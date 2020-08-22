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  2. Матчи
  3. Россия
Ротор
0:1
Первый тайм: 28'

Стадион:
Сочи
0'
0:1
21' Гол
Бурмистров Никита
28'
1
Довбня
Александр
5
Пискунов
Антон
4
Кожемякин
Олег
28
Байрыев
Азат
25
Степанов
Данил
13
Макаров
Сергей
11
Серченков
Сергей
8
Алейник
Олег
17
Песегов
Евгений
20
Жигулёв
Илья
72
Муллин
Камиль
35
Джанаев
Сослан
24
Маммана
Эмануэль
23
Мевля
Миха
13
Терехов
Сергей
34
Маргасов
Тимофей
16
Нобоа
Кристиан
15
Цаллагов
Ибрагим
27
Заика
Кирилл
18
Бурмистров
Никита
22
Жоаозиньо
Рамос
9
Заболотный
Антон
Ротор
4-4-2
Сочи
3-4-3

Ход матча

21'
0:1
Бурмистров Никита

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Серченков Сергей 1 0.25
Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нобоа Кристиан 3 (1) 0.75
2. Мевля Миха 1 0.25
3. Миладинович Иван 1 0.25
4. Полоз Дмитрий 1 (1) 0.25
5. Жоаозиньо Рамос 0 0
6. Заика Кирилл 0 0

Карточки

Ротор
# Игрок      
1. Гогуа Седрик 2 1
2. Султонов Мухаммад 1 0
3. Муллин Камиль 1 0
4. Пискунов Антон 1 0
5. Жигулёв Илья 1 0
6. Макаров Сергей 1 0
7. Кожемякин Олег 1 0
8. Степанов Данил 1 0
Сочи
# Игрок      
1. Терехов Сергей 2 0
2. Полоз Дмитрий 1 0
3. Набиуллин Эльмир 1 0
4. Маргасов Тимофей 1 0
5. Маммана Эмануэль 1 0
6. Бахтияров Акмаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ротор 0 0 0 100% (1) 0 0
 Сочи 16.67% (1) 0 16.67% (1) 0 16.67% (1) 50% (3)

Предыдущие игры

Ротор Последние 20 матчей: + = -
Ахмат 3:1 Ротор Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор
Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 2:0 Машук-КМВ Ротор 3:0 Легион-Динамо Ротор 0:0 Сокол Ротор 2:1 Волгарь Шинник 0:1 Ротор Ротор 1:1 Нефтехимик Ротор 2:0 Мордовия Ротор 6:0 Родина Москва Ротор 1:2 Енисей Россия (до 20 лет) 2:2 Ротор Ротор 2:2 КАМАЗ Ротор 2:0 Томь Ротор 0:0 Краснодар-2 Химки 0:2 Ротор
Сочи Последние 20 матчей: + = -
Сочи 3:2 Рубин Сочи 1:1 Химки Спартак Москва 2:2 Сочи Крылья Советов 3:0 Сочи
Тамбов 3:0 Сочи Сочи 1:0 Спартак Москва Зенит 2:1 Сочи Локомотив Москва 0:0 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Ахмат 1:1 Сочи Сочи 10:1 Ростов Сочи 2:0 Краснодар Сочи 5:1 Оренбург Сочи 2:0 Урал Сочи 1:2 Арсенал Тула Сочи 3:1 Астана Динамо Москва 1:3 Сочи Ахмат 2:2 Сочи БАТЭ 1:1 Сочи Сочи 1:2 Енисей

