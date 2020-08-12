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Зенит
 
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Стадион:
ЦСКА Москва

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дриусси Себастьян 1 0.5
2. Дзюба Артём 1 0.5
3. Ловрен Деян 1 0.5
4. Азмун Сердар 1 0.5
5. Дуглас Сантос 0 0
ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кучаев Константин 2 1
2. Дзагоев Алан 1 0.5
3. Шкурин Илья 1 0.5
4. Сигурдссон Арнор 0 0

Карточки

Зенит
# Игрок      
1. Ракицкий Ярослав 1 1
2. Караваев Вячеслав 1 0
3. Барриос Вилмар 1 0
4. Азмун Сердар 1 0
5. Малком Филипе 1 0
ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Акинфеев Игорь 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зенит 0 50% (2) 0 0 0 50% (2)
 ЦСКА Москва 0 50% (2) 25% (1) 25% (1) 0 0

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: + = -
Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки
Ростов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Спартак Москва Зенит 4:1 Оренбург Ахмат 1:1 Зенит Зенит 2:1 Сочи Краснодар 2:4 Зенит Тамбов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Крылья Советов ЦСКА Москва 0:4 Зенит Зенит 0:4 Красково Зенит 7:1 Урал Зенит 0:0 Уфа Ахмат 1:2 Зенит Зенит 0:0 Локомотив Москва Зенит 1:1 Динамо Минск Зенит 1:1 Ислочь
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: + = -
ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Химки 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Ротор ЦСКА Москва 2:0 Тамбов
Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Рубин Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Ахмат 0:4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:4 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Уфа Ростов 3:2 ЦСКА Москва Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Урал ЦСКА Москва 3:0 Уфа ЦСКА Москва 3:0 Рапперсвиль-Йона Картахена 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Сириус Зенит 3:2 ЦСКА Москва

Последние игры между собой

Зенит: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
ЦСКА Москва: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
ЦСКА Москва 0:4 Зенит Премьер-лига Зенит 3:2 ЦСКА Москва Товарищеские матчи Зенит 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига Зенит 3:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
ЦСКА Москва 2:0 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Зенит Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Зенит Суперкубок ЦСКА Москва 1:4 Зенит Кубок Зенит 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:2 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Зенит Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 ЦСКА Москва Объединённый суперкубок Зенит 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Зенит Суперкубок Зенит 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Локомотив Москва Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3. ЦСКА Москва Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Спартак Москва Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6. Краснодар Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
7. Ростов Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
8. Уфа Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
9. Сочи Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Арсенал Тула Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Рубин Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Ротор Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
13. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Ахмат Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15. Химки Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Тамбов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 августа 2020, осталось 2 дня 18 часов 15 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 78
    Зенит 69.2% (54)
    X 26.9% (21)
    ЦСКА Москва 3.8% (3)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Зенит - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Зенит
    69.2% (54)
    Ничья
    26.9% (21)
    ЦСКА Москва
    3.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.13% (43)
    Меньше
    44.87% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    73.08% (57)
    Нет
    26.92% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    37.2% (29)
    1:1 Ничья
    17.9% (14)
    1:0 Зенит
    15.4% (12)
    2:0 Зенит
    9% (7)
    2:2 Ничья
    6.4% (5)
    3:1 Зенит
    3.8% (3)
    1:2 ЦСКА Москва
    2.6% (2)
    3:2 Зенит
    2.6% (2)
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    Победитель

    Букмекер 1 X 2
    1.71 3.50 6.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.07 1.76
    Букмекер Да Нет
    5.90 1.13
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.23
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