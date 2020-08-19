Динамо Москва
Позже
Стадион: ВТБ Арена
Ростов
18
Ордец
Иван
77
Каборе
Шарль
74
Фомин
Даниил
10
Мамаев
Павел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
-
77 Каборе ШарльПолузащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Лещук ИгорьВратарь
- Защитник
-
44 Шунич ТониЗащитник
- Защитник
-
62 Зорин БогданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Моро НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Новиков Кирилл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мамаев ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Игбун Сильвестр
|1
|0.5
|2.
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0.5
|3.
|Шиманьски Себастиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мамаев Павел
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Паршивлюк Сергей
|1
|0
|2.
|Каборе Шарль
|1
|0
|3.
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|4.
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0
|5.
|Филипп Максимилиан
|1
|0
|6.
|Слепов Сергей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Попов Ивелин
|1
|0
|2.
|Чернов Евгений
|1
|0
|3.
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
|4.
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|5.
|Норманн Матиас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Москва
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|Ростов
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург
Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Сочи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Тамбов Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Динамо Москва 4:0 Динамо Минск Динамо Москва 1:1 Минск Динамо Москва 1:3 Сочи Динамо Москва 5:0 Спартак Юрмала Динамо Москва 1:1 Кайрат
Ростов Последние 20 матчей: + = -Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов
Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Ростов Мольде 1:0 Ростов АИК 1:1 Ростов Ростов 3:3 Локомотив Москва Партизан 1:3 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов
Последние игры между собой
Динамо Москва: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Ростов: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Динамо Москва 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 4:0 Ростов Кубок Динамо Москва 1:3 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Ростов 2:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 7:3 Ростов Премьер-лига Ростов 2:3 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Ростов Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Ростов 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:2 Ростов Кубок Динамо Москва 3:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:2 Ростов Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Краснодар
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|Сочи
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|9.
|Ростов
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Тамбов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Ротор
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 2
|2
|12.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|Ахмат
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 2
|2
|14.
|Рубин
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Химки
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
Прогнозы на матч Динамо Москва - Ростов
Исход игры
Динамо Москва
32.3% (53)
Ничья
51.8% (85)
Ростов
15.9% (26)
Тотал 2.5
Больше
30.19% (48)
Меньше
69.81% (111)
Обе команды забьют
Да
73.58% (117)
Нет
26.42% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.7% (70)
2:1 Динамо Москва
14.6% (24)
1:0 Динамо Москва
12.8% (21)
1:2 Ростов
7.9% (13)
2:2 Ничья
4.3% (7)
0:0 Ничья
4.3% (7)
2:0 Динамо Москва
3.7% (6)
0:1 Ростов
3% (5)
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