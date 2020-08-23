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Спартак Москва
 
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Стадион:
Локомотив Москва
98
Максименко
Александр
14
Джикия
Георгий
2
Жиго
Самуэль
39
Маслов
Павел
54
Умяров
Наиль
47
Зобнин
Роман
33
Крал
Алекс
6
Айртон
Лукас
11
Ларссон
Джордан
19
Понсе
Эсекель
10
Бакаев
Зелимхан
1
Гилерме
Маринато
20
Игнатьев
Владислав
27
Мурило
Серкейра
14
Чорлука
Ведран
31
Рыбус
Мацей
6
Баринов
Дмитрий
7
Крыховяк
Гжегож
59
Миранчук
Алексей
11
Миранчук
Антон
9
Смолов
Фёдор
19
Эдер
Лопеш
Спартак Москва
3-1-3-1-2
Локомотив Москва
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 2 (1) 0.67
2. Понсе Эсекель 2 0.67
3. Соболев Александр Сергеевич 1 0.33
4. Зобнин Роман 0 0
5. Бакаев Зелимхан 0 0
Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Миранчук Алексей 2 0.67
2. Смолов Фёдор 1 0.33
3. Баринов Дмитрий 1 0.33
4. Рыбчинский Дмитрий 0 0
5. Живоглядов Дмитрий 0 0

Карточки

Спартак Москва
# Игрок      
1. Крал Алекс 2 0
2. Зобнин Роман 1 0
3. Ларссон Джордан 1 0
4. Максименко Александр 1 0
5. Гапонов Илья 1 0
6. Соболев Александр Сергеевич 1 0
7. Умяров Наиль 1 0
Локомотив Москва
# Игрок      
1. Баринов Дмитрий 2 0
2. Рыбус Мацей 1 0
3. Гилерме Маринато 1 0
4. Живоглядов Дмитрий 1 0
5. Рыбчинский Дмитрий 1 0
6. Магкеев Станислав 1 0
7. Иосифов Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спартак Москва 40% (2) 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 0
 Локомотив Москва 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 0 25% (1)

Предыдущие игры

Спартак Москва Последние 20 матчей: + = -
Уфа 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Ахмат Спартак Москва 2:2 Сочи Рубин 1:2 Спартак Москва
Зенит 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 3:0 Ахмат Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:3 Тамбов ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Уфа Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Оренбург 1:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Краснодар Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Пахтакор Спартак Москва 3:1 Арарат Спартак Москва 3:2 Партизан Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва
Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -
Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Рубин 0:2 Локомотив Москва Зенит 2:1 Локомотив Москва
Урал 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Сочи Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Рубин 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ростов 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Зенит 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Чайка Волеренга 0:2 Локомотив Москва Ростов 3:3 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Спартак Москва: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Локомотив Москва: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Кубок Париматч Премьер Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 4:0 Локомотив Москва Кубок Париматч Премьер
Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:4 Локомотив Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Суперкубок Локомотив Москва 1:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Спартак Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2. Сочи Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
3. Локомотив Москва Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4. Динамо Москва Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
5. Ахмат Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Краснодар Заявка 4 2 0 2 5 - 2 6
7. ЦСКА Москва Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
8. Ростов Заявка 4 2 0 2 2 - 4 6
9. Спартак Москва Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
10. Урал Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
11. Арсенал Тула Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Рубин Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Уфа Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14. Тамбов Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
15. Химки Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
16. Ротор Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 4 тура Российской Премьер-лиги, в котором сыграют московские «Спартак» и «Локомотив». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Otkrytiye Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 августа 2020, осталось считанные секунды.


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Прогнозы на матч Спартак Москва - Локомотив Москва

Исход игры
Спартак Москва
29.4% (45)
Ничья
45.1% (69)
Локомотив Москва
25.5% (39)
Тотал 2.5
Больше
44.67% (67)
Меньше
55.33% (83)
Обе команды забьют
Да
81.33% (122)
Нет
18.67% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.3% (57)
2:1 Спартак Москва
17.6% (27)
1:2 Локомотив Москва
17.6% (27)
1:0 Спартак Москва
6.5% (10)
2:2 Ничья
3.9% (6)
0:1 Локомотив Москва
3.3% (5)
0:2 Локомотив Москва
2.6% (4)
0:0 Ничья
2.6% (4)
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Победитель

Букмекер 1 X 2
2.75 3.15 2.85
2.70 3.15 2.95
2.70 3.15 2.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.86 1.94
Букмекер Да Нет
5.40 1.17
Букмекер Да Нет
3.65 1.27
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