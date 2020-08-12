Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бизяк Ловро
|1 (1)
|0.33
|2.
|Аликин Павел
|1
|0.33
|3.
|Кротов Вячеслав
|1
|0.33
|4.
|Голубев Артём
|1
|0.33
|5.
|Данченко Олег
|0
|0
|6.
|Неделчару Ионуц
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мамаев Павел
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Йокич Боян
|2
|0
|2.
|Аликин Павел
|1
|0
|3.
|Безденежных Игорь
|1
|0
|4.
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0
|5.
|Голубев Артём
|1
|0
|6.
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|2.
|Норманн Матиас
|2
|0
|3.
|Попов Ивелин
|1
|0
|4.
|Чернов Евгений
|1
|0
|5.
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|6.
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уфа
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|Ростов
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Уфа Последние 20 матчей: + = -Уфа 1:1 Спартак Москва Арсенал Тула 2:3 Уфа Уфа 0:3 Краснодар Уфа 0:0 Арсенал Тула
Ростов Последние 20 матчей: + = -Динамо Москва 2:0 Ростов Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит
Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Ростов Мольде 1:0 Ростов АИК 1:1 Ростов Ростов 3:3 Локомотив Москва Партизан 1:3 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов
Последние игры между собой
Уфа: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Ростов: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Краснодар
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|Сочи
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|8.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|10.
|Тамбов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Ростов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|12.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|Рубин
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|15.
|Химки
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|16.
|Ротор
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
Прогнозы на матч Уфа - Ростов
Исход игры
Уфа
17.9% (15)
Ничья
39.3% (33)
Ростов
42.9% (36)
Тотал 2.5
Больше
37.35% (31)
Меньше
62.65% (52)
Обе команды забьют
Да
72.29% (60)
Нет
27.71% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.7% (30)
1:2 Ростов
26.2% (22)
0:1 Ростов
13.1% (11)
1:0 Уфа
9.5% (8)
2:1 Уфа
7.1% (6)
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