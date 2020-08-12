Динамо Москва
Позже
Стадион: ВТБ Арена
Ростов
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Игбун Сильвестр
|1
|0.5
|2.
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0.5
|3.
|Шиманьски Себастиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мамаев Павел
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Паршивлюк Сергей
|1
|0
|2.
|Каборе Шарль
|1
|0
|3.
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|4.
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0
|5.
|Филипп Максимилиан
|1
|0
|6.
|Слепов Сергей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Попов Ивелин
|1
|0
|2.
|Чернов Евгений
|1
|0
|3.
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
|4.
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|5.
|Норманн Матиас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Москва
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|Ростов
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург
Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Сочи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Тамбов Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Динамо Москва 4:0 Динамо Минск Динамо Москва 1:1 Минск Динамо Москва 1:3 Сочи Динамо Москва 5:0 Спартак Юрмала Динамо Москва 1:1 Кайрат
Ростов Последние 20 матчей: + = -Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов
Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Ростов Мольде 1:0 Ростов АИК 1:1 Ростов Ростов 3:3 Локомотив Москва Партизан 1:3 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов
Последние игры между собой
Динамо Москва: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Ростов: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Динамо Москва 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 4:0 Ростов Кубок Динамо Москва 1:3 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Ростов 2:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 7:3 Ростов Премьер-лига Ростов 2:3 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Ростов Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Ростов 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:2 Ростов Кубок Динамо Москва 3:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:2 Ростов Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|7.
|Ростов
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|8.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|9.
|Сочи
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Рубин
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Ротор
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Ахмат
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Химки
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Тамбов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Прогнозы на матч Динамо Москва - Ростов
Исход игры
Динамо Москва
30% (24)
Ничья
57.5% (46)
Ростов
12.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
30% (24)
Меньше
70% (56)
Обе команды забьют
Да
78.75% (63)
Нет
21.25% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50% (40)
2:1 Динамо Москва
16.3% (13)
1:0 Динамо Москва
7.5% (6)
1:2 Ростов
6.3% (5)
2:0 Динамо Москва
6.3% (5)
2:2 Ничья
3.8% (3)
0:0 Ничья
3.8% (3)
2:3 Ростов
2.5% (2)
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