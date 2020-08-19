Динамо Москва

Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче третьего тура чемпионата России между московским "Динамо" и "Ростовом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров.

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Главным арбитром на этот матч назначен Николай Волошин из Смоленска. Помогать ему на бровках будут Дмитрий Мосякин из Москвы и Владимир Миневич из Смоленска. Резервным арбитром на этот матч назначен Павел Шадыханов из Москвы.