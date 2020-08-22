Игнатьев справа с острейшего угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.

Шкурин ещё раз оказался в офсайде.

Влашич с Фернандесом справа ворвались в штрафную площадь, но доставить мяч в центр не смогли.

Меркулов не позволил Фернандесу по правому флангу продвинуться вперёд.

25' Йевтич с двадцати четырёх метров пробил выше ворот.

24' Шкурин откатил мяч на Фернандеса, который с четырнадцати метров не попал в правый угол.

23' Дивеев вперёд заброс налево на ход Щенникову сделал слишком сильно.

22' Магнуссон с тридцати пяти метров пробил немного выше ворот.

20' Заброс вперёд на Игнатьева прервал Дивеев, скинув мяч в руки Акинфееву.

19' Шкурин не смог сделать точную скидку грудью на партнёра после заброса Фернандеса вперёд.

18' Сигурдссон на чужой половине поля схватил руками убегавшего соперника и получил жёлтую карточку.

17' ЦСКА постепенно начинает обозначать своё преимущество в центре поля. Хозяева больше владеют мячом и чаще проводят позиционные атаки.

16' Фернандес чуть не достал мяч после заброса Облякова вперёд к правой штанге.

15' Удар Магнуссона с двадцати метров защитники "Рубина" заблокировали.

14' Кварацхелич в центре поля подтолкнул в спину Облякова.

12' Без опасных моментов проходят стартовые минуты встречи.

11' Влашич от углового флага навесил к ближней штанге. К;азанцы мяч из штрафной площади выбили.

10' Влашич у чужой штрафной площади сыграл грубо и получил первую жёлтую карточку в матче.

9' Удар Йвтича с двадцати метров соперники "накрыли".

8' Обляков сделал заброс к воротам на ход Фернандесу, но Дюпин рванул на перехват и первым оказался у мяча.

7' Бакаева справа у линии штрафной площади встретили три соперника и внутрь прорваться не позволили.

6' Рубину удаётся комбинировать на чужой половине поля, но всё происходит очень далеко от армейской штрафной площади.

5' Зуев на фланге сбил Щенникова.

4' Фернандес с Васиным не позволили Кварацхелии разогнать атаку по левому флангу.

3' Бакаев на фланге сбил Щенникова.

2' ЦСКА играет в сине-красной форме, "Рубин" - в зелёной.