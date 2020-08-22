Зенит
0:0
Первый тайм: 4'
Стадион: Газпром Арена
Тамбов
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Дзюба АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Жирков ЮрийЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Первушин Сергей
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Азмун Сердар
|3
|1
|2.
|Дзюба Артём
|1
|0.33
|3.
|Дриусси Себастьян
|1
|0.33
|4.
|Ловрен Деян
|1
|0.33
|5.
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|6.
|Дуглас Сантос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чуперка Валерий
|1
|0.33
|2.
|Карапетян Александр
|1
|0.33
|3.
|Каплиенко Александр
|0
|0
|4.
|Карасёв Павел
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ракицкий Ярослав
|1
|1
|2.
|Азмун Сердар
|2
|0
|3.
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|4.
|Барриос Вилмар
|1
|0
|5.
|Малком Филипе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Грицаенко Алексей
|0
|1
|2.
|Шляков Евгений
|1
|0
|3.
|Чуперка Валерий
|1
|0
|4.
|Тетрашвили Гурам
|1
|0
|5.
|Костюков Михаил
|1
|0
|6.
|Карапетян Александр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Зенит
|0
|50% (3)
|0
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|Тамбов
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: + = -Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва
Зенит 1:0 Химки Ростов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Спартак Москва Зенит 4:1 Оренбург Ахмат 1:1 Зенит Зенит 2:1 Сочи Краснодар 2:4 Зенит Тамбов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Крылья Советов ЦСКА Москва 0:4 Зенит Зенит 0:4 Красково Зенит 7:1 Урал Зенит 0:0 Уфа Ахмат 1:2 Зенит Зенит 0:0 Локомотив Москва Зенит 1:1 Динамо Минск
Тамбов Последние 20 матчей: + = -Тамбов 1:0 Химки ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Тамбов
Тамбов 3:0 Сочи Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов Тамбов 1:2 Зенит Урал 2:1 Тамбов Уфа 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:0 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Тамбов 3:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:0 Тамбов Тамбов 0:0 Рубин Химки 7:0 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник Тамбов 4:1 Крылья Советов Тамбов 1:1 Чертаново
Последние игры между собой
Зенит: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Тамбов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Динамо Москва
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|4.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 2
|6
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|8.
|Сочи
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|9.
|Урал
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|10.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|11.
|Тамбов
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|12.
|Арсенал Тула
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|13.
|Ростов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|14.
|Рубин
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|15.
|Ротор
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Химки
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
Прогнозы на матч Зенит 0:0 Тамбов
Исход игры
Зенит
95.6% (153)
Ничья
3.8% (6)
Тамбов
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
44.87% (70)
Меньше
55.13% (86)
Обе команды забьют
Да
23.72% (37)
Нет
76.28% (119)
Популярный счёт
2:0 Зенит
47.5% (76)
3:0 Зенит
20% (32)
3:1 Зенит
10.6% (17)
2:1 Зенит
6.3% (10)
1:0 Зенит
3.8% (6)
1:1 Ничья
2.5% (4)
4:0 Зенит
2.5% (4)
4:1 Зенит
1.9% (3)
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