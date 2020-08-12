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Сочи
 
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Стадион:
Рубин

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нобоа Кристиан 2 (1) 1
2. Полоз Дмитрий 1 (1) 0.5
3. Заика Кирилл 0 0
Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Игнатьев Иван 1 (1) 0.5

Карточки

Сочи
# Игрок      
1. Терехов Сергей 2 0
2. Полоз Дмитрий 1 0
3. Набиуллин Эльмир 1 0
4. Маргасов Тимофей 1 0
Рубин
# Игрок      
1. Меркулов Михаил 1 1
2. Бегич Сильвие 0 1
3. Игнатьев Иван 1 0
4. Уремович Филип 1 0
5. Макаров Денис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сочи 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1)
 Рубин 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Сочи Последние 20 матчей: + = -
Сочи 1:1 Химки Спартак Москва 2:2 Сочи Крылья Советов 3:0 Сочи Тамбов 3:0 Сочи
Сочи 1:0 Спартак Москва Зенит 2:1 Сочи Локомотив Москва 0:0 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Ахмат 1:1 Сочи Сочи 10:1 Ростов Сочи 2:0 Краснодар Сочи 5:1 Оренбург Сочи 2:0 Урал Сочи 1:2 Арсенал Тула Сочи 3:1 Астана Динамо Москва 1:3 Сочи Ахмат 2:2 Сочи БАТЭ 1:1 Сочи Сочи 1:2 Енисей Спартак Трнава 2:2 Сочи
Рубин Последние 20 матчей: + = -
Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КамАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва
Рубин 0:0 Ростов ЦСКА Москва 1:1 Рубин Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург Уфа 0:0 Рубин Рубин 0:2 Локомотив Москва Урал 1:2 Рубин Арсенал Тула 0:1 Рубин Рубин 0:1 Крылья Советов Тамбов 0:0 Рубин Рубин 2:0 Шериф Рубин 2:3 Кайрат Рубин 5:0 Славия Мозырь Рубин 4:1 Спартак Юрмала Рубин 3:0 Войводина Рубин 0:1 Оденсе

Последние игры между собой

Сочи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Рубин: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Сочи 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:3 Сочи Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Локомотив Москва Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3. ЦСКА Москва Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Спартак Москва Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6. Краснодар Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
7. Ростов Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
8. Уфа Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
9. Сочи Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Арсенал Тула Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Рубин Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Ротор Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
13. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Ахмат Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15. Химки Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Тамбов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 августа 2020, осталось 2 дня 16 часов 31 минуту.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 61
    Сочи 42.6% (26)
    X 44.3% (27)
    Рубин 13.1% (8)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Сочи - Рубин

    Исход игры
    Сочи
    42.6% (26)
    Ничья
    44.3% (27)
    Рубин
    13.1% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.23% (16)
    Меньше
    73.77% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    70.49% (43)
    Нет
    29.51% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    44.3% (27)
    1:0 Сочи
    21.3% (13)
    2:1 Сочи
    18% (11)
    1:2 Рубин
    8.2% (5)
    0:1 Рубин
    3.3% (2)
    2:0 Сочи
    3.3% (2)
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