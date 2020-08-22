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Химки
 
Позже

Стадион:
Ахмат
22
Лантратов
Илья
87
Боженов
Кирилл
6
Тихий
Дмитрий
15
Данилкин
Егор
4
Идову
Брайн
9
Мартусевич
Максим
5
Трошечкин
Александр
17
Корян
Аршак
14
Полярус
Артём
11
Ломовицкий
Александр
45
Конате
Мохамед
II
88
Шелия
Гиорги
96
Быстров
Марат
15
Семёнов
Андрей
55
Пуцко
Александр
8
Богосавац
Мирослав
94
Тимофеев
Артём
11
Исмаэл
Силва
21
Роши
Одисе
59
Харин
Евгений
29
Ильин
Владимир
9
Понсе
Андрес
Химки
4-2-3-1
Ахмат
4-2-2-2

Бомбардиры внутри турнира

Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Трошечкин Александр 1 0.33
2. Идову Брайн 0 0
Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роши Одисе 2 0.67
2. Ильин Владимир 1 0.33
3. Иванов Олег 0 0

Карточки

Химки
# Игрок      
1. Дядюн Владимир 2 0
2. Полярус Артём 2 0
3. Тихий Дмитрий 1 0
4. Корян Аршак 1 0
5. Трошечкин Александр 1 0
6. Ломовицкий Александр 1 0
7. Конате Мохамед II 1 0
8. Боженов Кирилл 1 0
Ахмат
# Игрок      
1. Ненахов Максим 2 1
2. Роши Одисе 2 0
3. Исмаэл Силва 2 0
4. Семёнов Андрей 1 0
5. Нижич Зоран 1 0
6. Тимофеев Артём 1 0
7. Швец Антон 1 0
8. Бериша Бернард 1 0
9. Богосавац Мирослав 1 0
10. Харин Евгений 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Химки 0 100% (1) 0 0 0 0
 Ахмат 0 0 0 66.67% (2) 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Химки Последние 20 матчей: + = -
Тамбов 1:0 Химки Сочи 1:1 Химки Химки 0:2 ЦСКА Москва Химки 2:0 Динамо Москва
Зенит 1:0 Химки Урал 1:3 Химки Химки 4:0 Локомотив-Казанка Химки 3:0 Спартак-2 Химки 3:0 Сатурн Нефтехимик 2:2 Химки Химки 3:0 Томь Химки 5:1 Торпедо Москва Химки 7:0 Тамбов КАМАЗ 0:1 Химки Химки 1:1 Факел Урал-2 0:0 Химки Химки 2:1 Родина Москва Краснодар-2 2:2 Химки Химки 3:1 Чертаново Химки 0:2 Ротор
Ахмат Последние 20 матчей: + = -
Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат
Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Ахмат 1:2 Зенит Ахмат 1:1 Ростов Ахмат 1:0 Жетысу Ахмат 0:1 Вентспилс Ахмат 2:2 Сочи Лудогорец 0:1 Ахмат Ахмат 2:2 Железничар

Последние игры между собой

Химки: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Ахмат: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Ахмат 2:1 Химки Кубок Химки 1:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 Химки Премьер-лига Ахмат 1:0 Химки Премьер-лига
Химки 0:1 Ахмат Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Динамо Москва Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3. Локомотив Москва Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Краснодар 0:1 Заявка 4 2 0 2 5 - 2 6
6. Спартак Москва Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7. Сочи Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
8. Урал 1:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
9. Ахмат Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Уфа Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
11. Тамбов Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
12. Ростов Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
13. Рубин Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
14. Арсенал Тула Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
15. Химки Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
16. Ротор Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче четвёртого тура чемпионата России между подмосковными "Химками" и грозненским "Ахматом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Главным арбитром на этот матч назначен Павел Кукуян из Сочи. Помогать ему на бровках будут Андрей Болотенков из Москвы и Андрей Гурбанов из Краснодара. Резервным арбитром на этот матч назначен Алексей Сухой из Люберец. 
Прогнозы 151
Химки 21.2% (32)
X 56.3% (85)
Ахмат 22.5% (34)
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1.56 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Химки
Ничья
Ахмат
3.05
3.20
2.80
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Прогнозы на матч Химки - Ахмат

Исход игры
Химки
21.3% (33)
Ничья
56.1% (87)
Ахмат
22.6% (35)
Тотал 2.5
Больше
30.92% (47)
Меньше
69.08% (105)
Обе команды забьют
Да
78.29% (119)
Нет
21.71% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.5% (72)
2:1 Химки
12.3% (19)
1:2 Ахмат
11.6% (18)
0:1 Ахмат
8.4% (13)
1:0 Химки
7.7% (12)
0:0 Ничья
4.5% (7)
2:2 Ничья
3.2% (5)
1:3 Ахмат
1.9% (3)
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Победитель

Букмекер 1 X 2
2.70 3.20 2.80
3.05 3.05 2.50
2.65 3.15 2.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.99 1.82
Букмекер Да Нет
5.70 1.15
Букмекер Да Нет
3.90 1.27
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