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Уфа
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Ростов
0' 8'
31
Беленов
Александр
27
Неделчару
Ионуц
4
Никитин
Алексей
3
Аликин
Павел
33
Сухов
Александр
22
Голубев
Артём
8
Карп
Кэтэлин
57
Кротов
Вячеслав
94
Данченко
Олег
75
Жамалетдинов
Тимур
77
Алиев
Азер
1
Бабурин
Егор
34
Козлов
Алексей
55
Осипенко
Максим
5
Хаджикадунич
Деннис
19
Байрамян
Хорен
18
Зайнутдинов
Бактиёр
6
Насимото
Кенто
17
Норманн
Матиас
15
Глебов
Данил
11
Ионов
Алексей
14
Шомуродов
Элдор
Уфа
3-4-3
Ростов
4-5-1

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бизяк Ловро 1 (1) 0.25
2. Аликин Павел 1 0.25
3. Кротов Вячеслав 1 0.25
4. Голубев Артём 1 0.25
5. Данченко Олег 0 0
6. Неделчару Ионуц 0 0
Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мамаев Павел 1 0.25

Карточки

Уфа
# Игрок      
1. Йокич Боян 2 0
2. Аликин Павел 1 0
3. Безденежных Игорь 1 0
4. Жамалетдинов Тимур 1 0
5. Голубев Артём 1 0
6. Фольмер Кирилл 1 0
Ростов
# Игрок      
1. Зайнутдинов Бактиёр 2 0
2. Норманн Матиас 2 0
3. Попов Ивелин 1 0
4. Чернов Евгений 1 0
5. Шомуродов Элдор 1 0
6. Хаджикадунич Деннис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уфа 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0
 Ростов 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Уфа Последние 20 матчей: + = -
Уфа 1:1 Спартак Москва Арсенал Тула 2:3 Уфа Уфа 0:3 Краснодар Уфа 0:0 Арсенал Тула
Уфа 0:1 Динамо Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Ростов 1:2 Уфа Уфа 1:1 Урал Уфа 0:0 Рубин Спартак Москва 0:0 Уфа Уфа 2:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов ЦСКА Москва 0:0 Уфа Зенит 0:0 Уфа Краснодар 2:0 Уфа Уфа 4:1 Далянь Ифан ЦСКА Москва 3:0 Уфа Уфа 2:1 Рапперсвиль-Йона Уфа 1:2 Арарат-Армения Уфа 0:0 Урарту
Ростов Последние 20 матчей: + = -
Динамо Москва 2:0 Ростов Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит
Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Ростов Мольде 1:0 Ростов АИК 1:1 Ростов Ростов 3:3 Локомотив Москва Партизан 1:3 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов

Последние игры между собой

Уфа: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Ростов: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
Ростов 1:2 Уфа Премьер-лига Уфа 2:0 Ростов Премьер-лига Уфа 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Уфа Премьер-лига
Ростов 1:0 Уфа Премьер-лига Уфа 1:4 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 1:2 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:0 Ростов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2. Сочи Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
3. Локомотив Москва Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4. Динамо Москва Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
5. Ахмат Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Краснодар Заявка 4 2 0 2 5 - 2 6
7. ЦСКА Москва Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
8. Спартак Москва Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
9. Урал Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
10. Уфа 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
11. Арсенал Тула Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Рубин Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Ростов 0:0 Заявка 4 1 1 2 1 - 4 4
14. Тамбов Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
15. Химки Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
16. Ротор Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    11'
    Глебов на своей половине поля нарушил правила против Данченко. "Уфа" тщательно готовится к стандарту. 
  • 10'
    Ионов с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, Аликин удачно подставил голову и выбил мяч в центр поля на Жамалетдинова. 
  • 9'
    Байрамян прошёл вперёд по левому флангу, а затем Хорен выполнил подачу в центр штрафной площади, Алиев и Карп отвели угрозу от своих ворот. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Вновь последовал заброс к левому углу штрафной площади "Уфы", Хаджикадунич в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Карпа. 
  • 7'
    Зайнутдинов из аута с левого фланга вбросил мяч в штрафную площадь "Уфы", никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 6'
    Вновь Осипенко из центра поля выполнил заброс к штрафной площади "Уфы", Норманн пяткой выполнил передачу к правому углу штрафной, Шомуродов не ждал такого действия от партнёра по команде, да и был Элдор в центре штрафной. 
  • 5'
    Осипенко из центра поля выполнил передачу на правый фланг, Норманн обработал мяч, но затем Матиас не смог обыграть двоих соперников и войти в штрафную площадь. 
  • Травма, повреждение
    4'
    Бабурин при игре на выходе коленом влетел в поясницу Хаджикадуничу. Вышли на поле врачи "Ростова", после паузы Деннис показал, что он готов играть дальше. 
  • Угловой
    3'
    Угловой у ворот "Ростова". Данченко разыграл стандарт с Алиевым, а затем Азер с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Хаджикадунич головой выбил мяч в центр штрафной площади, там мяч попал в плечо Карпу и полетел вновь к воротам "Ростова", на этот раз Бабурин сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 2'
    Алиев из центра поля выполнил заброс на левый фланг, Жамалетдинов в борьбе с Козловым не смог зацепиться за мяч, но затем и Осипенко сыграл слишком нервно, защитник "Ростова" взял и просто выбил мяч в аут. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт интересная битва между "Уфой" и "Ростов", посмотрим, кто в этом противостоянии окажется лучше и наберёт столь нужные три очка, если только команда Вадима Евсеева вновь не распишет мировую с соперником. 
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neftyanik Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Уфа 0:0 Ростов

Исход игры
Уфа
15.6% (23)
Ничья
44.9% (66)
Ростов
39.5% (58)
Тотал 2.5
Больше
31.25% (45)
Меньше
68.75% (99)
Обе команды забьют
Да
68.75% (99)
Нет
31.25% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.4% (55)
1:2 Ростов
21.1% (31)
0:1 Ростов
15% (22)
1:0 Уфа
8.2% (12)
2:1 Уфа
6.1% (9)
0:0 Ничья
4.8% (7)
0:2 Ростов
1.4% (2)
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2.95 2.85 2.65
3.30 2.90 2.25
3.30 2.90 2.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.22 1.61
Букмекер Да Нет
6.10 1.10
Букмекер Да Нет
4.80 1.18
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