из глубины поля от Абильдгора последовала безадресная передача на правый фланг, получился подарок для Терехова. 
  • Судья
    54'
    Бакаев получил по ноге у штрафной площади "Сочи" от Набиуллина в борьбе за верховой мяч, Владислав Безбородов показал, что будет удар от ворот. 
  • 53'
    Маргасов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бурмистров в борьбе со Старфельтом головой пробил в правый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • 52'
    Йевтич из центра поля выполнил передачу к центру штрафной площади, Маргасов поставил хороший корпус и не дал Кварацхелии завершить момент ударом по воротам, а мяч при игре на выходе в итоге вновь забрал Джанаев. 
  • Угловой
    51'
    Угловой у ворот "Сочи". Йевтич выполнил подачу к левой штанге, Джанаев уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 50'
    Бурмистров плохо обработал мяч при передаче ему на ход из центра поля, пришлось Никите смещаться к левому флангу, а затем форвард "Сочи" уже выполнил заброс к линии штрафной площади на Заболотного, Старфельт сыграл внимательно и перехватил мяч. 
  • 49'
    Нобоа получил неприятный удар по ногам в центре поля от Самошникова, но это была борьба за мяч, защитник "Рубин" не собирался нарушать правил. 
  • 48'
    Кварацхелия с левого фланга сместился в центр, сам Хвича потащил мяч к линии штрафной площади, но в окружении защитников "Сочи" он в итоге его потерял. 
  • 47'
    Нобоа из центра поля выполнил неплохую передачу на ход Жоаозиньо по правому флангу, но мяч полетел всё же слишком сильно, будет удар от ворот. 
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. "Сочи" наверняка сейчас может попытаться сыграть по счёту, чтобы затем уже ловить "Рубин" на контратаках, пару раз хозяева поля их уже неплохо проводили, но вот реализация при этом моментов всё же была не на высоте. 
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Сочи" на своём поле переигрывает "Рубин" с минимальным счётом, пока единственный мяч в этой встрече в самом конце тайма забил Миха Мевля. По игре "Сочи" и "Рубин" смотрятся достаточно равно, но всё же атаки пока более острыми получаются у хозяев поля. Посмотрим, как дальше будет действовать "Рубин", чтобы изменить ход матча. 
  • 45'
    Бакаев прошёл вперёд по левому флангу, а затем Солтмурад выполнил подачу в центр штрафной площади, Мевля оказался первым на мяче. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил Владислав Безбородов к основному времени первого тайма. 
  • Описание гола
    45'
    Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Мевля!!! Жоаозиньо со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской, Маргасов головой сбросил мяч на правый фланг, где и был Жоаозиньо, затем бразилец выполнил подачу уже ближе к центру штрафной площади, Мевля удачно головой пробил под правый угол ворот и на этот раз уже Дюпин был бессилен. 
  • Опасный момент
    45'
    Жоаозиньо со стандарта закрутил мяч в правый угол ворот, Дюпин среагировал и в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • Желтая карточка
    44'
    Фланговый защитник Илья Самошников получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Маргасова. "Сочи" удалось заработать довольно опасный стандарт. 
  • Фол, нарушение
    43'
    Бакаев в центре поля нарушил правила против Набиуллина. Игроки "Сочи" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Абильдгор перестарался в борьбе за мяч на левом углу штрафной площади "Сочи", правила были нарушены против Новосельцева. 
  • Замена
    41'
    В составе "Сочи" произошла замена. Вместо Дмитрия Полоза на поле вышел Антон Заболотный. 
  • 40'
    Игнатьев в касание выполнил передачу на ход Кварацхелии по левому флангу, мяч полетел слишком сильно, будет удар от ворот. 
  • 39'
    Кварацхелия сместился в центр с левого фланга, а затем Хвича пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели. 
  • Угловой
    38'
    Нобоа с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, в очередной раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Угловой
    37'
    Набиуллин с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, Уремович решил не рисковать, мяч был выбит на повторный корнер. 
  • Опасный момент
    36'
    Нобоа от своей штрафной площади выполнил отличную длинную передачу на ход Жоаозиньо, мяч перелетел Бегича, что позволило Жоаозиньо выйти на рандеву с Дюпиным, но Юрий успел сократить дистанцию и перевести мяч на угловой после удара в левый угол ворот. 
  • 35'
    Бакаев с правого фланга вошёл в штрафную площадь, но далее Солтмурад передержал мяч и в итоге его потерял. 
  • 34'
    Уремович пробил по воротам с дальней дистанции, мяч попал в одного из защитников "Сочи". 
  • 33'
    Йевтич с левого фланга выполнил неплохую подачу в центр штрафной площади, но Мевля за счёт грамотной позиции смог головой выбить мяч точно на партнёра по команде. 
  • Угловой
    32'
    Нобоа с углового также выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз игрокам "Рубина" удалось уверенно отбиться при стандарте. 
  • Угловой
    31'
    Угловой у ворот "Рубина". Жоазиньо выполнил подачу в центр штрафной площади, Терехов головой пробил по воротам, мяч затем задел голову Йевтича, пролетел рядом с левой штангой и ушёл на повторный корнер. 
  • Угловой
    30'
    Угловой у ворот "Сочи". Йевтич выполнил подачу к правому углу вратарской, Бегич в борьбе с соперниками пробил головой в правый угол ворот, но мяч достаточно слабо полетел точно в руки Джанаеву. 
