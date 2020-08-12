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Уфа
 
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Стадион:
Ростов

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бизяк Ловро 1 (1) 0.33
2. Аликин Павел 1 0.33
3. Кротов Вячеслав 1 0.33
4. Голубев Артём 1 0.33
5. Данченко Олег 0 0
6. Неделчару Ионуц 0 0
Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мамаев Павел 1 0.33

Карточки

Уфа
# Игрок      
1. Йокич Боян 2 0
2. Аликин Павел 1 0
3. Безденежных Игорь 1 0
4. Жамалетдинов Тимур 1 0
5. Голубев Артём 1 0
6. Фольмер Кирилл 1 0
Ростов
# Игрок      
1. Зайнутдинов Бактиёр 2 0
2. Норманн Матиас 2 0
3. Попов Ивелин 1 0
4. Чернов Евгений 1 0
5. Шомуродов Элдор 1 0
6. Хаджикадунич Деннис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уфа 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0
 Ростов 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Уфа Последние 20 матчей: + = -
Уфа 1:1 Спартак Москва Арсенал Тула 2:3 Уфа Уфа 0:3 Краснодар Уфа 0:0 Арсенал Тула
Уфа 0:1 Динамо Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Ростов 1:2 Уфа Уфа 1:1 Урал Уфа 0:0 Рубин Спартак Москва 0:0 Уфа Уфа 2:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов ЦСКА Москва 0:0 Уфа Зенит 0:0 Уфа Краснодар 2:0 Уфа Уфа 4:1 Далянь Ифан ЦСКА Москва 3:0 Уфа Уфа 2:1 Рапперсвиль-Йона Уфа 1:2 Арарат-Армения Уфа 0:0 Урарту
Ростов Последние 20 матчей: + = -
Динамо Москва 2:0 Ростов Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит
Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Ростов Мольде 1:0 Ростов АИК 1:1 Ростов Ростов 3:3 Локомотив Москва Партизан 1:3 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов

Последние игры между собой

Уфа: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Ростов: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
Ростов 1:2 Уфа Премьер-лига Уфа 2:0 Ростов Премьер-лига Уфа 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Уфа Премьер-лига
Ростов 1:0 Уфа Премьер-лига Уфа 1:4 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 1:2 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:0 Ростов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Динамо Москва Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3. Локомотив Москва Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4. Краснодар Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
5. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Спартак Москва Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7. Сочи Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
8. Ахмат Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Уфа Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
10. Тамбов Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11. Ростов Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
12. Урал Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
13. Рубин Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
14. Арсенал Тула Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
15. Химки Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
16. Ротор Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 августа 2020, осталось 2 дня 12 часов 26 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 84
    Уфа 17.9% (15)
    X 39.3% (33)
    Ростов 42.9% (36)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Уфа - Ростов

    Исход игры
    Уфа
    17.9% (15)
    Ничья
    39.3% (33)
    Ростов
    42.9% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.35% (31)
    Меньше
    62.65% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    72.29% (60)
    Нет
    27.71% (23)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.7% (30)
    1:2 Ростов
    26.2% (22)
    0:1 Ростов
    13.1% (11)
    1:0 Уфа
    9.5% (8)
    2:1 Уфа
    7.1% (6)
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    Победитель

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    3.50 3.10 2.33
    3.35 3.10 2.30
    3.35 3.10 2.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.26 1.64
    Букмекер Да Нет
    6.40 1.12
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.20
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