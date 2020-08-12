ЦСКА Москва
Позже
Стадион: ВЭБ Арена
Рубин
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кучаев Константин
|2
|0.67
|2.
|Дзагоев Алан
|1
|0.33
|3.
|Влашич Никола
|1
|0.33
|4.
|Шкурин Илья
|1
|0.33
|5.
|Сигурдссон Арнор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Игнатьев Иван
|2 (2)
|0.67
|2.
|Макаров Денис
|1
|0.33
|3.
|Кварацхелия Хвича
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Акинфеев Игорь
|1
|0
|2.
|Влашич Никола
|1
|0
|3.
|Обляков Иван
|1
|0
|4.
|Дивеев Игорь
|1
|0
|5.
|Марадишвили Константин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Меркулов Михаил
|1
|1
|2.
|Бегич Сильвие
|1
|1
|3.
|Уремович Филип
|2
|0
|4.
|Игнатьев Иван
|1
|0
|5.
|Макаров Денис
|1
|0
|6.
|Самошников Илья
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЦСКА Москва
|0
|60% (3)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
|Рубин
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: + = -Зенит 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Химки 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Ротор
ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Рубин Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Ахмат 0:4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:4 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Уфа Ростов 3:2 ЦСКА Москва Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Урал ЦСКА Москва 3:0 Уфа ЦСКА Москва 3:0 Рапперсвиль-Йона Картахена 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Сириус
Рубин Последние 20 матчей: + = -Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КАМАЗ
Рубин 1:2 Спартак Москва Рубин 0:0 Ростов ЦСКА Москва 1:1 Рубин Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург Уфа 0:0 Рубин Рубин 0:2 Локомотив Москва Урал 1:2 Рубин Арсенал Тула 0:1 Рубин Рубин 0:1 Крылья Советов Тамбов 0:0 Рубин Рубин 2:0 Шериф Рубин 2:3 Кайрат Рубин 5:0 Славия Мозырь Рубин 4:1 Спартак Юрмала Рубин 3:0 Войводина
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Рубин: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Рубин 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига Рубин 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Рубин Премьер-лига Рубин 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Рубин Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Рубин 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Рубин Премьер-лига Рубин 3:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Краснодар
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|Сочи
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|8.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|10.
|Тамбов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Ростов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|12.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|Рубин
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|15.
|Химки
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|16.
|Ротор
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Рубин
Исход игры
ЦСКА Москва
89.8% (79)
Ничья
9.1% (8)
Рубин
1.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
44.83% (39)
Меньше
55.17% (48)
Обе команды забьют
Да
49.43% (43)
Нет
50.57% (44)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
36.4% (32)
2:0 ЦСКА Москва
26.1% (23)
1:0 ЦСКА Москва
21.6% (19)
1:1 Ничья
4.5% (4)
3:1 ЦСКА Москва
4.5% (4)
2:2 Ничья
3.4% (3)
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