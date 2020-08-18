Нобоа выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Заболотный головой сбросил мяч в центр штрафной на Руденко, а уже затем Старфельт в борьбе с Александром выбил мяч на угловой.

Нобоа с углового закрутил мяч под перекладину, Дюпин не стал рисковать и кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади.

Руденко пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал защитника "Рубина" и ушёл на угловой.

Бурмистров с углового выполнил подачу к ближней штанге, Дюпин собирался забрать мяч в руки, но тут правила против него нарушил Мевля.

Нобоа из центра поля выполнил неплохую передачу на ход Жоаозиньо по правому флангу, но мяч полетел всё же слишком сильно, будет удар от ворот.

Кварацхелия с левого фланга сместился в центр, сам Хвича потащил мяч к линии штрафной площади, но в окружении защитников "Сочи" он в итоге его потерял.

Нобоа получил неприятный удар по ногам в центре поля от Самошникова, но это была борьба за мяч, защитник "Рубин" не собирался нарушать правил.

Бурмистров плохо обработал мяч при передаче ему на ход из центра поля, пришлось Никите смещаться к левому флангу, а затем форвард "Сочи" уже выполнил заброс к линии штрафной площади на Заболотного, Старфельт сыграл внимательно и перехватил мяч.

Угловой у ворот "Сочи". Йевтич выполнил подачу к левой штанге, Джанаев уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Йевтич из центра поля выполнил передачу к центру штрафной площади, Маргасов поставил хороший корпус и не дал Кварацхелии завершить момент ударом по воротам, а мяч при игре на выходе в итоге вновь забрал Джанаев.

Маргасов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бурмистров в борьбе со Старфельтом головой пробил в правый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

Бакаев получил по ноге у штрафной площади "Сочи" от Набиуллина в борьбе за верховой мяч, Владислав Безбородов показал, что будет удар от ворот.

Из глубины поля от Абильдгора последовала безадресная передача на правый фланг, получился подарок для Терехова.

Бакаев ошибся с передачей к линии штрафной площади с правого фланга, игроки "Сочи" перехватили мяч и отправились в контратаку.

Из центра поля последовала передача на ход Жоаозиньо к линии штрафной площади, Жоаозиньо уже практически вошёл в штрафную площадь, но Старфельт удачно сыграл в подкате и перехватил мяч.

Кварацхелия с левого фланга вошёл в штрафную площадь, а затем Хвича выполнил прострел во вратарскую, Набиуллин спокойно выбил мяч обратно на левый фланг.

Нобоа в подкате у своей штрафной площади сбил Абильдгора. "Рубин" заработал опасный стандарт.

Бакаев со стандарта пробил по воротам, мяч попал в "стенку" из игроков "Сочи", которую грамотно выстроил Джанаев, а затем уже с линии штрафной после отскока в левый угол ворот бил Деспотович, Джанаев в прыжке отбил мяч мяч к левому флангу.

Бакаев на правом фланге успешно обыграл Набиуллина, но при этом сразу же Солтмурада накрыл Терехов, который выбил мяч в аут.

Уремович с правого фланга вошёл в штрафную площадь, а затем Филип выполнил передачу чуть назад к линии штрафной, Абильдгор пробил по воротам, мяч попал в Нобоа и ушёл на угловой.

Йевтич с углового выполнил подачу к линии вратарской, Джанаев грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Самошников при входе в штрафную площадь с левого фланга успешно отыгрался с Игнатьевым, а затем Илья пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Деспотович при обработке мяча на половине поля "Сочи" подыграл себе рукой, Владислав Безбородов всё видел и дал свисток в пользу команды Владимира Федотова.

Пенальти назначается в ворота "Сочи"! Кварацхелия при входе в штрафную площадь с левого фланга прокинул мяч между ног Новосельцеву, а затем уже Маргасов нарушил правила против Хвичи, Владислав Безбородов дал свисток и указал на "точку".

Г-О-ОО-Л! 1:1!!! Игнатьев!!! Иван Игнатьев с "точки" пробил практически точно по центру, Джанаев гадал и в итоге прыгнул в правый угол ворот.

Йевтич по центру разогнал атаку "Рубина", затем Дарко выполнил передачу к линии штрафной площади, удар Деспотовича был заблокирован, но мяч от игрока "Сочи" отскочил на правый угол штрафной площади, Бакаев ушёл к лицевой линии и затем уже заработал угловой удар, мяч за лицевую линию ушёл от Мевли, который грамотно сыграл в подкате.

