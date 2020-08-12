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Зенит
 
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Стадион:
Тамбов

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Азмун Сердар 3 1
2. Дзюба Артём 1 0.33
3. Дриусси Себастьян 1 0.33
4. Ловрен Деян 1 0.33
5. Караваев Вячеслав 0 0
6. Дуглас Сантос 0 0
Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чуперка Валерий 1 0.33
2. Карапетян Александр 1 0.33
3. Каплиенко Александр 0 0
4. Карасёв Павел 0 0

Карточки

Зенит
# Игрок      
1. Ракицкий Ярослав 1 1
2. Азмун Сердар 2 0
3. Караваев Вячеслав 1 0
4. Барриос Вилмар 1 0
5. Малком Филипе 1 0
Тамбов
# Игрок      
1. Грицаенко Алексей 0 1
2. Шляков Евгений 1 0
3. Чуперка Валерий 1 0
4. Тетрашвили Гурам 1 0
5. Костюков Михаил 1 0
6. Карапетян Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зенит 0 50% (3) 0 0 16.67% (1) 33.33% (2)
 Тамбов 50% (1) 0 50% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: + = -
Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва
Зенит 1:0 Химки Ростов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Спартак Москва Зенит 4:1 Оренбург Ахмат 1:1 Зенит Зенит 2:1 Сочи Краснодар 2:4 Зенит Тамбов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Крылья Советов ЦСКА Москва 0:4 Зенит Зенит 0:4 Красково Зенит 7:1 Урал Зенит 0:0 Уфа Ахмат 1:2 Зенит Зенит 0:0 Локомотив Москва Зенит 1:1 Динамо Минск
Тамбов Последние 20 матчей: + = -
Тамбов 1:0 Химки ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Тамбов
Тамбов 3:0 Сочи Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов Тамбов 1:2 Зенит Урал 2:1 Тамбов Уфа 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:0 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Тамбов 3:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:0 Тамбов Тамбов 0:0 Рубин Химки 7:0 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник Тамбов 4:1 Крылья Советов Тамбов 1:1 Чертаново

Последние игры между собой

Зенит: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Тамбов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Тамбов 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Тамбов Премьер-лига Тамбов 0:5 Зенит Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Динамо Москва Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3. Локомотив Москва Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4. Краснодар Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
5. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Спартак Москва Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7. Сочи Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
8. Ахмат Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Уфа Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
10. Тамбов Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11. Ростов Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
12. Урал Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
13. Рубин Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
14. Арсенал Тула Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
15. Химки Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
16. Ротор Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1

Прогнозы на матч Зенит - Тамбов

Исход игры
Зенит
94.4% (85)
Ничья
4.4% (4)
Тамбов
1.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
38.64% (34)
Меньше
61.36% (54)
Обе команды забьют
Да
20.45% (18)
Нет
79.55% (70)
Популярный счёт
2:0 Зенит
54.4% (49)
3:0 Зенит
16.7% (15)
3:1 Зенит
7.8% (7)
2:1 Зенит
5.6% (5)
1:0 Зенит
3.3% (3)
1:1 Ничья
2.2% (2)
4:0 Зенит
2.2% (2)
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Победитель

Букмекер 1 X 2
1.23 6.20 15.00
1.18 7.25 14.50
1.18 7.25 14.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.33 1.60
Букмекер Да Нет
6.10 1.13
Букмекер Да Нет
4.30 1.23
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