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Динамо Москва
 
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Стадион:
Ростов

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Игбун Сильвестр 1 0.5
2. Нжи Клинтон Муа 1 0.5
3. Шиманьски Себастиан 0 0
Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мамаев Павел 1 0.5

Карточки

Динамо Москва
# Игрок      
1. Паршивлюк Сергей 1 0
2. Каборе Шарль 1 0
3. Игбун Сильвестр 1 0
4. Нжи Клинтон Муа 1 0
5. Филипп Максимилиан 1 0
6. Слепов Сергей 1 0
Ростов
# Игрок      
1. Попов Ивелин 1 0
2. Чернов Евгений 1 0
3. Хаджикадунич Деннис 1 0
4. Зайнутдинов Бактиёр 1 0
5. Норманн Матиас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Москва 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0
 Ростов 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -
Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург
Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Сочи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Тамбов Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Динамо Москва 4:0 Динамо Минск Динамо Москва 1:1 Минск Динамо Москва 1:3 Сочи Динамо Москва 5:0 Спартак Юрмала Динамо Москва 1:1 Кайрат
Ростов Последние 20 матчей: + = -
Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов
Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Ростов Мольде 1:0 Ростов АИК 1:1 Ростов Ростов 3:3 Локомотив Москва Партизан 1:3 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов

Последние игры между собой

Динамо Москва: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Ростов: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Динамо Москва 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 3:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Динамо Москва Премьер-лига
Динамо Москва 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 4:0 Ростов Кубок Динамо Москва 1:3 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Ростов 2:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 7:3 Ростов Премьер-лига Ростов 2:3 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Ростов Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Ростов 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:2 Ростов Кубок Динамо Москва 3:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:2 Ростов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Локомотив Москва Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3. ЦСКА Москва Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Спартак Москва Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6. Краснодар Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
7. Ростов Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
8. Уфа Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
9. Сочи Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Арсенал Тула Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Рубин Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Ротор Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
13. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Ахмат Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15. Химки Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Тамбов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 августа 2020, осталось 2 дня 17 часов 15 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 80
    Динамо Москва 30% (24)
    X 57.5% (46)
    Ростов 12.5% (10)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Динамо Москва - Ростов

    Исход игры
    Динамо Москва
    30% (24)
    Ничья
    57.5% (46)
    Ростов
    12.5% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    30% (24)
    Меньше
    70% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    78.75% (63)
    Нет
    21.25% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    50% (40)
    2:1 Динамо Москва
    16.3% (13)
    1:0 Динамо Москва
    7.5% (6)
    1:2 Ростов
    6.3% (5)
    2:0 Динамо Москва
    6.3% (5)
    2:2 Ничья
    3.8% (3)
    0:0 Ничья
    3.8% (3)
    2:3 Ростов
    2.5% (2)
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    Победитель

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    2.55 3.20 3.25

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.12 1.72
    Букмекер Да Нет
    6.00 1.12
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.20
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