Йевтич с углового выполнил подачу к линии вратарской, Джанаев сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади.

Кварацхелия сместился в центр с левого фланга, затем Хвича выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Уремович сам по воротам бить не решился, а прострел Филипа в центр штрафной на Деспотовича в подкате перехватил Терехов, будет ещё один угловой.

Йевтич с углового выполнил подачу к левой штанге, Джанаев уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки, а затем правила против голкипера "Сочи" нарушил Абильдгор.

Макаров перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Сочи", правила были нарушены против Терехова.

Угловой у ворот "Рубина". Бурмистров выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Г-О-О-О-Л! 1:2!!! Макаров!!! Кварацехиля разогнал атаку по центру поля, а затем Хвича выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Макаров обработал мяч и пробил в правый угол ворот, случился небольшой рикошет от Миладиновича, который лишил Джанаева всех шансов на спасение.

Бурмистров получил по ногам в центре поля от Абильдгора, Владислав Безбородов показал, что нужно играть дальше.

Самошников попытался на левом фланге выполнить короткий пас на Кварацхелию, но под прессингом Маргасова Илья отправил мяч в аут.

Первый тайм

46' Начинается второй тайм. "Сочи" наверняка сейчас может попытаться сыграть по счёту, чтобы затем уже ловить "Рубин" на контратаках, пару раз хозяева поля их уже неплохо проводили, но вот реализация при этом моментов всё же была не на высоте.

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Сочи" на своём поле переигрывает "Рубин" с минимальным счётом, пока единственный мяч в этой встрече в самом конце тайма забил Миха Мевля. По игре "Сочи" и "Рубин" смотрятся достаточно равно, но всё же атаки пока более острыми получаются у хозяев поля. Посмотрим, как дальше будет действовать "Рубин", чтобы изменить ход матча.

45' Бакаев прошёл вперёд по левому флангу, а затем Солтмурад выполнил подачу в центр штрафной площади, Мевля оказался первым на мяче.

45' Две минуты добавил Владислав Безбородов к основному времени первого тайма.

45' Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Мевля!!! Жоаозиньо со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской, Маргасов головой сбросил мяч на правый фланг, где и был Жоаозиньо, затем бразилец выполнил подачу уже ближе к центру штрафной площади, Мевля удачно головой пробил под правый угол ворот и на этот раз уже Дюпин был бессилен.

45' Жоаозиньо со стандарта закрутил мяч в правый угол ворот, Дюпин среагировал и в прыжке перевёл мяч на угловой.

44' Фланговый защитник Илья Самошников получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Маргасова. "Сочи" удалось заработать довольно опасный стандарт.

43' Бакаев в центре поля нарушил правила против Набиуллина. Игроки "Сочи" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

42' Абильдгор перестарался в борьбе за мяч на левом углу штрафной площади "Сочи", правила были нарушены против Новосельцева.

41' В составе "Сочи" произошла замена. Вместо Дмитрия Полоза на поле вышел Антон Заболотный.

40' Игнатьев в касание выполнил передачу на ход Кварацхелии по левому флангу, мяч полетел слишком сильно, будет удар от ворот.

39' Кварацхелия сместился в центр с левого фланга, а затем Хвича пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.

38' Нобоа с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, в очередной раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

37' Набиуллин с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, Уремович решил не рисковать, мяч был выбит на повторный корнер.

36' Нобоа от своей штрафной площади выполнил отличную длинную передачу на ход Жоаозиньо, мяч перелетел Бегича, что позволило Жоаозиньо выйти на рандеву с Дюпиным, но Юрий успел сократить дистанцию и перевести мяч на угловой после удара в левый угол ворот.

35' Бакаев с правого фланга вошёл в штрафную площадь, но далее Солтмурад передержал мяч и в итоге его потерял.

34' Уремович пробил по воротам с дальней дистанции, мяч попал в одного из защитников "Сочи".

33' Йевтич с левого фланга выполнил неплохую подачу в центр штрафной площади, но Мевля за счёт грамотной позиции смог головой выбить мяч точно на партнёра по команде.

32' Нобоа с углового также выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз игрокам "Рубина" удалось уверенно отбиться при стандарте.

31' Угловой у ворот "Рубина". Жоазиньо выполнил подачу в центр штрафной площади, Терехов головой пробил по воротам, мяч затем задел голову Йевтича, пролетел рядом с левой штангой и ушёл на повторный корнер.

