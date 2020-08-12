Ахмат
Позже
Стадион: Ахмат-Арена
Ротор
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ненахов Максим
|2
|1
|2.
|Семёнов Андрей
|1
|0
|3.
|Нижич Зоран
|1
|0
|4.
|Роши Одисе
|1
|0
|5.
|Исмаэл Силва
|1
|0
|6.
|Швец Антон
|1
|0
|7.
|Бериша Бернард
|1
|0
|8.
|Богосавац Мирослав
|1
|0
|9.
|Харин Евгений
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Султонов Мухаммад
|1
|0
|2.
|Жигулёв Илья
|1
|0
|3.
|Макаров Сергей
|1
|0
|4.
|Гогуа Седрик
|1
|0
|5.
|Кожемякин Олег
|1
|0
|6.
|Степанов Данил
|1
|0
Предыдущие игры
Ахмат Последние 20 матчей: + = -Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат
Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Ахмат 1:2 Зенит Ахмат 1:1 Ростов Ахмат 1:0 Жетысу Ахмат 0:1 Вентспилс Ахмат 2:2 Сочи Лудогорец 0:1 Ахмат Ахмат 2:2 Железничар Ахмат 2:1 Мура
Ротор Последние 20 матчей: + = -Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь
Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 2:0 Машук-КМВ Ротор 3:0 Легион-Динамо Ротор 0:0 Сокол Ротор 2:1 Волгарь Шинник 0:1 Ротор Ротор 1:1 Нефтехимик Ротор 2:0 Мордовия Ротор 6:0 Родина Москва Ротор 1:2 Енисей Россия (до 20 лет) 2:2 Ротор Ротор 2:2 КамАЗ Ротор 2:0 Томь Ротор 0:0 Краснодар-2 Химки 0:2 Ротор Ротор 1:1 Чертаново
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|7.
|Ростов
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|8.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|9.
|Сочи
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Рубин
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Ротор
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Ахмат
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Химки
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Тамбов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Прогнозы на матч Ахмат - Ротор
Исход игры
Ахмат
70.7% (58)
Ничья
23.2% (19)
Ротор
6.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
30.49% (25)
Меньше
69.51% (57)
Обе команды забьют
Да
50% (41)
Нет
50% (41)
Популярный счёт
1:0 Ахмат
34.1% (28)
2:1 Ахмат
23.2% (19)
1:1 Ничья
20.7% (17)
2:0 Ахмат
12.2% (10)
1:2 Ротор
3.7% (3)
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