Урал
Позже
Стадион: Екатеринбург Арена
Краснодар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бавин ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Матвеев Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Берг МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Мусаев Мурад
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Егорычев Андрей
|1
|0.33
|2.
|Бикфалви Эрик
|1 (1)
|0.33
|3.
|Ефремов Дмитрий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берг Маркус
|2
|0.67
|2.
|Кабелла Реми
|2
|0.67
|3.
|Петров Сергей
|1
|0.33
|4.
|Вандерсон Кампос
|0
|0
|5.
|Газинский Юрий
|0
|0
|6.
|Олссон Кристоффер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Емельянов Роман
|1
|1
|2.
|Араторе Марко
|2
|0
|3.
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|4.
|Кулаков Денис
|1
|0
|5.
|Бикфалви Эрик
|1
|0
|6.
|Рыков Владимир
|1
|0
|7.
|Панюков Андрей
|1
|0
|8.
|Ароян Вараздат
|1
|0
|9.
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0
|10.
|Помазун Илья
|1
|0
|11.
|Мишкич Даниэль
|1
|0
|12.
|Егорычев Андрей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Петров Сергей
|2
|0
|2.
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|3.
|Берг Маркус
|1
|0
|4.
|Рамирес Кристьян
|1
|0
|5.
|Уткин Даниил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Урал
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|Краснодар
|0
|0
|20% (1)
|20% (1)
|60% (3)
|0
Предыдущие игры
Урал Последние 20 матчей: + = -Урал 1:1 Локомотив Москва Рубин 1:1 Урал Урал 0:2 Динамо Москва Урал 0:1 Локомотив Москва
Краснодар Последние 20 матчей: + = -Краснодар 2:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 1:0 Краснодар Уфа 0:3 Краснодар Краснодар 4:0 Ахмат
Краснодар 0:2 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Краснодар Краснодар 3:0 Урал Рубин 1:0 Краснодар Краснодар 2:4 Зенит Ростов 1:1 Краснодар Оренбург 0:3 Краснодар Сочи 2:0 Краснодар Спартак Москва 0:1 Краснодар Краснодар 2:0 Уфа Краснодар 0:1 Ростов Краснодар 0:1 Малага Мольде 1:0 Краснодар Краснодар 1:0 Крылья Советов Краснодар 4:3 Мьёндален Краснодар 3:4 Виктория Пльзень
Последние игры между собой
Урал: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Краснодар: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Урал 1:2 Краснодар Премьер-лига Урал 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Краснодар Премьер-лига Урал 3:3 Краснодар Кубок Краснодар 3:0 Урал Премьер-лига Краснодар 6:0 Урал Премьер-лига Урал 3:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:1 Урал Премьер-лига Урал 0:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Урал ФНЛ - Первый дивизион Урал 3:1 Краснодар ФНЛ - Первый дивизион Урал 1:1 Краснодар ФНЛ - Первый дивизион Краснодар 2:2 Урал ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Краснодар
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|Сочи
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|8.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|10.
|Тамбов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Ростов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|12.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|Рубин
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|15.
|Химки
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|16.
|Ротор
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
Прогнозы на матч Урал - Краснодар
Исход игры
Урал
3.9% (6)
Ничья
12.4% (19)
Краснодар
83.7% (128)
Тотал 2.5
Больше
51.32% (78)
Меньше
48.68% (74)
Обе команды забьют
Да
62.5% (95)
Нет
37.5% (57)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
41.2% (63)
0:1 Краснодар
19% (29)
0:2 Краснодар
16.3% (25)
1:1 Ничья
11.8% (18)
1:3 Краснодар
5.9% (9)
2:1 Урал
2% (3)
1:0 Урал
1.3% (2)
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