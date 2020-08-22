Ротор
0:1
Первый тайм: 28'
Стадион: Волгоград Арена
Сочи
0:1
21' ГолБурмистров Никита
28
Байрыев
Азат
20
Жигулёв
Илья
23
Мевля
Миха
27
Заика
Кирилл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Байрыев АзатЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Жигулёв ИльяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Репин НикитаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хацкевич Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Мевля МихаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Заика КириллПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Федотов Владимир
Ход матча
21'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Серченков Сергей
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нобоа Кристиан
|3 (1)
|0.75
|2.
|Мевля Миха
|1
|0.25
|3.
|Миладинович Иван
|1
|0.25
|4.
|Полоз Дмитрий
|1 (1)
|0.25
|5.
|Жоаозиньо Рамос
|0
|0
|6.
|Заика Кирилл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гогуа Седрик
|2
|1
|2.
|Султонов Мухаммад
|1
|0
|3.
|Муллин Камиль
|1
|0
|4.
|Пискунов Антон
|1
|0
|5.
|Жигулёв Илья
|1
|0
|6.
|Макаров Сергей
|1
|0
|7.
|Кожемякин Олег
|1
|0
|8.
|Степанов Данил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Терехов Сергей
|2
|0
|2.
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|3.
|Набиуллин Эльмир
|1
|0
|4.
|Маргасов Тимофей
|1
|0
|5.
|Маммана Эмануэль
|1
|0
|6.
|Бахтияров Акмаль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ротор
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Сочи
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|50% (3)
Предыдущие игры
Ротор Последние 20 матчей: + = -Ахмат 3:1 Ротор Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор
Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 2:0 Машук-КМВ Ротор 3:0 Легион-Динамо Ротор 0:0 Сокол Ротор 2:1 Волгарь Шинник 0:1 Ротор Ротор 1:1 Нефтехимик Ротор 2:0 Мордовия Ротор 6:0 Родина Москва Ротор 1:2 Енисей Россия (до 20 лет) 2:2 Ротор Ротор 2:2 КАМАЗ Ротор 2:0 Томь Ротор 0:0 Краснодар-2 Химки 0:2 Ротор
Сочи Последние 20 матчей: + = -Сочи 3:2 Рубин Сочи 1:1 Химки Спартак Москва 2:2 Сочи Крылья Советов 3:0 Сочи
Последние игры между собой
Ротор: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Сочи: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|ЦСКА Москва
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 2
|6
|7.
|Сочи
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|Урал
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|10.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Ростов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|13.
|Тамбов
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|14.
|Рубин
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|15.
|Ротор
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|16.
|Химки
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
Прогнозы на матч Ротор 0:1 Сочи
Исход игры
Ротор
19.9% (31)
Ничья
44.9% (70)
Сочи
35.3% (55)
Тотал 2.5
Больше
31.37% (48)
Меньше
68.63% (105)
Обе команды забьют
Да
69.28% (106)
Нет
30.72% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.8% (59)
1:2 Сочи
17.3% (27)
0:1 Сочи
13.5% (21)
2:1 Ротор
9% (14)
1:0 Ротор
7.7% (12)
0:0 Ничья
4.5% (7)
0:2 Сочи
2.6% (4)
2:0 Ротор
1.3% (2)
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