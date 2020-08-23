77
Алиев
Азер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Алиев АзерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
10 Тилль ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Бизяк ЛовроНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Евсеев Вадим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Мамаев ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бизяк Ловро
|1 (1)
|0.25
|2.
|Аликин Павел
|1
|0.25
|3.
|Кротов Вячеслав
|1
|0.25
|4.
|Голубев Артём
|1
|0.25
|5.
|Данченко Олег
|0
|0
|6.
|Неделчару Ионуц
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мамаев Павел
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Йокич Боян
|2
|0
|2.
|Аликин Павел
|1
|0
|3.
|Безденежных Игорь
|1
|0
|4.
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0
|5.
|Голубев Артём
|1
|0
|6.
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|2.
|Норманн Матиас
|2
|0
|3.
|Попов Ивелин
|1
|0
|4.
|Чернов Евгений
|1
|0
|5.
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|6.
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уфа
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|Ростов
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Уфа Последние 20 матчей: + = -Уфа 1:1 Спартак Москва Арсенал Тула 2:3 Уфа Уфа 0:3 Краснодар Уфа 0:0 Арсенал Тула
Ростов Последние 20 матчей: + = -Динамо Москва 2:0 Ростов Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит
Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Ростов Мольде 1:0 Ростов АИК 1:1 Ростов Ростов 3:3 Локомотив Москва Партизан 1:3 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов
Последние игры между собой
Уфа: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Ростов: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|Сочи
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|5.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 2
|6
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|Урал
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|10.
|Уфа
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Рубин
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Ростов
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|14.
|Тамбов
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|16.
|Ротор
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
Прогнозы на матч Уфа 0:0 Ростов
Исход игры
Уфа
15.6% (23)
Ничья
44.9% (66)
Ростов
39.5% (58)
Тотал 2.5
Больше
31.25% (45)
Меньше
68.75% (99)
Обе команды забьют
Да
68.75% (99)
Нет
31.25% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.4% (55)
1:2 Ростов
21.1% (31)
0:1 Ростов
15% (22)
1:0 Уфа
8.2% (12)
2:1 Уфа
6.1% (9)
0:0 Ничья
4.8% (7)
0:2 Ростов
1.4% (2)
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