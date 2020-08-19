После подачи с углового от Бериши пробил головой с линии вратарской Пуцко, но мяч полетел крайне неточно.

В верховой борьбе против Макарова подтолкнул соперника в спину Богосавац. Штрафной удар исполнят гости.

Теперь уже Бериша грамотно подставился на чужой половине поля и вынудил нарушить правила соперника.

Со штрафного Бериша навесил на дальнюю штангу, где пытался пробить головой Умаев, но проиграл он верховую дуэль Кожемякину.

Сместился с фланга в центр Исмаэл и пробил по воротам, но мяч полетел слабо и точно в руки Довбне.

12' Прорвался по флангу Харин и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника сфера полетела на угловой.

11' Отлично вырезал в штрафную Богосавац на ход Умаеву, но того опередил Гогуа и вынес мяч за пределы поля.

10' Убежал по правой бровке Пискунов и прострелил низом в штрафную, но здесь первым на мяче оказался Пуцко и вынес его подальше.

9' Дальний заброс исполнял Пуцко на ход Берише, но тот в борьбе с двумя защитниками не смог зацепиться за мяч.

8' Мог выскакивать на ворота соперника Бериша после заброса от Понсе, но в последний момент мяч перехватил Гогуа.

7' Получил по ногам в центре поля Жигулёв от Понсе. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья в этом эпизоде.

6' Забросил по флангу Харин в штрафную на Беришу, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Кожемякин.

5' Со штрафного Бериша подал в район вратарской. На выходе грамотно сыграл Довбня и отвел угрозу от своих ворот.

4' Теперь уже с левого фланга навесил Бериша на дальнюю штангу, где мог пробивать Умаев, но буквально с головы у него мяч снял Довбня.

3' Прорвался по правой бровке Быстров и навесил на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя зелено-белых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.