  • Судья
    29'
    Кварацхелия ворвался в штрафную площадь с левого фланга, а затем Хвича выполнил прострел в центр штрафной площади, Бакаев в борьбе с Цаллаговым оказался на газоне, Владислав Безбородов показал, что нужно играть дальше. 
  • 28'
    Из центра поля Йевтич выполнил хорошую передачу к левому углу штрафной площади на ход Игнатьеву, Иван ушёл немного к острому углу, а затем уже удар форварда "Рубина" получился точно в руки Джанаеву. 
  • 27'
    Поднялся Миха Мевля, вроде бы с центральным защитником "Сочи" всё нормально, готов он продолжать игру. 
  • Травма, повреждение
    26'
    Мевля в борьбе за верховой мяч с Давиташвили на своей половине поля неудачно приземлился и повредил связки колена, вышли на поле врачи "Сочи", пауза в игре. 
  • Угловой
    25'
    Нобоа с углового выполнил подачу к линии штрафной площади, вновь могло быть довольно неплохо после скидки, но Бурмистров не смог попасть по мячу и на этот раз. 
  • 24'
    Бурмистров и Маргасов очень неплохо нагружают правый фланг, сейчас Никита в борьбе с Самошниковым заработал угловой для своей команды. 
  • 23'
    Бурмистров попытался пройти вперёд по правому флангу, но Никиту накрыли Кварацхелия и Самошников, мяч был выбит в аут. 
  • 22'
    Набиуллин с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, Маргасов не смог сохранить его в игре. 
  • 21'
    Йевтич со стандарта вновь выполнил подачу к правому углу вратарской, но на этот раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Кварацхелия на левом фланге раскачал Новосельцева, а затем Нобоа в подкате сбил Хвичу у своей штрафной площади. "Рубин" заработал опасный стандарт. 
  • 19'
    Новосельцев на этот раз с правого фланга выполнил заброс на правый угол штрафной площади на ход Полозу, но тут уже мяч перехватил Старфельт. 
  • 18'
    Новосельцев с правого фланга выполнил подачу к линии штрафной площади, Уремович головой выбил мяч к центру поля. 
  • Опасный момент
    17'
    Йевтич со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской, Старфельт головой пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку, но с внешней стороны. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Маргасов на левом фланге руками придержал Кварацхелию. "Рубин" заработал относительно неплохой стандарт. 
  • Желтая карточка
    15'
    Защитник "Рубина" Сильвие Бегич получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. Слишком яростно он требовал от Владислава Безбородова жёлтой карточки для Полоза. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Полоз перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Рубина", правила были нарушены против Бегича. 
  • 13'
    Нобоа выполнил передачу к линии штрафной площади, Бурмистров в окружении защитников "Рубина" не смог зацепиться за мяч. 
  • Офсайд
    12'
    Нобоа из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади, Жоаозиньо на этот раз забрался в офсайд. 
  • Угловой
    11'
    Угловой у ворот "Рубина". Жоаозиньо выполнил подачу к линии вратарской, могло быть очень опасно, но Бурмистров махнул мимо мяча из выгодной позиции. 
  • Травма, повреждение
    10'
    Абильдгор получил небольшое повреждение в борьбе за мяч в центре поля, пока Оливер получает помощь за пределами поля, но он должен будет вернуться в игру. 
  • 9'
    Бурмистров сместился в центр с правого фланга, а затем Никита пробил в правый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Дюпин сыграл внимательно и намертво забрал мяч в руки. 
  • 8'
    Бакаев с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Сочи" сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот. 
  • 7'
    Кварацхелия попытался отыграться с Игнатьевым при смещении в центр с левого фланга, но при приёме ответного паса Хвича слишком далеко отпустил от себя мяч, его в итоге перехватил Цаллагов. 
  • 6'
    Самошников промчался вперёд по левому флангу, но подачу в штрафную площадь Илье выполнить не дали, вначале мяч попал в Новосельцева, а затем передачу к линии штрафной перехватил Нобоа. 
  • 5'
    Бакаев прошёл вперёд по правому флангу, под прессингом Набиуллина Солтмурад от лицевой линии выполнил подачу к ближней штанге, но мяч свалился у него с ноги и попал в сетку с внешней стороны. 
  • 4'
    Йевтич из центра поля выполнил заброс в штрафную площадь на Игнатьева, мяч полетел слишком сильно для Ивана, Джанаев получил возможность при игре на выходе. 
  • 3'
    Самошников выполнил передачу на ход Кварацхелии по левому флангу, но Хвичу накрыло сразу три игрока "Сочи", мяч был выбит в аут. 
  • 2'
    Спокойно начинается наша игра, "Рубин" пока контролирует мяч в центре поля, "Сочи" прессинговать особо не спешит. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт интересная игра, "Рубин" достаточно тяжело начинает чемпионат, пока в каждом из матчей казанского клуба немало вопросов по судейству, будем надеяться, что сегодня такого не будет и команды покажут хороший футбол, а победит сильнейший. 
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fisht Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Сочи 1:2 Рубин

Исход игры
Сочи
34% (53)
Ничья
53.2% (83)
Рубин
12.8% (20)
Тотал 2.5
Больше
19.74% (30)
Меньше
80.26% (122)
Обе команды забьют
Да
68.42% (104)
Нет
31.58% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.4% (74)
1:0 Сочи
19.2% (30)
2:1 Сочи
10.3% (16)
1:2 Рубин
7.7% (12)
2:0 Сочи
3.8% (6)
0:1 Рубин
3.8% (6)
0:0 Ничья
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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Победитель

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1.37 4.10 12.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.33 1.60
Букмекер Да Нет
12.00 1.03
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
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