Последние игры между собой

Ротор: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Сочи: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Сочи 4:2 Ротор ФНЛ - Первый дивизион Ротор 1:1 Сочи ФНЛ - Первый дивизион Сочи 3:3 Ротор Второй дивизион Ротор 4:1 Сочи Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2. Локомотив Москва Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Динамо Москва Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
4. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
5. Ахмат Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Краснодар Заявка 4 2 0 2 5 - 2 6
7. Сочи 0:0 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
8. Спартак Москва Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
9. Урал Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
10. Уфа Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
11. Арсенал Тула Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Ростов Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
13. Тамбов Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
14. Рубин 0:0 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
15. Ротор 0:0 Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
16. Химки Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
  • Первый тайм
  • Угловой
    26'
    Нобоа с углового закрутил мяч в створ ворот, но на этот раз мяч полетел ближе к центру, Довбня отбил мяч перед собой, однако на этот раз защитники "Ротора" сыграли более грамотно и выбили мяч за пределы штрафной площади. 
  • Угловой
    25'
    Жоаозиньо с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, Пискунов не стал рисковать и выбил мяч на повторный корнер. 
  • Опасный момент
    24'
    Заика ворвался в штрафную площадь "Ротора" и с левого её угла пробил под правый угол ворот, мяч задел ногу Кожемякина, пролетел рядом со штангой и ушёл на угловой. 
  • Описание гола
    23'
    Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Бурмистров!!! Нобоа с углового закрутил мяч вновь к ближней штанге, Довбня при игре на выходе не смог как следует сыграть, мяч от голкипера отскочил в центр вратарской, Кожемякин неудачно выбил мяч в центр штрафной, а там оказался Бурмистров, который спокойно поразил правый угол ворот. 
  • Угловой
    22'
    Нобоа с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки "Ротора" в борьбе с соперниками вынуждены были выбить мяч на повторный корнер. 
  • Опасный момент
    21'
    Бурмистров получил мяч у правого угла штрафной площади, затем Никита сместился в центр и пробил под левый угол ворот, Довбня в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • 20'
    Маргасов отыгрался с Бурмистровым при входе в штрафную площадь с правого фланга, а затем Тимофей выполнил прострел к правому углу вратарской на Заболотного, но Байрыев за счёт верно выбранной позиции смог разрядить обстановку у своих ворот. 
  • 19'
    Заика смог отыграться с Жоаозиньо у линии штрафной площади, а затем Кирилл развернулся и пробил в левый угол ворот, мяч полетел слабо, Довбня успел переместиться и намертво поймать его. 
  • 18'
    Жоаозиньо с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Ротора" оказались первыми на мяче. 
  • 17'
    Степанов с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в спину Маргасову, а затем его у линии штрафной подхватил Нобоа. 
  • 16'
    Заика попытался отыграться с Жоаозиньо на левом фланге, но Кирилла накрыл Серченков и выбил мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Байрыев в центре поля нарушил правила против Заболотного в борьбе за верховой мяч. "Сочи" не удалось быстро разыграть стандарт. 
  • 14'
    Терехов из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади, Заболотному было тяжело бороться за мяч, у Кожемякина было большое преимущество за счёт позиции. 
  • 13'
    В среднем темпе проходит наша игра, пока "Ротор" и "Сочи" показывают абсолютно равный футбол. 
  • 12'
    Маммана с правого фланга выполнил слишком сильную передачу к левому углу вратарской, мяч ушёл за лицевую линию поля. 
  • Судья
    11'
    Жигулёв войдя в штрафную площадь "Сочи" в борьбе с Мевлей оказался на газоне, Сергей Иванов показал, что нужно играть дальше. 
  • 10'
    Жоаозиньо получил мяч от Заики у левого угла штрафной площади, а затем бразилец выполнил подачу в центр штрафной площади, Заболотный головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Серченков при попытке пройти вперёд по правому флангу подыграл себе рукой в борьбе с Мевлей, Сергей Иванов всё видел и дал свисток в пользу "Сочи". 
  • 8'
    Бурмистров выполнил передачу на правый угол штрафной площади, мяч полетел слишком неудобно для Заболотного, Байрыев грамотно поставил корпус и дал Довбне сыграть на выходе. 
  • Угловой
    7'
    Угловой у ворот "Ротора". Жоаозиньо выполнил подачу на ближнюю штангу, бразилец слишком сильно перекрутил мяч, он в итоге попал в сетку с внешней стороны. 
  • Фол, нарушение
    6'
    Алейник ворвался в штрафную площадь с левого фланга, а затем Олег выполнил подачу во вратарскую, Джанаев при игре на выходе забрал мяч в руки, а уже далее в голкипера "Сочи" влетел Серченков. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Муллин слишком рьяно начал матч, теперь уже Терехову досталось по ногам в центре поля от Камиля. 
  • 4'
    Теперь уже сам Бурмистров попытался что-то придумать в атаке на правом фланге, но Степанов не дал Никите выполнить подачу в штрафную площадь. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Муллин попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но Бурмистров удачно отработал в обороне и перехватил мяч, а затем Камиль огрел соперника по ногам. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Серченков в центре поля зацепил Терехова. Игроки "Сочи" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт довольно интересная игра, "Ротор" продолжает усиление для успешного выступления в чемпионате России, но пока у команды Александра Хацкевича лишь одно очко, а поэтому сегодня на своём поле волгоградский клуб должен попытаться сыграть хотя бы вничью с крепким "Сочи", который достаточно удачно стартовал в Премьер-лиге. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volgograd Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Ротор 0:1 Сочи

Исход игры
Ротор
19.9% (31)
Ничья
44.9% (70)
Сочи
35.3% (55)
Тотал 2.5
Больше
31.37% (48)
Меньше
68.63% (105)
Обе команды забьют
Да
69.28% (106)
Нет
30.72% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.8% (59)
1:2 Сочи
17.3% (27)
0:1 Сочи
13.5% (21)
2:1 Ротор
9% (14)
1:0 Ротор
7.7% (12)
0:0 Ничья
4.5% (7)
0:2 Сочи
2.6% (4)
2:0 Ротор
1.3% (2)
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3.35 2.90 2.31
3.50 3.10 2.15
3.80 3.00 2.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.33 1.60
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
4.10 1.23
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