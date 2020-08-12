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Химки
 
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Стадион:
Ахмат

Бомбардиры внутри турнира

Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Трошечкин Александр 1 0.33
2. Идову Брайн 0 0
Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роши Одисе 2 0.67
2. Ильин Владимир 1 0.33
3. Иванов Олег 0 0

Карточки

Химки
# Игрок      
1. Дядюн Владимир 2 0
2. Полярус Артём 2 0
3. Тихий Дмитрий 1 0
4. Корян Аршак 1 0
5. Трошечкин Александр 1 0
6. Ломовицкий Александр 1 0
7. Конате Мохамед II 1 0
8. Боженов Кирилл 1 0
Ахмат
# Игрок      
1. Ненахов Максим 2 1
2. Роши Одисе 2 0
3. Исмаэл Силва 2 0
4. Семёнов Андрей 1 0
5. Нижич Зоран 1 0
6. Тимофеев Артём 1 0
7. Швец Антон 1 0
8. Бериша Бернард 1 0
9. Богосавац Мирослав 1 0
10. Харин Евгений 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Химки 0 100% (1) 0 0 0 0
 Ахмат 0 0 0 66.67% (2) 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Химки Последние 20 матчей: + = -
Тамбов 1:0 Химки Сочи 1:1 Химки Химки 0:2 ЦСКА Москва Химки 2:0 Динамо Москва
Зенит 1:0 Химки Урал 1:3 Химки Химки 4:0 Локомотив-Казанка Химки 3:0 Спартак-2 Химки 3:0 Сатурн Нефтехимик 2:2 Химки Химки 3:0 Томь Химки 5:1 Торпедо Москва Химки 7:0 Тамбов КАМАЗ 0:1 Химки Химки 1:1 Факел Урал-2 0:0 Химки Химки 2:1 Родина Москва Краснодар-2 2:2 Химки Химки 3:1 Чертаново Химки 0:2 Ротор
Ахмат Последние 20 матчей: + = -
Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат
Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Ахмат 1:2 Зенит Ахмат 1:1 Ростов Ахмат 1:0 Жетысу Ахмат 0:1 Вентспилс Ахмат 2:2 Сочи Лудогорец 0:1 Ахмат Ахмат 2:2 Железничар

Последние игры между собой

Химки: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Ахмат: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Ахмат 2:1 Химки Кубок Химки 1:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 Химки Премьер-лига Ахмат 1:0 Химки Премьер-лига
Химки 0:1 Ахмат Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Динамо Москва Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3. Локомотив Москва Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4. Краснодар Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
5. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Спартак Москва Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7. Сочи Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
8. Ахмат Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Уфа Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
10. Тамбов Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11. Ростов Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
12. Урал Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
13. Рубин Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
14. Арсенал Тула Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
15. Химки Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
16. Ротор Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 августа 2020, осталось 1 день 15 часов 5 минут.


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    • Прогнозы 89
    Химки 27% (24)
    X 57.3% (51)
    Ахмат 15.7% (14)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Химки - Ахмат

    Исход игры
    Химки
    27% (24)
    Ничья
    57.3% (51)
    Ахмат
    15.7% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.71% (30)
    Меньше
    66.29% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    83.15% (74)
    Нет
    16.85% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    49.4% (44)
    2:1 Химки
    15.7% (14)
    1:0 Химки
    9% (8)
    1:2 Ахмат
    9% (8)
    0:1 Ахмат
    4.5% (4)
    2:2 Ничья
    4.5% (4)
    0:0 Ничья
    2.2% (2)
    1:3 Ахмат
    2.2% (2)
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    Победитель

    Букмекер 1 X 2
    3.10 3.10 2.55
    2.80 3.10 2.65
    2.80 3.10 2.65

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.05 1.77
    Букмекер Да Нет
    5.80 1.14
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.23
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