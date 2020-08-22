Химки
Позже
Стадион: Арена Химки
Ахмат
17
Корян
Аршак
88
Шелия
Гиорги
11
Исмаэл
Силва
21
Роши
Одисе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Корян АршакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Алиев КамранНападающий
-
Главный тренер: Гунько Дмитрий
- Основной состав
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Исмаэл СилваПолузащитник
-
21 Роши ОдисеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Нижич ЗоранЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Швец АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Талалаев Андрей
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Трошечкин Александр
|1
|0.33
|2.
|Идову Брайн
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роши Одисе
|2
|0.67
|2.
|Ильин Владимир
|1
|0.33
|3.
|Иванов Олег
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дядюн Владимир
|2
|0
|2.
|Полярус Артём
|2
|0
|3.
|Тихий Дмитрий
|1
|0
|4.
|Корян Аршак
|1
|0
|5.
|Трошечкин Александр
|1
|0
|6.
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|7.
|Конате Мохамед II
|1
|0
|8.
|Боженов Кирилл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ненахов Максим
|2
|1
|2.
|Роши Одисе
|2
|0
|3.
|Исмаэл Силва
|2
|0
|4.
|Семёнов Андрей
|1
|0
|5.
|Нижич Зоран
|1
|0
|6.
|Тимофеев Артём
|1
|0
|7.
|Швец Антон
|1
|0
|8.
|Бериша Бернард
|1
|0
|9.
|Богосавац Мирослав
|1
|0
|10.
|Харин Евгений
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Химки
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|Ахмат
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Химки Последние 20 матчей: + = -Тамбов 1:0 Химки Сочи 1:1 Химки Химки 0:2 ЦСКА Москва Химки 2:0 Динамо Москва
Зенит 1:0 Химки Урал 1:3 Химки Химки 4:0 Локомотив-Казанка Химки 3:0 Спартак-2 Химки 3:0 Сатурн Нефтехимик 2:2 Химки Химки 3:0 Томь Химки 5:1 Торпедо Москва Химки 7:0 Тамбов КАМАЗ 0:1 Химки Химки 1:1 Факел Урал-2 0:0 Химки Химки 2:1 Родина Москва Краснодар-2 2:2 Химки Химки 3:1 Чертаново Химки 0:2 Ротор
Ахмат Последние 20 матчей: + = -Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат
Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Ахмат 1:2 Зенит Ахмат 1:1 Ростов Ахмат 1:0 Жетысу Ахмат 0:1 Вентспилс Ахмат 2:2 Сочи Лудогорец 0:1 Ахмат Ахмат 2:2 Железничар
Последние игры между собой
Химки: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Ахмат: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Краснодар
|0:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 2
|6
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|Сочи
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|8.
|Урал
|1:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|11.
|Тамбов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|Ростов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|13.
|Рубин
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|15.
|Химки
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|16.
|Ротор
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
Прогнозы на матч Химки - Ахмат
Исход игры
Химки
21.3% (33)
Ничья
56.1% (87)
Ахмат
22.6% (35)
Тотал 2.5
Больше
30.92% (47)
Меньше
69.08% (105)
Обе команды забьют
Да
78.29% (119)
Нет
21.71% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.5% (72)
2:1 Химки
12.3% (19)
1:2 Ахмат
11.6% (18)
0:1 Ахмат
8.4% (13)
1:0 Химки
7.7% (12)
0:0 Ничья
4.5% (7)
2:2 Ничья
3.2% (5)
1:3 Ахмат
1.9% (3)
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