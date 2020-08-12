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ЦСКА Москва
 
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Стадион:
Рубин

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кучаев Константин 2 0.67
2. Дзагоев Алан 1 0.33
3. Влашич Никола 1 0.33
4. Шкурин Илья 1 0.33
5. Сигурдссон Арнор 0 0
Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Игнатьев Иван 2 (2) 0.67
2. Макаров Денис 1 0.33
3. Кварацхелия Хвича 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Акинфеев Игорь 1 0
2. Влашич Никола 1 0
3. Обляков Иван 1 0
4. Дивеев Игорь 1 0
5. Марадишвили Константин 1 0
Рубин
# Игрок      
1. Меркулов Михаил 1 1
2. Бегич Сильвие 1 1
3. Уремович Филип 2 0
4. Игнатьев Иван 1 0
5. Макаров Денис 1 0
6. Самошников Илья 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА Москва 0 60% (3) 20% (1) 20% (1) 0 0
 Рубин 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: + = -
Зенит 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Химки 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Ротор
ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Рубин Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Ахмат 0:4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:4 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Уфа Ростов 3:2 ЦСКА Москва Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Урал ЦСКА Москва 3:0 Уфа ЦСКА Москва 3:0 Рапперсвиль-Йона Картахена 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Сириус
Рубин Последние 20 матчей: + = -
Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КАМАЗ
Рубин 1:2 Спартак Москва Рубин 0:0 Ростов ЦСКА Москва 1:1 Рубин Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург Уфа 0:0 Рубин Рубин 0:2 Локомотив Москва Урал 1:2 Рубин Арсенал Тула 0:1 Рубин Рубин 0:1 Крылья Советов Тамбов 0:0 Рубин Рубин 2:0 Шериф Рубин 2:3 Кайрат Рубин 5:0 Славия Мозырь Рубин 4:1 Спартак Юрмала Рубин 3:0 Войводина

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Рубин: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
ЦСКА Москва 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 4:0 Рубин Товарищеские матчи ЦСКА Москва 3:0 Рубин Премьер-лига
Рубин 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига Рубин 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Рубин Премьер-лига Рубин 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Рубин Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Рубин 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Рубин Премьер-лига Рубин 3:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Динамо Москва Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3. Локомотив Москва Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4. Краснодар Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
5. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Спартак Москва Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7. Сочи Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
8. Ахмат Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Уфа Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
10. Тамбов Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11. Ростов Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
12. Урал Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
13. Рубин Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
14. Арсенал Тула Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
15. Химки Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
16. Ротор Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 августа 2020, осталось 1 день 19 часов 5 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 88
    ЦСКА Москва 89.8% (79)
    X 9.1% (8)
    Рубин 1.1% (1)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Рубин

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    89.8% (79)
    Ничья
    9.1% (8)
    Рубин
    1.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.83% (39)
    Меньше
    55.17% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    49.43% (43)
    Нет
    50.57% (44)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    36.4% (32)
    2:0 ЦСКА Москва
    26.1% (23)
    1:0 ЦСКА Москва
    21.6% (19)
    1:1 Ничья
    4.5% (4)
    3:1 ЦСКА Москва
    4.5% (4)
    2:2 Ничья
    3.4% (3)
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    Победитель

    Букмекер 1 X 2
    1.70 3.70 5.70
    1.62 3.75 5.90
    1.62 3.75 5.90

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.23 1.62
    Букмекер Да Нет
    6.10 1.12
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.21
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