Зайнутдинов из аута с левого фланга вбросил мяч в штрафную площадь "Уфы", никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Вновь последовал заброс к левому углу штрафной площади "Уфы", Хаджикадунич в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Карпа.

Байрамян прошёл вперёд по левому флангу, а затем Хорен выполнил подачу в центр штрафной площади, Алиев и Карп отвели угрозу от своих ворот.

Ионов с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, Аликин удачно подставил голову и выбил мяч в центр поля на Жамалетдинова.

Глебов на своей половине поля нарушил правила против Данченко. "Уфа" тщательно готовится к стандарту.

6' Вновь Осипенко из центра поля выполнил заброс к штрафной площади "Уфы", Норманн пяткой выполнил передачу к правому углу штрафной, Шомуродов не ждал такого действия от партнёра по команде, да и был Элдор в центре штрафной.

5' Осипенко из центра поля выполнил передачу на правый фланг, Норманн обработал мяч, но затем Матиас не смог обыграть двоих соперников и войти в штрафную площадь.

4' Бабурин при игре на выходе коленом влетел в поясницу Хаджикадуничу. Вышли на поле врачи "Ростова", после паузы Деннис показал, что он готов играть дальше.

3' Угловой у ворот "Ростова". Данченко разыграл стандарт с Алиевым, а затем Азер с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Хаджикадунич головой выбил мяч в центр штрафной площади, там мяч попал в плечо Карпу и полетел вновь к воротам "Ростова", на этот раз Бабурин сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

2' Алиев из центра поля выполнил заброс на левый фланг, Жамалетдинов в борьбе с Козловым не смог зацепиться за мяч, но затем и Осипенко сыграл слишком нервно, защитник "Ростова" взял и просто выбил мяч в аут.