Лёня тренирище а гончар дилетант
Феликс Арyтюнян #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кучаев Константин
|2
|0.5
|2.
|Дзагоев Алан
|1
|0.25
|3.
|Влашич Никола
|1
|0.25
|4.
|Шкурин Илья
|1
|0.25
|5.
|Сигурдссон Арнор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Игнатьев Иван
|2 (2)
|0.5
|2.
|Макаров Денис
|1
|0.25
|3.
|Кварацхелия Хвича
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Влашич Никола
|2
|0
|2.
|Акинфеев Игорь
|1
|0
|3.
|Обляков Иван
|1
|0
|4.
|Дивеев Игорь
|1
|0
|5.
|Марадишвили Константин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Меркулов Михаил
|1
|1
|2.
|Бегич Сильвие
|1
|1
|3.
|Уремович Филип
|2
|0
|4.
|Игнатьев Иван
|1
|0
|5.
|Макаров Денис
|1
|0
|6.
|Самошников Илья
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЦСКА Москва
|0
|60% (3)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
|Рубин
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|ЦСКА Москва
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 2
|6
|7.
|Сочи
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|Урал
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|10.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Ростов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|13.
|Тамбов
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|14.
|Рубин
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|15.
|Ротор
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|16.
|Химки
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1