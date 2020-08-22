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Зенит
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Тамбов
0' 4'
Зенит
Тамбов

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Азмун Сердар 3 1
2. Дзюба Артём 1 0.33
3. Дриусси Себастьян 1 0.33
4. Ловрен Деян 1 0.33
5. Караваев Вячеслав 0 0
6. Дуглас Сантос 0 0
Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чуперка Валерий 1 0.33
2. Карапетян Александр 1 0.33
3. Каплиенко Александр 0 0
4. Карасёв Павел 0 0

Карточки

Зенит
# Игрок      
1. Ракицкий Ярослав 1 1
2. Азмун Сердар 2 0
3. Караваев Вячеслав 1 0
4. Барриос Вилмар 1 0
5. Малком Филипе 1 0
Тамбов
# Игрок      
1. Грицаенко Алексей 0 1
2. Шляков Евгений 1 0
3. Чуперка Валерий 1 0
4. Тетрашвили Гурам 1 0
5. Костюков Михаил 1 0
6. Карапетян Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зенит 0 50% (3) 0 0 16.67% (1) 33.33% (2)
 Тамбов 50% (1) 0 50% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: + = -
Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва
Зенит 1:0 Химки Ростов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Спартак Москва Зенит 4:1 Оренбург Ахмат 1:1 Зенит Зенит 2:1 Сочи Краснодар 2:4 Зенит Тамбов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Крылья Советов ЦСКА Москва 0:4 Зенит Зенит 0:4 Красково Зенит 7:1 Урал Зенит 0:0 Уфа Ахмат 1:2 Зенит Зенит 0:0 Локомотив Москва Зенит 1:1 Динамо Минск
Тамбов Последние 20 матчей: + = -
Тамбов 1:0 Химки ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Тамбов
Тамбов 3:0 Сочи Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов Тамбов 1:2 Зенит Урал 2:1 Тамбов Уфа 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:0 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Тамбов 3:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:0 Тамбов Тамбов 0:0 Рубин Химки 7:0 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник Тамбов 4:1 Крылья Советов Тамбов 1:1 Чертаново

Последние игры между собой

Зенит: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Тамбов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Тамбов 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Тамбов Премьер-лига Тамбов 0:5 Зенит Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2. Локомотив Москва Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Динамо Москва 0:1 Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
4. Ахмат Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
5. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Краснодар Заявка 4 2 0 2 5 - 2 6
7. Спартак Москва Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
8. Сочи Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
9. Урал Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
10. Уфа Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
11. Тамбов 0:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
12. Арсенал Тула 1:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
13. Ростов Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
14. Рубин Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
15. Ротор Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16. Химки Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
  • Первый тайм
  • 5'
    С правого края пришла атака "Зенита". Караваев завершал опасным прострелом - Рыжиков у ближней штанги переводит на угловой.
  • 3'
    Опять "Зенит" в атаке. Малком завозился в дриблинге, затем правила нарушив.
  • 2'
    Сразу же "Зенит" заработал перспективный стандарт, но Дуглас перемудрил с розыгрышем. Выносит оборона "Тамбова", не думает.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток главного арбитра сегодняшней встречи Игоря Панина, матч начался!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gazprom Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Зенит 0:0 Тамбов

Исход игры
Зенит
95.6% (153)
Ничья
3.8% (6)
Тамбов
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
44.87% (70)
Меньше
55.13% (86)
Обе команды забьют
Да
23.72% (37)
Нет
76.28% (119)
Популярный счёт
2:0 Зенит
47.5% (76)
3:0 Зенит
20% (32)
3:1 Зенит
10.6% (17)
2:1 Зенит
6.3% (10)
1:0 Зенит
3.8% (6)
1:1 Ничья
2.5% (4)
4:0 Зенит
2.5% (4)
4:1 Зенит
1.9% (3)
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Победитель

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1.28 5.60 12.50
1.22 6.90 13.00
1.22 6.90 13.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.18 1.68
Букмекер Да Нет
5.60 1.14
Букмекер Да Нет
3.70 1.28
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