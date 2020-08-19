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  3. Россия
Ахмат
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Ротор
0' 12'
88
Шелия
Гиорги
96
Быстров
Марат
15
Семёнов
Андрей
55
Пуцко
Александр
8
Богосавац
Мирослав
59
Харин
Евгений
94
Тимофеев
Артём
11
Исмаэл
Силва
9
Понсе
Андрес
7
Бериша
Бернард
18
Умаев
Идрис
1
Довбня
Александр
5
Пискунов
Антон
4
Кожемякин
Олег
27
Гогуа
Седрик
25
Степанов
Данил
17
Песегов
Евгений
13
Макаров
Сергей
20
Жигулёв
Илья
8
Алейник
Олег
72
Муллин
Камиль
22
Султонов
Мухаммад
Ахмат
4-2-3-1
Ротор
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Ротор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Ахмат
# Игрок      
1. Ненахов Максим 2 1
2. Семёнов Андрей 1 0
3. Нижич Зоран 1 0
4. Роши Одисе 1 0
5. Исмаэл Силва 1 0
6. Швец Антон 1 0
7. Бериша Бернард 1 0
8. Богосавац Мирослав 1 0
9. Харин Евгений 1 0
Ротор
# Игрок      
1. Султонов Мухаммад 1 0
2. Жигулёв Илья 1 0
3. Макаров Сергей 1 0
4. Гогуа Седрик 1 0
5. Кожемякин Олег 1 0
6. Степанов Данил 1 0

Предыдущие игры

Ахмат Последние 20 матчей: + = -
Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат
Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Ахмат 1:2 Зенит Ахмат 1:1 Ростов Ахмат 1:0 Жетысу Ахмат 0:1 Вентспилс Ахмат 2:2 Сочи Лудогорец 0:1 Ахмат Ахмат 2:2 Железничар Ахмат 2:1 Мура
Ротор Последние 20 матчей: + = -
Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь
Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 2:0 Машук-КМВ Ротор 3:0 Легион-Динамо Ротор 0:0 Сокол Ротор 2:1 Волгарь Шинник 0:1 Ротор Ротор 1:1 Нефтехимик Ротор 2:0 Мордовия Ротор 6:0 Родина Москва Ротор 1:2 Енисей Россия (до 20 лет) 2:2 Ротор Ротор 2:2 КАМАЗ Ротор 2:0 Томь Ротор 0:0 Краснодар-2 Химки 0:2 Ротор Ротор 1:1 Чертаново
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Зенит Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. ЦСКА Москва Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Краснодар Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
5. Спартак Москва Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
6. Сочи Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
7. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
8. Уфа Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
9. Ростов Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
10. Тамбов Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11. Ротор 0:0 Заявка 3 0 2 1 0 - 2 2
12. Урал Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
13. Ахмат 0:0 Заявка 3 0 2 1 0 - 2 2
14. Рубин Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
15. Арсенал Тула Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Химки Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
  • Первый тайм
  • 17'
    Сместился с фланга в центр Исмаэл и пробил по воротам, но мяч полетел слабо и точно в руки Довбне.
  • 16'
    Со штрафного Бериша навесил на дальнюю штангу, где пытался пробить головой Умаев, но проиграл он верховую дуэль Кожемякину.
  • 15'
    Теперь уже Бериша грамотно подставился на чужой половине поля и вынудил нарушить правила соперника. 
  • 14'
    В верховой борьбе против Макарова подтолкнул соперника в спину Богосавац. Штрафной удар исполнят гости.
  • 13'
    После подачи с углового от Бериши пробил головой с линии вратарской Пуцко, но мяч полетел крайне неточно.
  • Угловой
    12'
    Прорвался по флангу Харин и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника сфера полетела на угловой.
  • 11'
    Отлично вырезал в штрафную Богосавац на ход Умаеву, но того опередил Гогуа и вынес мяч за пределы поля.
  • 10'
    Убежал по правой бровке Пискунов и прострелил низом в штрафную, но здесь первым на мяче оказался Пуцко и вынес его подальше.
  • 9'
    Дальний заброс исполнял Пуцко на ход Берише, но тот в борьбе с двумя защитниками не смог зацепиться за мяч.
  • 8'
    Мог выскакивать на ворота соперника Бериша после заброса от Понсе, но в последний момент мяч перехватил Гогуа.
  • 7'
    Получил по ногам в центре поля Жигулёв от Понсе. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья в этом эпизоде.
  • 6'
    Забросил по флангу Харин в штрафную на Беришу, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Кожемякин.
  • 5'
    Со штрафного Бериша подал в район вратарской. На выходе грамотно сыграл Довбня и отвел угрозу от своих ворот.
  • 4'
    Теперь уже с левого фланга навесил Бериша на дальнюю штангу, где мог пробивать Умаев, но буквально с головы у него мяч снял Довбня.
  • 3'
    Прорвался по правой бровке Быстров и навесил на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя зелено-белых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Akhmat-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Ахмат 0:0 Ротор

Исход игры
Ахмат
72.2% (122)
Ничья
23.1% (39)
Ротор
4.7% (8)
Тотал 2.5
Больше
26.38% (43)
Меньше
73.62% (120)
Обе команды забьют
Да
44.17% (72)
Нет
55.83% (91)
Популярный счёт
1:0 Ахмат
37.3% (63)
2:1 Ахмат
20.1% (34)
1:1 Ничья
18.3% (31)
2:0 Ахмат
11.2% (19)
0:0 Ничья
3.6% (6)
1:2 Ротор
2.4% (4)
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Победитель

Букмекер 1 X 2
2.28 2.90 3.60
2.10 3.00 4.05
2.10 3.00 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.58
Букмекер Да Нет
6.50 1.10
Букмекер Да Нет
4.80 1.19
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