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Ахмат
 
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Стадион:
Ротор

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Ротор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Ахмат
# Игрок      
1. Ненахов Максим 2 1
2. Семёнов Андрей 1 0
3. Нижич Зоран 1 0
4. Роши Одисе 1 0
5. Исмаэл Силва 1 0
6. Швец Антон 1 0
7. Бериша Бернард 1 0
8. Богосавац Мирослав 1 0
9. Харин Евгений 1 0
Ротор
# Игрок      
1. Султонов Мухаммад 1 0
2. Жигулёв Илья 1 0
3. Макаров Сергей 1 0
4. Гогуа Седрик 1 0
5. Кожемякин Олег 1 0
6. Степанов Данил 1 0

Предыдущие игры

Ахмат Последние 20 матчей: + = -
Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат
Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Ахмат 1:2 Зенит Ахмат 1:1 Ростов Ахмат 1:0 Жетысу Ахмат 0:1 Вентспилс Ахмат 2:2 Сочи Лудогорец 0:1 Ахмат Ахмат 2:2 Железничар Ахмат 2:1 Мура
Ротор Последние 20 матчей: + = -
Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь
Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 2:0 Машук-КМВ Ротор 3:0 Легион-Динамо Ротор 0:0 Сокол Ротор 2:1 Волгарь Шинник 0:1 Ротор Ротор 1:1 Нефтехимик Ротор 2:0 Мордовия Ротор 6:0 Родина Москва Ротор 1:2 Енисей Россия (до 20 лет) 2:2 Ротор Ротор 2:2 КамАЗ Ротор 2:0 Томь Ротор 0:0 Краснодар-2 Химки 0:2 Ротор Ротор 1:1 Чертаново
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Локомотив Москва Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3. ЦСКА Москва Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Спартак Москва Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6. Краснодар Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
7. Ростов Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
8. Уфа Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
9. Сочи Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Арсенал Тула Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Рубин Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Ротор Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
13. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Ахмат Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15. Химки Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Тамбов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Ротор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 августа 2020, осталось 2 дня 16 часов 15 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 82
    Ахмат 70.7% (58)
    X 23.2% (19)
    Ротор 6.1% (5)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Ахмат - Ротор

    Исход игры
    Ахмат
    70.7% (58)
    Ничья
    23.2% (19)
    Ротор
    6.1% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.49% (25)
    Меньше
    69.51% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (41)
    Нет
    50% (41)
    Популярный счёт
    1:0 Ахмат
    34.1% (28)
    2:1 Ахмат
    23.2% (19)
    1:1 Ничья
    20.7% (17)
    2:0 Ахмат
    12.2% (10)
    1:2 Ротор
    3.7% (3)
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    Победитель

    Букмекер 1 X 2
    2.14 3.10 4.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.05 1.77
    Букмекер Да Нет
    5.80 1.13
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.23
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