30' Угловой у ворот "Сочи". Йевтич выполнил подачу к правому углу вратарской, Бегич в борьбе с соперниками пробил головой в правый угол ворот, но мяч достаточно слабо полетел точно в руки Джанаеву.

29' Кварацхелия ворвался в штрафную площадь с левого фланга, а затем Хвича выполнил прострел в центр штрафной площади, Бакаев в борьбе с Цаллаговым оказался на газоне, Владислав Безбородов показал, что нужно играть дальше.

28' Из центра поля Йевтич выполнил хорошую передачу к левому углу штрафной площади на ход Игнатьеву, Иван ушёл немного к острому углу, а затем уже удар форварда "Рубина" получился точно в руки Джанаеву.

27' Поднялся Миха Мевля, вроде бы с центральным защитником "Сочи" всё нормально, готов он продолжать игру.

26' Мевля в борьбе за верховой мяч с Давиташвили на своей половине поля неудачно приземлился и повредил связки колена, вышли на поле врачи "Сочи", пауза в игре.

25' Нобоа с углового выполнил подачу к линии штрафной площади, вновь могло быть довольно неплохо после скидки, но Бурмистров не смог попасть по мячу и на этот раз.

24' Бурмистров и Маргасов очень неплохо нагружают правый фланг, сейчас Никита в борьбе с Самошниковым заработал угловой для своей команды.

23' Бурмистров попытался пройти вперёд по правому флангу, но Никиту накрыли Кварацхелия и Самошников, мяч был выбит в аут.

22' Набиуллин с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, Маргасов не смог сохранить его в игре.

21' Йевтич со стандарта вновь выполнил подачу к правому углу вратарской, но на этот раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

20' Кварацхелия на левом фланге раскачал Новосельцева, а затем Нобоа в подкате сбил Хвичу у своей штрафной площади. "Рубин" заработал опасный стандарт.

19' Новосельцев на этот раз с правого фланга выполнил заброс на правый угол штрафной площади на ход Полозу, но тут уже мяч перехватил Старфельт.

18' Новосельцев с правого фланга выполнил подачу к линии штрафной площади, Уремович головой выбил мяч к центру поля.

17' Йевтич со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской, Старфельт головой пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку, но с внешней стороны.

16' Маргасов на левом фланге руками придержал Кварацхелию. "Рубин" заработал относительно неплохой стандарт.

15' Защитник "Рубина" Сильвие Бегич получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. Слишком яростно он требовал от Владислава Безбородова жёлтой карточки для Полоза.

14' Полоз перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Рубина", правила были нарушены против Бегича.

13' Нобоа выполнил передачу к линии штрафной площади, Бурмистров в окружении защитников "Рубина" не смог зацепиться за мяч.

12' Нобоа из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади, Жоаозиньо на этот раз забрался в офсайд.

11' Угловой у ворот "Рубина". Жоаозиньо выполнил подачу к линии вратарской, могло быть очень опасно, но Бурмистров махнул мимо мяча из выгодной позиции.

10' Абильдгор получил небольшое повреждение в борьбе за мяч в центре поля, пока Оливер получает помощь за пределами поля, но он должен будет вернуться в игру.

9' Бурмистров сместился в центр с правого фланга, а затем Никита пробил в правый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Дюпин сыграл внимательно и намертво забрал мяч в руки.

8' Бакаев с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Сочи" сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот.

7' Кварацхелия попытался отыграться с Игнатьевым при смещении в центр с левого фланга, но при приёме ответного паса Хвича слишком далеко отпустил от себя мяч, его в итоге перехватил Цаллагов.

6' Самошников промчался вперёд по левому флангу, но подачу в штрафную площадь Илье выполнить не дали, вначале мяч попал в Новосельцева, а затем передачу к линии штрафной перехватил Нобоа.

5' Бакаев прошёл вперёд по правому флангу, под прессингом Набиуллина Солтмурад от лицевой линии выполнил подачу к ближней штанге, но мяч свалился у него с ноги и попал в сетку с внешней стороны.

4' Йевтич из центра поля выполнил заброс в штрафную площадь на Игнатьева, мяч полетел слишком сильно для Ивана, Джанаев получил возможность при игре на выходе.

3' Самошников выполнил передачу на ход Кварацхелии по левому флангу, но Хвичу накрыло сразу три игрока "Сочи", мяч был выбит в аут.

2' Спокойно начинается наша игра, "Рубин" пока контролирует мяч в центре поля, "Сочи" прессинговать особо не спешит.