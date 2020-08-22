Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче четвёртого тура чемпионата России между подмосковными "Химками" и грозненским "Ахматом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров.

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Главным арбитром на этот матч назначен Павел Кукуян из Сочи. Помогать ему на бровках будут Андрей Болотенков из Москвы и Андрей Гурбанов из Краснодара. Резервным арбитром на этот матч назначен Алексей Сухой из Люберец.