вперед Локо мы остались одни против политического проекта опг озеро зенит
Феликс Арyтюнян #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Джордан
|2 (1)
|0.67
|2.
|Понсе Эсекель
|2
|0.67
|3.
|Соболев Александр Сергеевич
|1
|0.33
|4.
|Зобнин Роман
|0
|0
|5.
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Миранчук Алексей
|2
|0.67
|2.
|Смолов Фёдор
|1
|0.33
|3.
|Баринов Дмитрий
|1
|0.33
|4.
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
|5.
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Крал Алекс
|2
|0
|2.
|Зобнин Роман
|1
|0
|3.
|Ларссон Джордан
|1
|0
|4.
|Максименко Александр
|1
|0
|5.
|Гапонов Илья
|1
|0
|6.
|Соболев Александр Сергеевич
|1
|0
|7.
|Умяров Наиль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Баринов Дмитрий
|2
|0
|2.
|Рыбус Мацей
|1
|0
|3.
|Гилерме Маринато
|1
|0
|4.
|Живоглядов Дмитрий
|1
|0
|5.
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0
|6.
|Магкеев Станислав
|1
|0
|7.
|Иосифов Никита
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спартак Москва
|40% (2)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|0
|Локомотив Москва
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|Сочи
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|5.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 2
|6
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|2 - 4
|6
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|10.
|Урал
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Рубин
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Тамбов
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|16.
|Ротор
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1