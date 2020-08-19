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Динамо Москва
 
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Стадион:
Ростов
1
Шунин
Антон
4
Паршивлюк
Сергей
24
Евгеньев
Роман
18
Ордец
Иван
7
Скопинцев
Дмитрий
77
Каборе
Шарль
74
Фомин
Даниил
9
Нжи
Клинтон
Муа
53
Шиманьски
Себастиан
5
Филипп
Максимилиан
11
Комличенко
Николай
30
Песьяков
Сергей
34
Козлов
Алексей
55
Осипенко
Максим
5
Хаджикадунич
Деннис
28
Чернов
Евгений
17
Норманн
Матиас
18
Зайнутдинов
Бактиёр
7
Ерёменко
Роман
10
Мамаев
Павел
11
Ионов
Алексей
14
Шомуродов
Элдор
Динамо Москва
4-2-3-1
Ростов
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Игбун Сильвестр 1 0.5
2. Нжи Клинтон Муа 1 0.5
3. Шиманьски Себастиан 0 0
Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мамаев Павел 1 0.5

Карточки

Динамо Москва
# Игрок      
1. Паршивлюк Сергей 1 0
2. Каборе Шарль 1 0
3. Игбун Сильвестр 1 0
4. Нжи Клинтон Муа 1 0
5. Филипп Максимилиан 1 0
6. Слепов Сергей 1 0
Ростов
# Игрок      
1. Попов Ивелин 1 0
2. Чернов Евгений 1 0
3. Хаджикадунич Деннис 1 0
4. Зайнутдинов Бактиёр 1 0
5. Норманн Матиас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Москва 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0
 Ростов 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -
Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург
Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Сочи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Тамбов Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Динамо Москва 4:0 Динамо Минск Динамо Москва 1:1 Минск Динамо Москва 1:3 Сочи Динамо Москва 5:0 Спартак Юрмала Динамо Москва 1:1 Кайрат
Ростов Последние 20 матчей: + = -
Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов
Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Ростов Мольде 1:0 Ростов АИК 1:1 Ростов Ростов 3:3 Локомотив Москва Партизан 1:3 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов

Последние игры между собой

Динамо Москва: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Ростов: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Динамо Москва 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 3:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Динамо Москва Премьер-лига
Динамо Москва 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 4:0 Ростов Кубок Динамо Москва 1:3 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Ростов 2:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 7:3 Ростов Премьер-лига Ростов 2:3 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Ростов Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Ростов 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:2 Ростов Кубок Динамо Москва 3:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:2 Ростов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Зенит Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. ЦСКА Москва Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Краснодар Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
5. Спартак Москва Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
6. Сочи Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
7. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
8. Уфа Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
9. Ростов Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
10. Тамбов Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11. Ротор 0:0 Заявка 3 0 2 1 0 - 2 2
12. Урал Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
13. Ахмат 0:0 Заявка 3 0 2 1 0 - 2 2
14. Рубин Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
15. Арсенал Тула Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Химки Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче третьего тура чемпионата России между московским "Динамо" и "Ростовом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Главным арбитром на этот матч назначен Николай Волошин из Смоленска. Помогать ему на бровках будут Дмитрий Мосякин из Москвы и Владимир Миневич из Смоленска. Резервным арбитром на этот матч назначен Павел Шадыханов из Москвы. 
Прогнозы 164
Динамо Москва 32.3% (53)
X 51.8% (85)
Ростов 15.9% (26)
Все прогнозы
2.51 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Динамо Москва - Ростов

Исход игры
Динамо Москва
32.3% (53)
Ничья
51.8% (85)
Ростов
15.9% (26)
Тотал 2.5
Больше
30.19% (48)
Меньше
69.81% (111)
Обе команды забьют
Да
73.58% (117)
Нет
26.42% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.7% (70)
2:1 Динамо Москва
14.6% (24)
1:0 Динамо Москва
12.8% (21)
1:2 Ростов
7.9% (13)
2:2 Ничья
4.3% (7)
0:0 Ничья
4.3% (7)
2:0 Динамо Москва
3.7% (6)
0:1 Ростов
3% (5)
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Победитель

Букмекер 1 X 2
2.14 3.10 4.00
2.25 3.15 3.40
2.25 3.15 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.21 1.67
Букмекер Да Нет
6.40 1.12
Букмекер Да Нет
4.30 1.22
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