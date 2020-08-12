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Урал
 
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Стадион:
Краснодар

Бомбардиры внутри турнира

Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Егорычев Андрей 1 0.33
2. Бикфалви Эрик 1 (1) 0.33
3. Ефремов Дмитрий 0 0
Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 2 0.67
2. Кабелла Реми 2 0.67
3. Петров Сергей 1 0.33
4. Вандерсон Кампос 0 0
5. Газинский Юрий 0 0
6. Олссон Кристоффер 0 0

Карточки

Урал
# Игрок      
1. Емельянов Роман 1 1
2. Араторе Марко 2 0
3. Годзюр Ярослав 1 0
4. Кулаков Денис 1 0
5. Бикфалви Эрик 1 0
6. Рыков Владимир 1 0
7. Панюков Андрей 1 0
8. Ароян Вараздат 1 0
9. Подберёзкин Вячеслав 1 0
10. Помазун Илья 1 0
11. Мишкич Даниэль 1 0
12. Егорычев Андрей 1 0
Краснодар
# Игрок      
1. Петров Сергей 2 0
2. Олссон Кристоффер 2 0
3. Берг Маркус 1 0
4. Рамирес Кристьян 1 0
5. Уткин Даниил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Урал 50% (1) 0 0 0 50% (1) 0
 Краснодар 0 0 20% (1) 20% (1) 60% (3) 0

Предыдущие игры

Урал Последние 20 матчей: + = -
Урал 1:1 Локомотив Москва Рубин 1:1 Урал Урал 0:2 Динамо Москва Урал 0:1 Локомотив Москва
Урал 1:3 Химки Урал 1:3 Арсенал Тула Краснодар 3:0 Урал Урал 2:1 Динамо Москва Уфа 1:1 Урал Оренбург 0:3 Урал Урал 2:1 Тамбов Шинник 0:2 Урал Урал 1:2 Рубин Зенит 7:1 Урал Сочи 2:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Урал Урал 1:1 Чукарички Арарат-Армения 1:1 Урал Царско Село 1:0 Урал Ракув 1:3 Урал
Краснодар Последние 20 матчей: + = -
Краснодар 2:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 1:0 Краснодар Уфа 0:3 Краснодар Краснодар 4:0 Ахмат
Краснодар 0:2 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Краснодар Краснодар 3:0 Урал Рубин 1:0 Краснодар Краснодар 2:4 Зенит Ростов 1:1 Краснодар Оренбург 0:3 Краснодар Сочи 2:0 Краснодар Спартак Москва 0:1 Краснодар Краснодар 2:0 Уфа Краснодар 0:1 Ростов Краснодар 0:1 Малага Мольде 1:0 Краснодар Краснодар 1:0 Крылья Советов Краснодар 4:3 Мьёндален Краснодар 3:4 Виктория Пльзень

Последние игры между собой

Урал: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Краснодар: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Краснодар 3:0 Урал Премьер-лига Урал 2:4 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:2 Урал Товарищеские матчи Краснодар 2:0 Урал Премьер-лига
Урал 1:2 Краснодар Премьер-лига Урал 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Краснодар Премьер-лига Урал 3:3 Краснодар Кубок Краснодар 3:0 Урал Премьер-лига Краснодар 6:0 Урал Премьер-лига Урал 3:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:1 Урал Премьер-лига Урал 0:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Урал ФНЛ - Первый дивизион Урал 3:1 Краснодар ФНЛ - Первый дивизион Урал 1:1 Краснодар ФНЛ - Первый дивизион Краснодар 2:2 Урал ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Динамо Москва Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3. Локомотив Москва Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4. Краснодар Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
5. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Спартак Москва Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7. Сочи Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
8. Ахмат Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Уфа Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
10. Тамбов Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11. Ростов Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
12. Урал Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
13. Рубин Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
14. Арсенал Тула Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
15. Химки Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
16. Ротор Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 августа 2020, осталось 1 день 13 часов 5 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 93
    Урал 4.3% (4)
    X 10.8% (10)
    Краснодар 84.9% (79)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Урал - Краснодар

    Исход игры
    Урал
    4.3% (4)
    Ничья
    10.8% (10)
    Краснодар
    84.9% (79)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.39% (45)
    Меньше
    51.61% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    58.06% (54)
    Нет
    41.94% (39)
    Популярный счёт
    1:2 Краснодар
    39.8% (37)
    0:1 Краснодар
    22.6% (21)
    0:2 Краснодар
    16.1% (15)
    1:1 Ничья
    10.8% (10)
    1:3 Краснодар
    5.4% (5)
    1:0 Урал
    2.2% (2)
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    Победитель

    Букмекер 1 X 2
    6.00 4.10 1.61
    5.50 3.90 1.62
    5.50 3.90 1.62

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.92 1.87
    Букмекер Да Нет
    5.10 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.60 1.29
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