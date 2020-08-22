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ЦСКА Москва
0:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Рубин
0'
9' Желтая карточка
Влашич Никола
18' Желтая карточка
Сигурдссон Арнор
29'
35
Акинфеев
Игорь
78
Дивеев
Игорь
5
Васин
Виктор
23
Магнуссон
Хёрдур
2
Фернандес
Марио
22
Марадишвили
Константин
8
Влашич
Никола
98
Обляков
Иван
42
Щенников
Георгий
99
Шкурин
Илья
17
Сигурдссон
Арнор
22
Дюпин
Юрий
3
Меркулов
Михаил
5
Уремович
Филип
2
Старфельт
Карл
12
Зуев
Александр
28
Абильдгор
Оливер
8
Йевтич
Дарко
87
Бакаев
Солтмурад
20
Шатов
Олег
21
Кварацхелия
Хвича
19
Игнатьев
Иван
ЦСКА Москва
3-5-2
Рубин
4-2-3-1

Ход матча

9'
Влашич Никола
 
18'
Сигурдссон Арнор
 

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кучаев Константин 2 0.5
2. Дзагоев Алан 1 0.25
3. Влашич Никола 1 0.25
4. Шкурин Илья 1 0.25
5. Сигурдссон Арнор 0 0
Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Игнатьев Иван 2 (2) 0.5
2. Макаров Денис 1 0.25
3. Кварацхелия Хвича 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Влашич Никола 2 0
2. Акинфеев Игорь 1 0
3. Обляков Иван 1 0
4. Дивеев Игорь 1 0
5. Марадишвили Константин 1 0
Рубин
# Игрок      
1. Меркулов Михаил 1 1
2. Бегич Сильвие 1 1
3. Уремович Филип 2 0
4. Игнатьев Иван 1 0
5. Макаров Денис 1 0
6. Самошников Илья 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА Москва 0 60% (3) 20% (1) 20% (1) 0 0
 Рубин 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: + = -
Зенит 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Химки 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Ротор
ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Рубин Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Ахмат 0:4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:4 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Уфа Ростов 3:2 ЦСКА Москва Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Урал ЦСКА Москва 3:0 Уфа ЦСКА Москва 3:0 Рапперсвиль-Йона Картахена 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Сириус
Рубин Последние 20 матчей: + = -
Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КАМАЗ
Рубин 1:2 Спартак Москва Рубин 0:0 Ростов ЦСКА Москва 1:1 Рубин Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург Уфа 0:0 Рубин Рубин 0:2 Локомотив Москва Урал 1:2 Рубин Арсенал Тула 0:1 Рубин Рубин 0:1 Крылья Советов Тамбов 0:0 Рубин Рубин 2:0 Шериф Рубин 2:3 Кайрат Рубин 5:0 Славия Мозырь Рубин 4:1 Спартак Юрмала Рубин 3:0 Войводина

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Рубин: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
ЦСКА Москва 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 4:0 Рубин Товарищеские матчи ЦСКА Москва 3:0 Рубин Премьер-лига
Рубин 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига Рубин 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Рубин Премьер-лига Рубин 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Рубин Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Рубин 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Рубин Премьер-лига Рубин 3:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2. Локомотив Москва Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Динамо Москва Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
4. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
5. Ахмат Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Краснодар Заявка 4 2 0 2 5 - 2 6
7. Сочи 0:0 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
8. Спартак Москва Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
9. Урал Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
10. Уфа Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
11. Арсенал Тула Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Ростов Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
13. Тамбов Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
14. Рубин 0:0 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
15. Ротор 0:0 Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
16. Химки Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
  • Первый тайм
  • 30'
    Меркулов не позволил Фернандесу по правому флангу продвинуться вперёд.
  • 29'
    Влашич с Фернандесом справа ворвались в штрафную площадь, но доставить мяч в центр не смогли.
  • Офсайд
    28'
    Шкурин ещё раз оказался в офсайде.
  • 27'
    Игнатьев справа с острейшего угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.
  • Офсайд
    26'
    Шкурин оказался в офсайде.
  • 25'
    Йевтич с двадцати четырёх метров пробил выше ворот.
  • 24'
    Шкурин откатил мяч на Фернандеса, который с четырнадцати метров не попал в правый угол.
  • 23'
    Дивеев вперёд заброс налево на ход Щенникову сделал слишком сильно.
  • 22'
    Магнуссон с тридцати пяти метров пробил немного выше ворот.
  • 20'
    Заброс вперёд на Игнатьева прервал Дивеев, скинув мяч в руки Акинфееву.
  • 19'
    Шкурин не смог сделать точную скидку грудью на партнёра после заброса Фернандеса вперёд.
  • Желтая карточка
    18'
    Сигурдссон на чужой половине поля схватил руками убегавшего соперника и получил жёлтую карточку.
  • 17'
    ЦСКА постепенно начинает обозначать своё преимущество в центре поля. Хозяева больше владеют мячом и чаще проводят позиционные атаки.
  • 16'
    Фернандес чуть не достал мяч после заброса Облякова вперёд к правой штанге.
  • 15'
    Удар Магнуссона с двадцати метров защитники "Рубина" заблокировали.
  • Фол, нарушение
    14'
    Кварацхелич в центре поля подтолкнул в спину Облякова.
  • 12'
    Без опасных моментов проходят стартовые минуты встречи.
  • Угловой
    11'
    Влашич от углового флага навесил к ближней штанге. К;азанцы мяч из штрафной площади выбили.
  • Желтая карточка
    10'
    Влашич у чужой штрафной площади сыграл грубо и получил первую жёлтую карточку в матче.
  • 9'
    Удар Йвтича с двадцати метров соперники "накрыли".
  • 8'
    Обляков сделал заброс к воротам на ход Фернандесу, но Дюпин рванул на перехват и первым оказался у мяча.
  • 7'
    Бакаева справа у линии штрафной площади встретили три соперника и внутрь прорваться не позволили.
  • 6'
    Рубину удаётся комбинировать на чужой половине поля, но всё происходит очень далеко от армейской штрафной площади.
  • Фол, нарушение
    5'
    Зуев на фланге сбил Щенникова.
  • 4'
    Фернандес с Васиным не позволили Кварацхелии разогнать атаку по левому флангу.
  • Фол, нарушение
    3'
    Бакаев на фланге сбил Щенникова.
  • 2'
    ЦСКА играет в сине-красной форме, "Рубин" - в зелёной.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "ВЭБ Арене"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VEB Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч ЦСКА Москва 0:0 Рубин

Исход игры
ЦСКА Москва
88.9% (144)
Ничья
8% (13)
Рубин
3.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
47.77% (75)
Меньше
52.23% (82)
Обе команды забьют
Да
51.59% (81)
Нет
48.41% (76)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
35.8% (58)
2:0 ЦСКА Москва
24.7% (40)
1:0 ЦСКА Москва
19.1% (31)
3:1 ЦСКА Москва
6.8% (11)
1:1 Ничья
3.7% (6)
2:2 Ничья
3.1% (5)
0:1 Рубин
1.9% (3)
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1.74 3.40 5.10
1.75 3.60 5.70
1.75 3.50 5.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.45 1.55
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
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