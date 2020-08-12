Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нобоа Кристиан
|2 (1)
|1
|2.
|Полоз Дмитрий
|1 (1)
|0.5
|3.
|Заика Кирилл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Игнатьев Иван
|1 (1)
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Терехов Сергей
|2
|0
|2.
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|3.
|Набиуллин Эльмир
|1
|0
|4.
|Маргасов Тимофей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Меркулов Михаил
|1
|1
|2.
|Бегич Сильвие
|0
|1
|3.
|Игнатьев Иван
|1
|0
|4.
|Уремович Филип
|1
|0
|5.
|Макаров Денис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сочи
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Рубин
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Сочи Последние 20 матчей: + = -Сочи 1:1 Химки Спартак Москва 2:2 Сочи Крылья Советов 3:0 Сочи Тамбов 3:0 Сочи
Сочи 1:0 Спартак Москва Зенит 2:1 Сочи Локомотив Москва 0:0 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Ахмат 1:1 Сочи Сочи 10:1 Ростов Сочи 2:0 Краснодар Сочи 5:1 Оренбург Сочи 2:0 Урал Сочи 1:2 Арсенал Тула Сочи 3:1 Астана Динамо Москва 1:3 Сочи Ахмат 2:2 Сочи БАТЭ 1:1 Сочи Сочи 1:2 Енисей Спартак Трнава 2:2 Сочи
Рубин Последние 20 матчей: + = -Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КамАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва
Рубин 0:0 Ростов ЦСКА Москва 1:1 Рубин Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург Уфа 0:0 Рубин Рубин 0:2 Локомотив Москва Урал 1:2 Рубин Арсенал Тула 0:1 Рубин Рубин 0:1 Крылья Советов Тамбов 0:0 Рубин Рубин 2:0 Шериф Рубин 2:3 Кайрат Рубин 5:0 Славия Мозырь Рубин 4:1 Спартак Юрмала Рубин 3:0 Войводина Рубин 0:1 Оденсе
Последние игры между собой
Сочи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Рубин: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|7.
|Ростов
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|8.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|9.
|Сочи
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Рубин
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Ротор
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Ахмат
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Химки
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Тамбов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Прогнозы на матч Сочи - Рубин
Исход игры
Сочи
42.6% (26)
Ничья
44.3% (27)
Рубин
13.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
26.23% (16)
Меньше
73.77% (45)
Обе команды забьют
Да
70.49% (43)
Нет
29.51% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.3% (27)
1:0 Сочи
21.3% (13)
2:1 Сочи
18% (11)
1:2 Рубин
8.2% (5)
0:1 Рубин
3.3% (2)
2:0 Сочи
3.3% (2)
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