Зенит
Позже
Стадион: Газпром Арена
ЦСКА Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дриусси Себастьян
|1
|0.5
|2.
|Дзюба Артём
|1
|0.5
|3.
|Ловрен Деян
|1
|0.5
|4.
|Азмун Сердар
|1
|0.5
|5.
|Дуглас Сантос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кучаев Константин
|2
|1
|2.
|Дзагоев Алан
|1
|0.5
|3.
|Шкурин Илья
|1
|0.5
|4.
|Сигурдссон Арнор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ракицкий Ярослав
|1
|1
|2.
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|3.
|Барриос Вилмар
|1
|0
|4.
|Азмун Сердар
|1
|0
|5.
|Малком Филипе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Акинфеев Игорь
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Зенит
|0
|50% (2)
|0
|0
|0
|50% (2)
|ЦСКА Москва
|0
|50% (2)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: + = -Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки
Ростов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Спартак Москва Зенит 4:1 Оренбург Ахмат 1:1 Зенит Зенит 2:1 Сочи Краснодар 2:4 Зенит Тамбов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Крылья Советов ЦСКА Москва 0:4 Зенит Зенит 0:4 Красково Зенит 7:1 Урал Зенит 0:0 Уфа Ахмат 1:2 Зенит Зенит 0:0 Локомотив Москва Зенит 1:1 Динамо Минск Зенит 1:1 Ислочь
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: + = -ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Химки 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Ротор ЦСКА Москва 2:0 Тамбов
Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Рубин Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Ахмат 0:4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:4 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Уфа Ростов 3:2 ЦСКА Москва Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Урал ЦСКА Москва 3:0 Уфа ЦСКА Москва 3:0 Рапперсвиль-Йона Картахена 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Сириус Зенит 3:2 ЦСКА Москва
Последние игры между собой
Зенит: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
ЦСКА Москва: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
ЦСКА Москва 2:0 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Зенит Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Зенит Суперкубок ЦСКА Москва 1:4 Зенит Кубок Зенит 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:2 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Зенит Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 ЦСКА Москва Объединённый суперкубок Зенит 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Зенит Суперкубок Зенит 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|7.
|Ростов
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|8.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|9.
|Сочи
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Рубин
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Ротор
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Ахмат
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Химки
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Тамбов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Прогнозы на матч Зенит - ЦСКА Москва
Исход игры
Зенит
69.2% (54)
Ничья
26.9% (21)
ЦСКА Москва
3.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
55.13% (43)
Меньше
44.87% (35)
Обе команды забьют
Да
73.08% (57)
Нет
26.92% (21)
Популярный счёт
2:1 Зенит
37.2% (29)
1:1 Ничья
17.9% (14)
1:0 Зенит
15.4% (12)
2:0 Зенит
9% (7)
2:2 Ничья
6.4% (5)
3:1 Зенит
3.8% (3)
1:2 ЦСКА Москва
2.6% (2)
3:2 Зенит
2.6% (2)
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