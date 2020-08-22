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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сайт LiveResult.ru готов представить Вашему вниманию текстовую трансляцию матча "Зенит" - "Тамбов". Вместе с Вами за всеми перипетиями отчетного поединка будет следить Иван Терентьев. Будем рады скрасить ваш просмотр футбольного поединка своими емкими и объективными комментариями. Добро пожаловать на матч, дорогие друзья!