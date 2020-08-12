Зенит
Позже
Стадион: Газпром Арена
Тамбов
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Азмун Сердар
|3
|1
|2.
|Дзюба Артём
|1
|0.33
|3.
|Дриусси Себастьян
|1
|0.33
|4.
|Ловрен Деян
|1
|0.33
|5.
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|6.
|Дуглас Сантос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чуперка Валерий
|1
|0.33
|2.
|Карапетян Александр
|1
|0.33
|3.
|Каплиенко Александр
|0
|0
|4.
|Карасёв Павел
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ракицкий Ярослав
|1
|1
|2.
|Азмун Сердар
|2
|0
|3.
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|4.
|Барриос Вилмар
|1
|0
|5.
|Малком Филипе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Грицаенко Алексей
|0
|1
|2.
|Шляков Евгений
|1
|0
|3.
|Чуперка Валерий
|1
|0
|4.
|Тетрашвили Гурам
|1
|0
|5.
|Костюков Михаил
|1
|0
|6.
|Карапетян Александр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Зенит
|0
|50% (3)
|0
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|Тамбов
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: + = -Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва
Зенит 1:0 Химки Ростов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Спартак Москва Зенит 4:1 Оренбург Ахмат 1:1 Зенит Зенит 2:1 Сочи Краснодар 2:4 Зенит Тамбов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Крылья Советов ЦСКА Москва 0:4 Зенит Зенит 0:4 Красково Зенит 7:1 Урал Зенит 0:0 Уфа Ахмат 1:2 Зенит Зенит 0:0 Локомотив Москва Зенит 1:1 Динамо Минск
Тамбов Последние 20 матчей: + = -Тамбов 1:0 Химки ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Тамбов
Тамбов 3:0 Сочи Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов Тамбов 1:2 Зенит Урал 2:1 Тамбов Уфа 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:0 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Тамбов 3:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:0 Тамбов Тамбов 0:0 Рубин Химки 7:0 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник Тамбов 4:1 Крылья Советов Тамбов 1:1 Чертаново
Последние игры между собой
Зенит: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Тамбов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Краснодар
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|Сочи
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|8.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|10.
|Тамбов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Ростов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|12.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|Рубин
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|15.
|Химки
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|16.
|Ротор
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
Прогнозы на матч Зенит - Тамбов
Исход игры
Зенит
94.4% (85)
Ничья
4.4% (4)
Тамбов
1.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
38.64% (34)
Меньше
61.36% (54)
Обе команды забьют
Да
20.45% (18)
Нет
79.55% (70)
Популярный счёт
2:0 Зенит
54.4% (49)
3:0 Зенит
16.7% (15)
3:1 Зенит
7.8% (7)
2:1 Зенит
5.6% (5)
1:0 Зенит
3.3% (3)
1:1 Ничья
2.2% (2)
4:0 Зенит
2.2% (2)
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