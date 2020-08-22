Нобоа с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки "Ротора" в борьбе с соперниками вынуждены были выбить мяч на повторный корнер.

Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Бурмистров!!! Нобоа с углового закрутил мяч вновь к ближней штанге, Довбня при игре на выходе не смог как следует сыграть, мяч от голкипера отскочил в центр вратарской, Кожемякин неудачно выбил мяч в центр штрафной, а там оказался Бурмистров, который спокойно поразил правый угол ворот.

Заика ворвался в штрафную площадь "Ротора" и с левого её угла пробил под правый угол ворот, мяч задел ногу Кожемякина, пролетел рядом со штангой и ушёл на угловой.

Жоаозиньо с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, Пискунов не стал рисковать и выбил мяч на повторный корнер.

Нобоа с углового закрутил мяч в створ ворот, но на этот раз мяч полетел ближе к центру, Довбня отбил мяч перед собой, однако на этот раз защитники "Ротора" сыграли более грамотно и выбили мяч за пределы штрафной площади.

21' Бурмистров получил мяч у правого угла штрафной площади, затем Никита сместился в центр и пробил под левый угол ворот, Довбня в прыжке перевёл мяч на угловой.

20' Маргасов отыгрался с Бурмистровым при входе в штрафную площадь с правого фланга, а затем Тимофей выполнил прострел к правому углу вратарской на Заболотного, но Байрыев за счёт верно выбранной позиции смог разрядить обстановку у своих ворот.

19' Заика смог отыграться с Жоаозиньо у линии штрафной площади, а затем Кирилл развернулся и пробил в левый угол ворот, мяч полетел слабо, Довбня успел переместиться и намертво поймать его.

18' Жоаозиньо с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Ротора" оказались первыми на мяче.

17' Степанов с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в спину Маргасову, а затем его у линии штрафной подхватил Нобоа.

16' Заика попытался отыграться с Жоаозиньо на левом фланге, но Кирилла накрыл Серченков и выбил мяч в аут.

15' Байрыев в центре поля нарушил правила против Заболотного в борьбе за верховой мяч. "Сочи" не удалось быстро разыграть стандарт.

14' Терехов из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади, Заболотному было тяжело бороться за мяч, у Кожемякина было большое преимущество за счёт позиции.

13' В среднем темпе проходит наша игра, пока "Ротор" и "Сочи" показывают абсолютно равный футбол.

12' Маммана с правого фланга выполнил слишком сильную передачу к левому углу вратарской, мяч ушёл за лицевую линию поля.

11' Жигулёв войдя в штрафную площадь "Сочи" в борьбе с Мевлей оказался на газоне, Сергей Иванов показал, что нужно играть дальше.

10' Жоаозиньо получил мяч от Заики у левого угла штрафной площади, а затем бразилец выполнил подачу в центр штрафной площади, Заболотный головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

9' Серченков при попытке пройти вперёд по правому флангу подыграл себе рукой в борьбе с Мевлей, Сергей Иванов всё видел и дал свисток в пользу "Сочи".

8' Бурмистров выполнил передачу на правый угол штрафной площади, мяч полетел слишком неудобно для Заболотного, Байрыев грамотно поставил корпус и дал Довбне сыграть на выходе.

7' Угловой у ворот "Ротора". Жоаозиньо выполнил подачу на ближнюю штангу, бразилец слишком сильно перекрутил мяч, он в итоге попал в сетку с внешней стороны.

6' Алейник ворвался в штрафную площадь с левого фланга, а затем Олег выполнил подачу во вратарскую, Джанаев при игре на выходе забрал мяч в руки, а уже далее в голкипера "Сочи" влетел Серченков.

5' Муллин слишком рьяно начал матч, теперь уже Терехову досталось по ногам в центре поля от Камиля.

4' Теперь уже сам Бурмистров попытался что-то придумать в атаке на правом фланге, но Степанов не дал Никите выполнить подачу в штрафную площадь.

3' Муллин попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но Бурмистров удачно отработал в обороне и перехватил мяч, а затем Камиль огрел соперника по ногам.

2' Серченков в центре поля зацепил Терехова. Игроки "Сочи" не стали торопиться при розыгрыше мяча.